Lékárny Dr. Max jsou jedním z nejviditelnějších byznysů miliardářů Marka Dospivy, Jaroslava Haščáka a jejich investiční skupiny Penta. V současnosti jsou čtyřkou v Evropě zhruba se dvěma tisícovkami lékáren. A nyní se chystají jít mimo Evropu, konkrétně do Číny. Ta je druhým největším trhem po USA a je v ní 400 tisíc lékáren.

"Máme vytvořený tým, bude to mix budování lékáren na zelené louce a nákupů několika firem," řekl spoluzakladatel Penty Marek Dospiva.

Lékárny Dr. Max jsou v současnosti největším projektem Penty. Jejich roční tržby se po plánovaných akvizicích mají pohybovat okolo 60 miliard korun a investiční společnost je chce dál výrazně rozšiřovat.

"Dr. Max už je globální firma, což dokazuje i to, že jsme poprvé dosáhli jednání s farmaceutickými firmami o cenách léků a dalšího zboží pro celou síť. Na to tyto firmy přistoupí jen v případě, kdy proti nim stojí velký hráč, jinak vyjednávají ceny po jednotlivých zemích," řekl spoluzakladatel Penty Jaroslav Haščák.

Lékárny tam jsou pozadu

Penta se do Číny chystá, přestože několik českých podnikatelů takového kroku později litovalo − mezi nimi i premiér v demisi Andrej Babiš.

"Samozřejmě jsme si vědomi rizika, že se můžeme spálit. Ale s Číňany pravidelně jednáme, víme, co při jednáních zkouší, a máme z Číny i osobní zkušenost," sděluje Dospiva a dodává, že na rozdíl třeba od automobilek není povinnost vlastnit lékárenskou síť s čínským partnerem.

I přes možné riziko je ale pro Pentu Čína lákavá. "Je to po USA druhý největší trh. A když se podíváte na to, jak tamní lékárny vypadají, jsou 10 až 15 let za evropským standardem," vysvětluje Haščák.

"Chceme se zaměřit na oblast Šanghaje a jižních provincií, kde působí řada mezinárodních firem. Ale bude to běh na dlouhou trať a potrvá zhruba pět let, než budeme mít první viditelné úspěchy," dodává.

Dospiva s Haščákem v Pekingu v letech 1990 a 1991 studovali, první peníze po sametové revoluci vydělali na dovozu hedvábného oblečení.

Předloni Penta prodala čínské skupině CEFC kancelářskou budovu Florentinum za sedm miliard korun. Zároveň se podle řady spekulací se stejnou čínskou skupinou ucházela o koupi televize Nova. Jednání se ale zastavila i kvůli problémům CEFC, jejichž výsledkem je, že původně soukromá firma bude částečně zestátněna. Téměř padesátiprocentní podíl v ní získá čínský státní kolos CITIC.

Dobré výsledky a expanze

Loňský rok se pro Pentu nesl ve znamení expanze na jih a jihovýchod Evropy. Za miliardy přikupovala lékárny − vstoupila do Rumunska, Srbska a Itálie.

Skrze svůj další projekt, sázkovou společnost Fortuna, ovládla konkurenční firmu Hattrick a tím získala post jedničky v Rumunsku, dvojky v Chorvatsku a vstoupila do Španělska. Stoprocentní podíl v Hattricku vyšel na 85 milionů eur a dalších 50 milionů Fortuně zaplatí, když se firmě bude dařit.

Penta ve středu oznámila, že loni měla druhé nejlepší výsledky v historii. Tržby firem držených Pentou činily 178 miliard korun, čistý zisk pak 6,22 miliardy. Celková aktiva skupiny vzrostla loni o šest procent na 230 miliard korun.

