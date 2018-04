Dalibor Dědek a Miroslav Jarolím se rozcházejí s vývojáři pražské firmy eMan. Nepodařil se původní záměr propojit softwarovou společnost s týmy navrhujícími alarmy a další produkty Jablotronu. Řekl to v rozhovoru pro HN výkonný ředitel eManu Jiří Horyna.

Čtyři původní majitelé firmy si šedesátiprocentní podíl Jablotronu odkoupí zpět. Přesnou částku obchodu nechtěl Horyna sdělit. "Jsou to větší desítky milionů," uvádí. Obě strany se podle něj dohodly, že nesdělí ani to, jestli byla částka vyšší, nebo nižší než cena, za niž Jablotron podíl kupoval. "Odvíjí se to od nějakých násobků EBITDA (provozní zisk před zdaněním − pozn. red.), nic nestandardního," uvádí. Nového investora eMan hledat nebude.

"Ten rozchod je velmi přátelský," dodává Horyna, jehož firma v loňském roce více než zdvojnásobila výši tržeb. To potvrdil HN také spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek. "Rostoucí zájem externích zákazníků o atraktivní aplikace společnosti eMan je tak velký, že by nebylo rozumné tuto aktivitu potlačovat jen proto, aby eMan dělal softwarové aplikace pro vnitřní potřebu Jablotronu," říká Dědek.

148 procent činil nárůst tržeb firmy eMan v loňském roce – z 56 milionů v roce 2016 na loňských 139 milionů korun.

Jablotron s vývojem zařízení pro internet věcí, na němž podle původního plánu měl s eManem spolupracovat, bude pokračovat vlastními silami. "eMan kráčí úspěšně dál svou cestou a Jablotron posiluje vlastní vývoj softwaru," popisuje Dědek.

Firma eMan v roce 2016 utržila 56 milionů korun. V roce 2017 to pak bylo podle Horyny 139 milionů. "Primárně se to podařilo tím, že dozráli někteří naši klienti v oblasti energetiky, kde děláme čím dál více řešení pro procesy digitalizace jejich sjednávání smluv," vysvětluje Horyna. "Zakázky pro Jablotron po vstupu do softwarové firmy počátkem roku 2016 činily méně než jedno procento," dodává.

V holešovické budově, která patří Jablotronu, zůstane eMan i nadále. "My jsme tu největší nájemce, máme dvě patra a teď si bereme třetí. Jsme tu spokojení," říká Horyna.

Uplatnění nachází eMan především mezi firmami z automobilového a energetického průmyslu. V současnosti pracuje na třech aplikacích pro Škodu Auto a vyvíjí digitální platformy pro Bohemia Energy, MND, E.ON nebo Pražskou plynárenskou.

Koncem loňského roku firma uspěla v tendru na vývoj a správu mobilních aplikací pro Evropskou unii za 90 milionů korun. Letos je podle Horyny cílem nárůst tržeb na 170 až 200 milionů.

Související