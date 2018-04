Modrá a bílá barva dominují v autobusové dopravě na celé Vysočině. Nejlépe je to vidět na autobusovém nádraží v Jihlavě, ve městě, kde má sídlo firma Icom Transport. Jednu z největších českých dopravních společností, která kromě stovek autobusů provozuje i přes 300 kamionů, v pozici předsedkyně představenstva už skoro 15 let řídí Kateřina Kratochvílová, jedna ze dvou dcer zakladatele firmy Zdeňka Kratochvíla.

"Byla to jasná volba, vůbec jsem nepřemýšlela o jiné cestě. Otec po revoluci začal podnikat v dopravě a firmou samozřejmě žila i celá rodina. Maminka dělala účetnictví a my se sestrou jsme chodily do firmy na brigády," vzpomíná Kateřina Kratochvílová na to, jak v rodinném podniku začala pracovat hned po maturitě. Napřed to bylo v ekonomickém oddělení, postupně prošla všemi dalšími provozy. "Má to jednu velkou výhodu. Když slyším nářky, že něco nejde, tak z vlastní zkušenosti vím, že to může být i jinak," tvrdí.

Rodinné rozhodování

Kateřina Kratochvílová nastupovala ještě do podniku, který nesl jméno ČSAD Jihlava. Jeden z nástupnických závodů po bývalé Československé státní automobilové dopravě získal v roce 1994 její otec Zdeněk Kratochvíl a udělal z něj jádro svého podnikání. Pro vytvoření vlastní identity společnosti a odlišení od mnoha ostatních ČSAD se brzy rozhodl změnit název − původně na Jicom, který se ale špatně vyslovoval zahraničním obchodním partnerům. Od roku 1996 už firma působí jako Icom Transport.

Kateřina Kratochvílová (1975) ◼ Rodinná firma Icom Transport vznikla v roce 1994, když její otec Zdeněk Kratochvíl vstoupil do bývalého státního dopravního podniku ČSAD Jihlava. ◼ Vystudovala střední ekonomickou školu v Jihlavě a hned poté nastoupila do firmy, kde si postupně prošla celým kolečkem profesí, až se v roce 2004 stala předsedkyní představenstva. Ve firmě se zaměřuje hlavně na autobusovou dopravu a investice. ◼ Spolu s ní se na řízení firmy podílí i její mladší sestra Eva, která je místopředsedkyní představenstva a odpovídá za kamionovou dopravu. ◼ Má dvě dcery (11 a 9 let), kterým se snaží věnovat svůj volný čas, jinak hraje tenis a běhá. ◼ Je jednou z oceněných žen ankety TOP ženy Česka, kterou vyhlašuje mediální dům Economia.

Kateřina je starší ze dvou sester, které ve firmě pracují. Mladší Eva má na starosti kamionovou dopravu. Kateřina odpovídá za autobusy a firemní investice. Od roku 2003 je předsedkyní představenstva, kde stále ještě působí její otec jako generální ředitel. "Rozhodování probíhá kolektivně, všichni máme zájem, aby firma dále rostla, tak to není problém," popisuje Kratochvílová fungování rodinného podniku.

Zakázka pro Mercedes

Jihlavský Icom Transport od 90. let postupně vyrostl v podnik, který se v loňském roce dostal k tržbám téměř čtyř miliard korun. Firma zaměstnává přes tisíc řidičů, v několika krajích provozuje stovky autobusů a její kamiony vozí zboží po celé Evropě. Společnost má i vlastní čerpací stanice, myčky nebo autorizovaný servis pro značku Mercedes-Benz v Česku.

A právě s autobusy od německého Mercedesu je spojen první velký průlom firmy Kratochvílových, jímž se odlišila od konkurence. V době, kdy ostatní nakupovali jednotky autobusů, tedy v polovině devadesátých let, udělala firma objednávku na několik desítek vozů od Mercedesu.

"Jsou to moderní vozy s komfortem pro cestující i řidiče. Největší výhodou jsou ale náklady spojené s jejich provozem," přibližuje Kratochvílová důvod, proč jim firma dala přednost před jinými značkami. Ale i jednu z hlavních dovedností, která v tomto podnikání odlišuje úspěšné od neúspěšných − tedy schopnost pracovat s provozními náklady a snížit je na minimum.

Kratochvílová ale zároveň s lehkým úsměvem přiznává, že Mercedes, který se chtěl uchytit na českém trhu, dal v roce 1996 jejich Icomu tak dobrou nabídku, "že jsme ji snad ani nemohli odmítnout".

Mercedesu se to evidentně vyplatilo, protože v roce 2007 s ním firma uzavřela smlouvu na nákup 600 nových autobusů za 3,5 miliardy korun. Nestěžuje si ani Icom, který pro značku provozuje autorizovaný servis, byť to není v rámci struktury jeho tržeb klíčové. Na tom, že má kvalitní vozový park, firma podle Kratochvílové dost staví. Řidiče, kterých je teď na pracovním trhu velký nedostatek, si zase snaží udržovat tím, že je nezaměstnává přes agentury a snaží se jim vytvořit nadstandardní pracovní podmínky.

Nákupy od Zemka

Důležitým přelomem byl pro firmu také rok 2000. To koupila čtyři velké ČSAD podniky od podnikatele Zdeňka Zemka, známého jinak spíše jako majitele strojírenské skupiny Z-Group, který ale v autobusové dopravě v jiných krajích stále podniká. Tehdy se Icom Transport posunul z regionálního dopravce na pozici celostátního. Společnost tak kromě Vysočiny pronikla do Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje.

Přípravu transakce i úspěšnou reorganizaci koupených firem, jež tehdy byly ve ztrátě, považuje Kateřina Kratochvílová za velkou školu a jeden z velkých úspěchů svých i celého rodinného podnikání Kratochvílových. "Viděla jsem, že pravidla nastavená v naší firmě fungují výborně i u těch firem, které jsme koupili, protože jsme je rychle dostali do zisku," říká s hrdostí Kratochvílová.

Letos bude Icom Transport pozici dominantního dopravce na Vysočině obhajovat v krajském tendru na dalších deset let. Stejně jako v několika dalších krajích, kde působí. "Budeme v autobusové dopravě potvrzovat smlouvy celkem na 25 milionů kilometrů," říká Kratochvílová s tím, že v jiných krajských tendrech bude firma usilovat o nové linky. Tradiční modrobílé zbarvení, které je tím jediným, co Icom Transport zachoval po bývalých ČSAD, se tak možná rozšíří i do dalších míst Česka.

Přímo na Vysočině ale paradoxně mohou jejich autobusy zezelenat. Jednou z podmínek tendru může být i změna barvy autobusů na krajskou barvu Vysočiny. Kateřina Kratochvílová, která má modrou a bílou ráda nejen jako podnikové barvy, přiznává, že by se jí s tradičním charakteristickým znakem firmy loučilo jen hodně těžko. Zároveň je v těchto barvách i další stránka její osobnosti − praktičnost. Na modré a bílé je totiž dobře vidět špína, což nutí ostatní, aby se co nejvíce snažili udržovat všechno čisté.

Logistické služby

Kromě krajských tendrů je letos největším projektem firmy stavba logistického centra v Jihlavě za 650 milionů korun. Na devíti hektarech mají vzniknout dvě víceúčelové haly, kde půjde skladovat zboží nebo umístit výrobu. Projekt těží z toho, že má Jihlava dobré napojení na dálnici D1.

"Jihlava má výhodnou polohu, ať už v rámci Česka nebo Evropy, a proto je o logistické služby v našem okolí velký zájem. Firmě tahle investice pomůže k dalšímu rozvoji s návazností na dopravu, která je tím, co nás živí," popisuje Kratochvílová. Developerský projekt podle ní může potenciálně zvýšit tržby Icomu v nákladní dopravě, které tvoří asi pětinu, zatímco na autobusovou dopravu připadá 44 procent a na čerpací stanice a další služby skoro třetina tržeb.

Modrobílé kamiony přepravují zboží kromě Česka hlavně do Německa, Francie a Belgie. "Jezdíme hodně pro automobilový průmysl, což má ale i svoje rizika. Pokud ho zasáhne krize, projeví se to i u nás. Stabilní je naopak rozvoz potravin," říká Kratochvílová. Specialitou je pro firmu třeba rozvoz živých ryb z Třeboně.

