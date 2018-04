Bílý dům zakázal americkým společnostem obchodovat s početnou skupinou ruských finančních oligarchů a dvanácti velkými firmami, s nimiž jsou spojeni. Značné ztráty v důsledku toho utrpěl například koncern Rusal miliardáře Olega Děripasky. Moskva si tyto nové sankce nechce nechat líbit a zvažuje odvetná opatření. Jejich návrh už připravila Státní duma, dolní komora ruského parlamentu.

Zákonodárci se jím budou zabývat 20. dubna. Na radu si přizvali významné ruské podnikatele, zástupce vysokých škol i odborníky z různých odvětví. Samotné schválení příslušného zákona se očekává během května. Aby platil, musí ho svým podpisem stvrdit ještě prezident Vladimir Putin, poznamenává hospodářský list Vedomosti.

Západ uvalil na Rusko hospodářské sankce na jaře roku 2015 jako odpověď za anexi Krymského poloostrova a za to, že Moskva vojensky podporuje proruské separatisty na východě Ukrajiny. Rusko v srpnu téhož roku odpovědělo embargem na dovoz četných potravin z USA, Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí.

1,5 procenta HDP Rusko ztratilo kvůli zavedení odvetných sankcí vůči Západu od roku 2015, odhaduje expert na zahraniční obchod Alexander Knobel.

Na odvetné sankce však v důsledku zdražení potravin v Rusku nejvíce doplatili tamní spotřebitelé. A podle listu Vedomosti tomu tak bude i v případě, že Moskva nyní do odvetných opatření zahrne omezení dovozu léčiv z USA a dalších západních zemí.

Z preparátů nabízených ruskými lékárnami jich pochází z dovozu více než 70 procent, uvádí společnost DSM Group, sledující v Rusku trh s léčivy a zdravotnickým zařízením. Na tom nic nemění skutečnost, že stát u domácích výrobců objednává stále více léčiv nahrazujících dražší dovážené preparáty, což zdaleka ne vždy je možné.

Ohrožená spolupráce ◼ Ruská vláda údajně zakázala státní korporaci Roskosmos až do odvolání podepisovat nové kontrakty se společnostmi ze zemí, jež zavedly protiruské sankce. Dříve uzavřené smlouvy týkající se spolupráce ve výzkumu vesmíru zůstávají v platnosti. ◼ Vesmírná spolupráce mezi Ruskem a Západem patří k několika málo oblastem, jež dosud nebyly sankcemi dotčeny. Rusko například přepravuje americké kosmonauty na palubu mezinárodní vesmírné stanice, což je pro něj výnosný byznys. Za vyslání 36 Američanů do vesmíru v letech 2012 až 2017 americká NASA Roskosmosu zaplatila skoro 2,3 miliardy dolarů. ◼ Pokyn nepodepisovat další kontrakty se západními partnery se vztahuje také na koncern Rosatom, který úzce spolupracuje s americkými partnery při obohacování uranu pro jaderné elektrárny v USA.

"Postižen bude ruský pacient, který často nebude mít na výběr, nikoliv americké farmaceutické koncerny," upozorňuje Sergej Šuljak, šéf DSM Group. Ve vývozu medikamentů z USA připadají na Rusko asi tři procenta, takže nahradit ruský trh třeba brazilským by pro Američany nebyl problém.

"Pokud bychom chtěli pádně odpovědět na západní sankce a nepoškodit přímo spotřebitele, pak by se měl omezit vývoz ropy a zemního plynu," míní Natalja Volčkovová z Ruské školy ekonomiky. Ale jak dodává, zemi by pak citelně chyběly miliardové příjmy z tohoto exportu.

"Struktura našeho hospodářství nedovoluje přijmout odvetné sankce, aniž by nás to bolelo," upozorňuje ruská ekonomka.

Poslanecký návrh na zavedení odvetných sankcí zahrnuje také omezení vývozu strategických kovů, jichž je Rusko klíčovým světovým producentem. To se týká hlavně titanu, který v Rusku nakupují i společnosti Airbus a Boeing.

Vývozních omezení se velice obává uralská společnost VSMPO-AVISMA, největší světový producent titanu. "Narušení kooperačních vazeb a neplnění smluvních závazků by nás mohlo na dlouhou dobu, jestli ne navždy, vyřadit z dynamicky se rozvíjejícího trhu," uvádí firma ve svém prohlášení.

Pokud by Moskva uvalila embargo také na vývoz palladia, jehož největším světovým producentem je společnost Nornikel, světový trh s tímto kovem by to na určitou dobu destabilizovalo. "Ale ruské dodávky by poměrně rychle nahradili producenti ze Zimbabwe a Jižní Afriky," podotýká Maxim Chudalov, šéf ratingové agentury ACRA.