Odnož Alphabetu, mateřské společnosti Googlu, která vyvíjí samořídící vozy Waymo, požádala v Kalifornii o povolení testovat své flotily bez přítomnosti člověka. Takzvaní operátoři dnes sedí v prototypech na místě řidiče a do řízení zasahují jen ve výjimečných případech, aby zabránili nehodám. Podle deníku San Francisco Chronicle je Waymo jednou ze dvou společností, které o tuto licenci požádaly, druhá zatím není známa. Stát Kalifornie povolil testování bez operátorů od 2. dubna tohoto roku.

Zástupci Waymo v úterý informaci deníku potvrdili. Tato žádost přichází v návaznosti na dvě smrtelné nehody, které mají samořídící auta na svědomí. V případě nedávné havárie vozu společnosti Uber se ukázalo, že lidští operátoři mnohdy nekontrolují vůz dostatečně svědomitě. Automobilová divize Googlu plánuje zpočátku podnikat testovací jízdy v okolí svého ústředí. Posléze by tuto činnost rozšířila i na širší okolí Sanfranciského zálivu, píše San Francisco Chronicle.

Mnozí komentátoři varují, že technologie autonomního řízení ještě není na "ostrý" test bez řidičů připravena. Pokud počítače, které vyhodnocují situaci na vozovce, narazí na událost, se kterou se dříve nesetkaly, stanou se nepředvídatelnými. Waymo však neplánuje nechat umělou inteligenci zcela bez dozoru. I nadále by měla být celá flotila kontrolována operátory na dálku. V případě nenadálého dění na silnici by si automobil vyžádal pomoc od člověka.

9 tisíc kilometrů v průměru ujedou podle firmy Waymo její vozy bez potřeby zásahu lidského operátora.

19. března srazilo samořiditelné Volvo XC90 se softwarem od společnosti Uber chodkyni, která vykročila pod kola auta ze stínu a senzory ji nestihly včas rozpoznat. Chodkyně po převozu do nemocnice zemřela, a stala se tak první pěší obětí autonomního vozu.

O několik dní později vrazil vůz automobilky Tesla do betonové zátarasy na silnici. Jeho řidič za jízdy spustil funkci autopilota a sundal ruce z volantu, což ho nakonec rovněž stálo život. Tesla od řidičů požaduje, aby ruce na volantu drželi i při zapnutém autopilotu. Společnost se proto bránila, že za nehodu nemůže. Podobný případ automatického "řidiče", který přehlédl překážku a neaktivoval brzdové systémy, se této firmě přihodil už loni v létě. Tehdy nehodu způsobil odraz světla od bílé plochy na kamionu, do kterého auto vrazilo.

S nehodami se potýkají i jiní vývojáři. Minulý rok narazil samořídící Chevrolet Bolt od společnosti General Motors do motorkáře. Ani zmíněné Waymo se nehodám svých vozů nevyhnulo. V roce 2016 Lexus s technologií této firmy špatně odhadl chování jiného řidiče na vozovce a vjel mu do cesty.

Google (dnes Waymo) testuje autonomní vozy od roku 2009. Podle zveřejněných údajů jejich operátoři musí zasáhnout do řízení vozidla pouze jednou za 5600 mil (asi devět tisíc kilometrů), zatímco do jízdy vozů Uber musí kontrolor podle informací The New York Times zasahovat každých 13 mil (21 km).