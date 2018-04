Nevěř nikomu, komu je přes dvacet, tvrdil John Lennon a jeho tvrzení tak zdomácnělo, že se jeho rozboru věnují i děti školou povinné. Ve skutečnosti by člověk, když jde o peníze, neměl věřit nikomu bez ohledu na věk. A když jde o velké peníze, jako u nemovitostí, tak by měl být opatrný dvojnásob. Přesto právě nemovitosti provází řada mýtů a pověstí, ke kterým se upínáme a nechceme se jich vzdát. Tak třeba víra, že investice do nich je to nejlepší, co můžeme se svými penězi udělat, bývá vždy nejsilnější ve chvíli, kdy se blíží další krize.

Teď, když i evropský statistický úřad oficiálně potvrdil to, co už delší dobu tvrdí ti poctivější z realitních expertů, tedy ochlazení českého trhu bytových realit, není od věci si některé z těchto pověr znovu zopakovat:

Cena domů a bytů v České republice stoupla o několik desítek procent. O tolik stoupla i cena mojí nemovitosti.

Ceny českých nemovitostí v průměru stouply ke konci roku 2017 meziročně o 8,4 procenta, o rok dříve pak o 12,8 procenta, uvádějí statistiky evropského statistického úřadu Eurostat. Studie Deloittu, která vycházela ze změny cen metru čtverečního v eurech u nových projektů za rok 2016, to ovšem staví do trochu jiného světla: rozdělila růst například v Praze (o 10,5 procenta), Brně (15,2 procenta) a pokles v Ostravě (3,2 procenta). Realitní kanceláře si přitom většinou vystačí s obecným tvrzením, že ceny nemovitostí se z roku na rok zvedly zhruba o 10 procent.

V praxi to z pohledu prodávajícího vypadá následovně: nemovitost znamená vždy hodnotu bez ohledu na to, kde se nachází a v jakém je stavu. To, co ji nejvíc ovlivňuje, jsou sousedé, klidně imaginární.

Takže cena bytu či domu se počítá podle toho, za kolik inzeráty nabízejí obdobné nemovitosti. To, že suma uvedená v inzerátu nemusí být stejná jako částka, za niž se nakonec skutečně prodává, a že neplatí "byt jako byt" (záleží i na patře, vybavení, stavu domu apod.), nevadí. A protože různí odborníci v médiích neustále opakují, že cena bytů poroste, je nutné je při prodeji nejen řádně ocenit, ale ještě raději nadhodnotit o pár stovek tisíc. Dům prakticky určený k demolici na miniaturním pozemku za deset dvacet milionů je běžně nabízenou realitou. Neprodejnou.

Investice do bytu je bezpečnější a výnosnější než investice do měnových, dluhopisových, akciových instrumentů i do zlata. Dlouhodobý pokles hodnoty je u nemovitosti velmi nepravděpodobný.

Pokles cen nemovitostí až k nule je nejen možný, ale v řadě míst světa docela reálný. A nemusí jít nutně o důsledek přírodní katastrofy, případně válečného konfliktu. Stačilo by zeptat se starostů středoitalských měst, jak je možné, že nabízejí domy za jedno euro. A proč se vlastně prodávají za pár stovek eur celé vesnice v místech, kam tsunami nedosáhne a kde je válka k vidění leda v televizi. Odpověď je jednoduchá: demografické změny. Lidé se odtamtud stěhují, byty zůstávají prázdné.

V Česku mají zatím největší dopad na ceny administrativní opatření. Změna územního plánu může pozemky zhodnotit o několik řádů, složité stavební řízení pak prodražuje celé projekty. Vliv mělo i vymezení bezdoplatkového území, o které se snaží mnohá města mající problémy s některými svými obyvateli. Eufemisticky (a úředně) řečeno, tyto zóny jsou známé zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a není v nich možné zažádat o doplatky na bydlení. Na jednu stranu se v těchto zónách vytratila investiční příležitost (majitel bytu nebude moci vydělávat na sociálních dávkách), na druhou vznikl potenciál pro změnu struktury obyvatel a výhledově přišla šance na zhodnocení bytu. V hodně dlouhém období, nutno podotknout.

Opomenout nelze ani vliv demografie. Je určitě lákavé vlastnit dům v malebném koutu země, kam chodí lišky dávat dobrou noc. Ale i když bude dokonale opravený za statisíce či miliony, až přijde čas, bude prodejný jen obtížně. Samota je fajn, nicméně ceny rostou tam, kde je blízko civilizace, nejen les.

Hory a lázně = jistota stonásobku.

Nejeden apartmán na horách nebo ještě lépe dobře vybavená chata mohou svou cenou konkurovat bydlení ve velkých městech. Rychlost růstu cen nemovitostí v Národním parku Šumava překonala mnohé pražské části. Stejně tak v některých místech v Krkonoších, především ve Špindlerově Mlýně, který získal přezdívku "český Aspen".

Přesto platí, že stejná oblast negeneruje stejné ceny. Vzdálenost mezi Bedřichovem a Janovem v Jizerských horách se měří na jednotky kilometrů. Rozdíl v ceně nemovitostí je řádový.

Rozdílným vývojem prošla také lázeňská města. Karlovy Vary či Mariánské Lázně, kde situaci na nemovitostním trhu ovlivňoval především zájem bohatých cizinců, hlásí v současné době propad cen o 30−40 procent. Rezidenční bydlení v Teplicích stále čeká na oživení, pokud se staví, tak jen pro zahraniční klientelu. Ceny pro domácí a cizince se liší o řád.

Na budoucí vývoj cen v těchto místech bude mít vliv hlavně zájem turistů: pokud odejdou, bude to znamenat úbytek pracovních míst, a tím i odliv původních obyvatel. A tedy i další pokles cen realit.

Byt v Praze má smysl za jakoukoliv cenu.

Hlavní město pokles počtu obyvatel či nezájem turistů netrápí. Nedostatek bydlení vede k rychlému rozvoji i kdysi problematických oblastí města, z nichž se stávají módní čtvrti. Problém může nastat ve chvíli, kdy na sebe narazí starousedlíci s "náplavou". "Střet civilizací" se neprojeví přímo v nějakých omezeních při koupi bytů, ale třeba v občanské vybavenosti. Při výstavbě dětských hřišť, proti nimž mohou psát petice staří, kterým se nemusí líbit, že jim děti budou křičet pod okny. Či naopak domů seniorů, které zase někde nechtějí ve svém okolí mladí.

Praha jako celek není nutně rájem nemovitostí. Bydlení na okraji, ať už jde o starší panelovou výstavbu, či o novou cihlovou, může v letech boomu nést rychlejší zhodnocení než to staré v centru. To samé platí i pro propad, který je v těchto případech pomalejší.

Odhady, podle nichž v některých oblastech Prahy mohou ceny spadnout až o 30 procent, jsou reálné. Koneckonců něco podobného potkalo některé nemovitosti v hlavním městě i v letech 2009−2012 a zhruba stejně dlouho trvalo, než se ceny vrátily na původní úroveň. Investor sice neprodělá, ale o stabilním dlouhodobém zhodnocení mluvit nemůže.

Nemovitost vynáší víc než jakákoliv jiná investice.

Pokud vezmeme období 2012 až třetí čtvrtletí 2017, potom skutečně platí, že byt je nad zlato. Průměrný výnos za necelých pět let dosáhl 30 až 60 procent (podle lokality a výhodnosti původní ceny). To je ovšem jen rozdíl mezi kupní a prodejní cenou. Od té je nutno odečíst daň (pokud majitel prodá nemovitost dřív než po pěti letech, musí z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou odvést daň z příjmu a odvody na pojištění), odměnu realitní kanceláři či právníkovi, cenu za údržbu bytu, případně jeho opravu atd.

Dlouhodobá statistika vývoje cen vypadá ještě méně impozantně. Za posledních 10 let stouply ceny nemovitostí v Praze o 20 procent, což znamená hrubé dvouprocentní zhodnocení ročně. I tady je nutné započítat nezbytné náklady na údržbu a vlastnictví.

Co se týká pronájmu, někteří odborníci běžně argumentují pěti- až desetiprocentním zhodnocením. Jiní zase doporučují krátkodobé pronájmy, kdy majitel může za měsíc vydělat to, co při pravidelném pronájmu za půl roku.

I při velkém štěstí jde o ryze hypotetické zhodnocení. Nezapočítává nutnou údržbu bytu (v případě krátkodobých pronájmů je míra devastace podstatně větší a opravy dražší), čas, který majitel stráví sháněním řemeslníků, a také nepočítá s nenadálými výdaji, které se pravidelně objeví v tu nejméně vhodnou chvíli. Při nevelké životnosti vodovodních baterií, příslušenství koupelny či WC, středně velkých spotřebičů a vybavení bytu vůbec se vždycky něco najde.

Započítat je nutné i výpadek příjmů při hledání nových nájemníků. Pokud si majitel nasadí do bytu "cestovatele", jak se profesionálním neplatičům říká, může se se zhodnocením rozloučit na mnoho měsíců až let dopředu. Mnohými makléři slibované desetiprocentní zhodnocení investice do bytu je prostě stejně reálné jako výroba zlata vyfukováním cigaretového dýmu do vody.

Nemovitost, nejlepší investice na důchod.

Občas můžeme slyšet, že pořídit si investiční nemovitost je zajímavým způsobem, jak si přilepšit k důchodu. Tyto teorie opomínají dodat, že taková investice znamená často práci na plný úvazek, které je člověk v pokročilém věku schopen jen stěží. Kolísání cen nemovitostí pak v případě, že potřebujete svoji investici prodat, automaticky nezaručuje výnos. Skvělá návratnost, o které mluví odborníci, je proto spíš iluzí.

Krize dnes, zítra, nebo za rok?

Růst cen bytů podle Eurostatu zpomalil až v posledním čtvrtletí loňského roku a mnozí realitní odborníci přiznávají, že současné ceny jsou nereálné. I proto realitní kanceláře registrují pokles nabídky nemovitostí − řada majitelů dává přednost prodeji napřímo, bez zprostředkovatele.

Developeři a některé realitní kanceláře přesto pro letošní rok odhadují další růst cen nemovitostí, a to o pět až 10 procent. Ti střízlivější radí vyčkat v pronájmu dva roky na další krizi a pak si přijít pro levnější byty.

Nemovitosti jsou zkrátka investice jako každá jiná, tedy nic, co by stoprocentně garantovalo pohádkové zisky. Teď to vypadá, že boom je u konce. S nadsázkou lze říci, že počet vyjádření odborníků na téma konec výnosnosti se vyrovnává počtu vyjádření o budoucím růstu. A zkušenost říká, že nastává-li taková situace, je ve skutečnosti vrchol dávno za námi.

