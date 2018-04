Nachází inspiraci v Německu, Izraeli, Spojených státech nebo Číně. V rámci Česka však mohou být v mnoha ohledech vzorem pro ostatní města. Dopravní podnik Ostrava (DPO) byl prvním dopravním podnikem, který v ČR nahrával při zaplacení jízdenku na platební kartu, a chce jít v tomto ohledu ještě dál. "Ostrava bude prvním městem, které bude bez dieselu v hromadné dopravě, bude používat strojové učení a umělou inteligenci v optimalizaci výpravy a bude bez papírových jízdenek," popisuje velké plány ředitel DPO Daniel Morys v rozhovoru pro HN.

Tlak na chytřejší řešení vychází z potřeby konkurovat automobilové přepravě. "Tady jste ve městě, které má nejvíce čtyřproudých silnic na obyvatele a téměř nezná dopravní zácpy. Jsme pod mnohem větším tlakem, jak přesvědčit Ostravany, aby využili městskou hromadnou dopravu (MHD)," říká ředitel podniku, který tuto pozici obsadil před rokem a půl.

Nejde však ani tak o nejnovější technologické vychytávky, jako spíše o chytré využití toho, co už je k dispozici. "Nemyslím si, že by MHD v Ostravě měla vypadat jako v Dubaji, to není naše pojetí nejmodernějšího dopravního podniku v zemi," říká Morys. Při rozhodování o tom, co dalšího bude zavedeno v Ostravě, často vychází z průzkumů, v nichž obyvatelé moravskoslezské metropole vyjádřili svá přání. "Chtěli mít vybavené vozy USB konektory, aby si mohli dobíjet telefony, chtějí tam mít wi-fi, protože průměrná doba jízdy je v Ostravě zhruba 20 minut. To už je doba, kdy se chcete připojit," podotýká Morys. Nově se snaží vyjít vstříc zákazníkům zaváděním klimatizace, instaluje také opatření proti vandalům, například nepoškrábatelná skla. "Kvalitní wi-fi připojení je mimochodem také dobré opatření proti vandalismu, protože kdo si hraje, nezlobí," podotýká Morys.

Konec papírových jízdenek Bezkontaktní platby ◼ Ostrava byla prvním českým městem, kde se jízdenka po zaplacení nahraje na platební kartu. ◼ Tu cestující předloží při kontrole revizorem. ◼ Pokud cestující projezdí na jednotlivých jízdenkách víc peněz, než je sazba za celodenní jízdné, bude mu naúčtována pouze denní sazba. Karty místo papíru ◼ Příští rok Ostrava s papírovými jízdenkami skoncuje úplně. ◼ V nynějších jízdenkomatech budou k zakoupení karty na více použití.

Nové tramvaje jsou základ

Stejně jako dopravní podniky v jiných městech vidí i Morys jako jednu ze zásadních věcí obnovení vozového parku. Ostrava se do toho pustila po svém, v elektronické aukci nedávno vydražila 40 tramvají švýcarské výroby. Firma Stadler je dosud jediným zahraničním výrobcem, který kdy do Česka tramvaje dodá, první z nich dorazí už v pondělí. Tramvaj v modré barvě města bude kvůli testování nejdříve jezdit s pytli písku. Cestující se v ní svezou v srpnu. Budou v ní moci využít USB konektory i wi-fi. Tyto vymoženosti budou nabízet i stávající tramvaje, které DPO plánuje zmodernizovat. "Nové projekty si vyžádají stovky milionů korun. Obnova vozového parku je podporována regionálními operačními programy. Ostatní technologické projekty jsou zpravidla financovány z vlastních prostředků," vysvětluje Morys.

Umělá inteligence ušetří desítky milionů

DPO plánuje v blízké době začít využívat také principů strojového učení a umělé inteligence. Od pokročilé analýzy velkého množství dat o vytíženosti spojů si slibuje výrazné zefektivnění provozu a optimalizaci vozového parku. V minulém týdnu vypsal podnik veřejnou soutěž na informační systém, který optimalizaci umožní. "Ostrava má 260 tramvají a v rámci optimalizace bude 200 tramvají dostačujících pro všechny linky. Podnik chce díky novému centrálnímu řídicímu systému lépe stanovovat směny a zjednodušit řídícím pracovníkům rozhodování, kam mají koho vyslat," říká Morys, který si od nového systému slibuje úspory v řádech desítek milionů korun.

Dalším krokem by podle něj v následujících několika letech mohl být i dynamický jízdní řád, který vytíženost jednotlivých spojů přizpůsobuje tomu, kde se vyskytuje nejvíce cestujících. "Ve světě už jsou města, která umí poznat z mobilních telefonů, kde se lidi hýbou, a podle toho tam posílají vozidla," vysvětluje Morys.

Plyn místo nafty

Ostrava, která je pověstná nízkou kvalitou ovzduší, nezapomíná ani na ekologickou stránku věci. Do roku 2020 chce mít dopravní podnik vozový park zcela bez dieselového pohonu. Vydala se však jinou cestou než například Praha, která pracuje na elektrifikaci autobusů. DPO zavádí autobusy na CNG plynový pohon. Ten dává podle Moryse v tuto chvíli ekonomicky větší smysl. "Je to poměrně rychle návratné, vozidlo samo o sobě není dražší než dieselové, ale méně zatěžuje životní prostředí. A šetříte na palivu," naznačuje Morys další možné úspory.

Na některých linkách nahradily v Ostravě autobusy také takzvané parciální trolejbusy. "To jsou trolejbusy s baterkou, takže dokážou jezdit i bez trolejí. Tím se prodloužila jejich dojezdová schopnost a tam, kde jste museli mít dříve nasazenou autobusovou linku, to dnes zvládne trolejbus s baterkou," říká Morys. Baterie se následně po připojení k trolejím opět za jízdy nabije.

Výlukový management

Morys se svým týmem se také rozhodli lépe využít stávající legislativu, konkrétně drážní zákon. Ten se týká mimo jiné investičních záměrů, jež často zapříčiňují výluky na linkách MHD. Nyní by měl být k plánování výluk přizváván i dopravní podnik. "Výluku na tramvajové trati musíme schválit. Bez našeho povolení se nikdo do investice nepustí," říká Morys.

Pro tyto účely DPO naprogramoval aplikaci, která má koordinovat činnost více institucí. Dopravní podnik požaduje, aby jim byl záměr oznámen alespoň rok předem a aby byl stanoven maximální počet výlukových dní. "Díky tomu budeme vědět, jak nás výluky příští rok ovlivní. Naším cílem je, aby investorská činnost neparalyzovala MHD ve městě," vysvětluje Morys. Pilotní projekt, který ředitel pracovně pojmenoval "výlukový management", začne běžet od května.

Daniel Morys, ředitel Dopravního podniku Ostrava: Nové projekty si vyžádají stovky milionů korun. A minimálně desítky milionů se inovacemi ušetří. Foto: DPO