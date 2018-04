Světu hrozí vypuknutí obchodní války, především mezi Spojenými státy a Čínou. Americký prezident Donald Trump nařídil uvalení cel na dovoz vybraného čínského zboží, Peking se chystá odpovědět stejně. Do obchodní války by mohly být zataženy i země Evropské unie. Ty se ale zároveň chystají na jednání, která by naopak mohla některá vzájemná cla zrušit.

Trump už minulý měsíc rozhodl o uvalení cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a desetiprocentního cla na hliník. Washington sice zemím unie z těchto cel přiznal výjimku, ta ale platí jen do konce dubna. EU požaduje, aby se dočasná výjimka změnila v trvalou. Pokud by na zmiňované zboží Američané cla zavedli, například české oceláře by to stálo zhruba 200 milionů dolarů, což je přes čtyři miliardy korun.

V případě, že Trump EU přizná trvalou výjimku, mohlo by to vést až k jednáním o obchodní dohodě, která by zrušila cla na průmyslové výrobky. "Jsme vždy ochotní jednat o tom, jak snížit překážky pro obchod," potvrdila eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, která v obchodních záležitostech jedná jménem všech zemí unie.

Průměrná výše cel na zboží mezi unií a Spojenými státy je jen necelá dvě procenta, takže jejich zrušení by firmám nepřineslo žádné zásadní zisky. Existují ale oblasti, kde jsou cla stále velmi vysoká − jde například o surový tabák nebo oblečení a boty. Případná částečná dohoda o odstranění cel by se projevila například na trhu s auty. Jejich dovoz z USA momentálně EU zpoplatňuje desetiprocentním tarifem. Americké clo na dovoz aut z Evropy je skoro pětkrát nižší. "Evropané nám znemožňují prodávat u nich naše auta," stěžoval si v jednom z několika tweetů na toto téma Trump. Američané zase například mají mnohonásobně vyšší cla na dovoz evropských vlakových souprav.

Komisařka Malmströmová ale zároveň odmítla dřívější spekulace, podle kterých Evropská komise Američanům nabízí zrušení cel na průmyslové výrobky v zájmu toho, aby unii přiznali kýženou trvalou výjimku týkající se oceli a hliníku. "Za žádných okolností nevyjednáváme pod tlakem nebo tváří v tvář hrozbám. Nejdřív musíme dostat ničím nepodmíněnou trvalou výjimku. Teprve poté můžeme jednat o dalších záležitostech," zdůraznila Malmströmová.

To pro HN potvrdil i náměstek ministra průmyslu Vladimír Bärtl. Podle něj EU nemůže ustoupit "do značné míry populistickým požadavkům USA, které si můžeme přečíst například v tweetech prezidenta Trumpa. Podléhání nátlaku či jednání pod hrozbou uvalení cel mohu jednoznačně vyloučit".

S tím, aby mohla Evropská komise Američanům vzájemné zrušení cel nabídnout, by nejdřív musely souhlasit země EU. Podle serveru Politico tuto možnost prosazuje Německo, naopak Francie je zatím spíše opatrná. Obává se, že by zrušení cel na zboží mohlo oslabit evropskou vyjednávací pozici pro případná budoucí jednání o mnohem širší dohodě o volném obchodu.

Američané a Evropané spolu donedávna o uzavření takové dohody, známé pod zkratkou TTIP, vyjednávali. Měla zahrnovat nejen zrušení cel na zboží a služby, ale taky odstranění netarifních bariér. To by přineslo například vzájemné uznávání různých předpisů v oblasti bezpečnosti výrobků nebo pravidel pro jejich uvádění na trh. Pokud by TTIP spatřil světlo světa, jednalo by se o největší obchodní dohodu na světě. Česko patřilo mezi její velké zastánce.

Vyjednávání ale postupovala pomalu, po nástupu Trumpa se pak zastavila úplně. Podle studie Evropské komise by země unie díky TTIP v součtu vydělaly 119 miliard eur ročně, tedy asi tři biliony korun. Podobně by na uvolnění pravidel pro obchod získali i Američané.

"Až 80 procent těchto potenciálních zisků pochází ze snížení nákladů, které firmy mají kvůli byrokracii a regulacím, a taky z liberalizace obchodu se službami a trhu s veřejnými zakázkami," tvrdí Evropská komise. To znamená, že pouhé zrušení cel na průmyslové výrobky by evropským firmám přineslo o poznání menší zisky, než kdyby se podařilo dojednat celou smlouvu TTIP.

Související