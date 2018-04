Třídní zájmy buržoazie a proletariátu jsou objektivně protikladné a nesmiřitelné. Antagonismus mezi těmito třídami, který je podmíněn a vyvolán kapitalistickým výrobním způsobem, nemůže být překonán v rámci tohoto výrobního způsobu… Přesně toto se píše v učebnici Základy marxismu-leninismu vydané v roce 1983. Téměř po třech dekádách od pádu režimu ale čeští komunisté vedeni Vojtěchem Filipem symbolicky dopisují zcela novou kapitolu své ideologie, daleko smířlivější.

Pryč jsou hluboké příkopy mezi obránci proletariátu a představiteli velkokapitálu, pryč jsou slova o vykořisťování pracujících mas, o nevyhnutelnosti třídního boje a nutnosti revolučního odstranění kapitalismu. Komunisté s buržoazií dokázali najít společnou řeč. Není výmluvnější důkaz než to, že KSČM je dnes nejspolehlivějším parlamentním partnerem multimiliardáře Andreje Babiše.

Podobným dokladem, že komunisté se ke kapitalistům staví jinak než za časů Klementa Gottwalda, je nedávná Filipova schůzka s Dušanem Palcrem z finanční skupiny J&T, Markem Dospivou z Penty a Jiřím Šimáněm z letecké společnosti Travel Service. Jak informoval server iRozhlas.cz, měl šéf KSČM s miliardáři řešit ožehavou otázku čínských investic v Česku.

Vojtěch Filip (63) ◼ Předsedou KSČM od října 2005. ◼ Narozen ve vesničce Jedovary na Českobudějovicku v rodině vojáka z povolání. Vystudoval právo na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, v roce 1983 vstoupil do KSČ. ◼ Před listopadem 1989 a krátce po něm působil jako vedoucí zásobování a podnikový právník v národním podniku Sfinx. Od roku 1986 byl také ideovým spolupracovníkem komunistické rozvědky s krycím jménem Falmer. Podle pozdějšího rozhodnutí soudu spolupracoval vědomě, nicméně netušil, že zpravodajská služba, jíž závazek podepsal, byla podřízena StB. Po revoluci v letech 1990 až 1992, byl federálním poslancem. Poté začal podnikat, zařídil si i advokátní praxi. ◼ Od roku 1996 je nepřetržitě poslancem českého parlamentu (v letech 2002–2010 a od roku 2013 místopředsedou Poslanecké sněmovny).

Kdo sleduje celou polistopadovou kariéru nynějšího předsedy komunistů, jenž bude na nadcházejícím víkendovém sjezdu usilovat o znovuzvolení, nemůže být nijak zvlášť překvapen. Filipovi samotnému je byznys dávno blízký a byl by proti sobě, kdyby chtěl kapitalismus demontovat.

Od počítačů po lokomotivy

Ty tři firmy jsou už dávno zlikvidované nebo mají zcela jinou vlastnickou strukturu. Jmenovaly se BM Export, BM Systém a BM Servis. Byly založeny na začátku 90. let, sídlily v Českých Budějovicích a dalším jejich společným znakem bylo to, že u zrodu všech stáli komunisté. "Zabývali jsme se hlavně dodávkami výpočetní techniky a datových sítí. Doba to byla složitá − vybalancovat, aby se člověk v tom podnikání dokázal prosadit, ale zároveň se nedostal někam za hranu," vzpomíná Petr Braný.

Muž, který byl od roku 1973 členem KSČ, absolvoval vysokou vojenskou politickou školu v Bratislavě a v letech 1971−1992 sloužil u vojska Pohraniční stráže, dává své podnikatelské aktivity do souvislosti se změnou režimu po roce 1989 a nutností hledat nové uplatnění. "Mohl bych u vojska asi zůstat, měl jsem čistý lustrák, ale bylo by asi tragikomické, kdybych tam musel s někým vést nějaké debaty," vysvětluje HN nositel titulu RSDr., proč se dal raději na byznysovou dráhu.

Společně s Braným − pozdějším poslancem za KSČM a nynějším zastupitelem Jihočeského kraje i města České Budějovice − se do podnikání vrhl Vojtěch Filip, někdejší náměstek českobudějovického podniku na smaltované nádobí Sfinx a poslanec federálního parlamentu, který po roce 1992 též hledal nové živobytí. A s nimi také třeba už zemřelý komunista Miloslav Ransdorf.

Vojtěch Filip se podle Braného věnoval hlavně právním náležitostem obchodů. Rudí podnikatelé se živili mnohým, traduje se, že dováželi i ženšenové kuličky. Na to už si Braný nevzpomíná, ale na jednu ze zakázek zapomenout nemůže, ačkoliv se jejího finále už osobně neúčastnil. Šlo o vývoz 10 českých lokomotiv v hodnotě zhruba 300 milionů korun do Vietnamu. Za celý tento obchod, zprostředkovaný v roce 1997 Filipem a Ransdorfem, se v roce 1999 dokonce zaručil tehdejší premiér Miloš Zeman.

"Myslím, že nám soudruzi předvedli, že žádný způsob vydělávání peněz jim není cizí," prohlásil tehdejší stínový ministr zahraničí za ODS Jan Zahradil, když se na veřejnost provalilo, co všechno ještě dokážou komunističtí politici během služebních cest stihnout. V té době byl už Filip opět poslancem, šéfem klubu KSČM.

Napsal o sobě: ◼ Byl jsem šťastné dítě, které vyrůstalo v harmonické rodině společně se dvěma bratry.

◼ Dodnes si pamatuji, jakou jsem měl radost, když jsem si za vlastní peníze pořídil první elektrickou kytaru a zesilovač.

◼ Jako malý kluk jsem tvrdil, že jednou budu dělat něco takového jako táta, že budu pracovat se dřevem nebo v nějaké továrně.

◼ Paní profesorka Eva Drábková mi řekla, že by se pro mne víc hodila právnická fakulta, protože mám dobrou paměť a kromě toho sociální cítění.

◼ Já jsem dostal nabídku vstoupit do strany ještě na střední škole ve svých osmnácti letech. Chtěl jsem tam vstoupit, byl jsem tou nabídkou potěšený, ale táta mi doma vynadal. Řekl mi, že tam nemám co dělat, že ještě vůbec nic neumím.

◼ Sfinx byl kus mého života, práce ve fabrice mě opravdu bavila. ◼ Když se konala v Budějovicích ve středu po událostech 17. listopadu generální stávka, zúčastnil jsem se jí také, nikdo mě nevyháněl, prostě mě znali a věděli, co jsem zač.

◼ Je mi smutno, když jako bývalý pracovník českobudějovického Sfinxu, kde jsme vyráběli nádobí, jež mělo tu nejvyšší kvalitu, vidím mizernou kvalitu dováženého nádobí.

◼ Když jsem zůstal bez práce, když mě ve Sfinxu nechtěli, šel jsem si tedy udělat zkoušky, nejdřív jako komerční právník, potom advokátské.

◼ U mě nikdy nestála otázka tak, zda do politiky vstoupit, nebo nevstoupit. Byl jsem vychováván tak, že jsem dělal vždycky něco navíc.

◼ V politice jsou také lidé, kteří to berou jako zdroj obživy, jako zaměstnání, které jim přináší tolik prostředků a výhod, které by nikde jinde neměli.

◼ Mám dva koníčky a oba jsou spojené s přírodou. Tím prvním a základním je rybaření, tím druhým myslivost.

(Z Filipovy knihy Umím žít i jinak, 2010)

Lokomotivy nakonec vyvezeny nebyly, kvůli krachu výrobce, firmy ČKD Dopravní systémy. A tím padla i přislíbená provize pro komunisty, jejíž existenci Ransdorf v médiích připustil.

Dělám to pro české lidi

"Z těch nedovezených lokomotiv byla ve Vietnamu velká ostuda, ale za to pan Filip určitě nemohl," vzpomíná dnes Marcel Winter, čestný předseda Česko-vietnamské společnosti. Jak dodává, šéf KSČM má ve Vietnamu stále velký politický vliv, pomáhá na tamním trhu i českým podnikatelům. "Vliv uplatňuje přes tamní komunisty," podotýká Winter, jenž se prý s nynějším šéfem KSČM poprvé ve Vietnamu potkal na veletrhu v roce 2004 nebo 2005.

Filip se může pochlubit i nejvyšším vietnamským vyznamenáním, Řádem přátelství. Už v roce 2010 se také nechal slyšet, že v zemi při svých služebních cestách pomohl dojednat řadu obchodů. Jako příklad uvedl zakázku na výstavbu dálnice za 400 milionů dolarů pro firmu PSJ Jihlava. "Tohle dělám pro český stát a české lidi, kterým to zajišťuje zaměstnanost," neopomněl zabalit svou lobbistickou činnost do tradiční komunistické ideologie o podpoře pracujícího lidu. Cítil se téměř uražen podezřením, že by cokoliv z toho mohl dělat pro peníze. Vystačí si prý s platem místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Faktem je, že poslanec Filip − politik s trvalým bydlištěm na českobudějovickém panelovém sídlišti − pravidelně přiznává jen vedlejší příjmy ze své advokátní kanceláře, a to v řádu desítek či několika málo statisíců korun ročně. Žádné miliony. I tak se ale mezi komunisty těší pověsti finančně velmi dobře zajištěného člověka. Podobně jako jeho dávný přítel Petr Braný, který dnes za KSČM zasedá hned ve třech dozorčích radách českobudějovických krajských a městských firem.

Jak poukazují Filipovi přátelé, podobně jako ve Vietnamu dokáže šéf KSČM otevírat dveře českým byznysmenům i v dalších asijských a východoevropských zemích, od Číny přes Rusko až třeba po Bělorusko. Taktéž přes spřátelené komunistické či postkomunistické struktury.

Zavolal a továrna se nestěhovala

Do nebes Filipovy východní zprostředkovatelské aktivity vynáší podnikatel Zdeněk Zbytek, bývalý důstojník komunistické armády, kterého dnes živí kontrakty v celém postsovětském prostoru. S Filipem se prý znají ještě z dob, kdy nynější vrchní komunista "pracoval ve Sfinxu, měl vlasy až na ramena a hrál v rockové kapele". Dnes se potkávají při velkých obchodech.

Jako příklad Zbytek pro HN uvádí Filipovu pomoc při vývozu trolejbusů Škoda, autobusů SOR a mladoboleslavských automobilů Škoda do Moldavska. Také kotelen Thermona do Ruska či zařízení pro hydroelektrárny do Běloruska. Ve Vietnamu prý teď jednají o prodeji a montáži nákladních automobilů Tatra a Avia.

Filipa Zbytek dokonce označuje za nejzkušenějšího českého poslance, který "prosazuje proexportní zahraniční politiku a sám ji i realizuje". Jako pozitivum vnímá Filipův pragmatismus. "On respektuje současnou reálnou politickou situaci doma i ve světě a nelpí na mnohých stranických dogmatech z minulosti, která fakticky způsobila krach socialismu," soudí Zbytek, jenž je považován za jednoho z nejbližších přátel prezidenta Miloše Zemana.

Právě Zbytek se měl už před lety mimo jiné postarat o to, že současná hlava českého státu začala (společně s Vojtěchem Filipem) pravidelně létat na řecký ostrov Rhodos, kde dnes už bývalý šéf ruských železnic Vladimir Jakunin pořádá mezinárodní konferenci Dialog civilizací.

Když je potřeba, je Filip schopen své vazby na Rusko zužitkovat přímo v Česku. Třeba podnikatel a bývalý ředitel Vojenského technického ústavu Václav Irovský vzpomíná, jak Filip několika telefonáty na "patřičná místa" a s vysvětlením všech politických souvislostí pomohl udržet výrobu letadel ve firmě Let Kunovice (dnes Aircraft Industries). Šlo o to, že ruští majitelé kunovické fabriky v roce 2016 plánovali přesun výroby za Ural. "On zásadní měrou přispěl k zachování letecké výroby v Kunovicích a tím k zachování stovek pracovních míst," tvrdí Irovský, který prý byl lobbingu komunistického šéfa, svého přítele, osobně přítomen.

Na Filipa a jeho překvapivě významnou roli v zákulisí českého byznysu vzpomínají i mnozí jiní. Šéf komunistů byl údajně schopen bez větších potíží komunikovat třeba s bývalým velmi vlivným šéfem ČEZ Martinem Romanem. Ten se k tomu nechce vyjadřovat. "Politiku jsem nikdy nekomentoval a nechci to měnit," reagoval.

Další si vybavují, že Filip měl vždy velmi blízko i k lidem kolem potravinářské firmy Setuza. A to i v dobách, kdy majitelé podniku velmi tvrdě bojovali o ovládnutí trhu s biopalivy proti nynějšímu šéfovi vlády Andreji Babišovi, zakladateli potravinářské skupiny Agrofert. Lidé ze Setuzy podle svědků chodili za Filipem až do sněmovny. "Vojtěch Filip je jediným českým politikem, s nímž se stýkám," přiznal nedávno redaktorovi HN i Tomáš Pitr, člověk, který s již zavražděným podnikatelem Františkem Mrázkem Setuzu ovládal. Přitom Pitr je také byznysmen, který byl kvůli daňovým podvodům ve vězení.

Jde jim jen o pozice

Vyjma miliardáře Andreje Babiše nenajdeme dnes ve sněmovně stranického lídra, který by měl tak výrazný přesah do světa byznysu, jako má právě komunista Vojtěch Filip. A to je jeden z největších paradoxů současné české politiky. A možná i důvod, proč Filip nemá žádný větší problém udělat s Babišem i politický byznys. Společného toho mají více, také třeba členství v předlistopadové KSČ a kontakty s StB.To, že se role zprostředkovatele obchodů českého průmyslu častěji než pravicoví funkcionáři ujímá zástupce krajní levice, tkví podle expremiéra Jiřího Paroubka ve Filipově pragmatickém naturelu. "On, na rozdíl od pravicových politiků, nemá ideologické zábrany. Je schopen se bavit s každým," soudí Paroubek, který s Filipem úzce spolupracoval v letech 2005 a 2006, kdy v parlamentu společně prohlasovali mnoho zákonů.

Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie vidí ve Vojtěchu Filipovi názornou ukázku odklonu komunistů od marxisticko-leninské ideologie k technokratismu.

"V těch jejich postojích už není žádný prostor pro ochranu lidských práv, proletariátu, jde jen o to, dosáhnout pozice. Pozice pro sebe i pro stranu," všímá si. Proto prý nemají komunisté žádný problém jednat s Babišem. "Spokojí se klidně jen s drobnými programovými ústupky, nijak zvlášť netlačí na změnu daní či sociálního systému," upozorňuje.

Jestli by se něco změnilo, kdyby volby nového stranického lídra vyhrál momentální outsider Josef Skála, si není jistý. "Ačkoliv Skála působí jako stalinista, svým slovníkem je v mnohém modernější a také energičtější než Filip. Skálovy postoje jsou nepochybně více politické, než je tomu u obchodníka Filipa," soudí Jelínek.

Jako mnoho jiných si ale není jistý, zda právě skutečnost, že Filip se stranické revoluční věrouky ve skutečnosti už dávno zřekl, není vlastně pro mladou českou demokracii výhra a jediná záchrana.

Jisté je, že není v Česku jiného člověka, který by dokázal řešit čínský byznys i po stranické linii (na snímku s členkou vedení čínského parlamentu Jen Ťün-čchi). Foto: ČTK

