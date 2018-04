Prezident Miloš Zeman se podle zdrojů z hradní kanceláře dnes setká s americkým velvyslancem v Praze Stephenem Kingem. Půjde o jejich první jednání od loňského prosince, kdy nový velvyslanec King českému prezidentovi na Hradě předal pověřovací listiny.

Americká ambasáda na žádost o potvrzení schůzky pro Aktuálně.cz uvedla, že "z bezpečnostních důvodů program velvyslance nezveřejňuje". Hrad ale setkání na opakovaný dotaz potvrdil.

Vztahy mezi prezidentem Zemanem a předchozím americkým velvyslancem v Praze Andrewem Schapirem se zkomplikovaly v dubnu 2015, když Schapiro veřejně vyjádřil údiv nad tím, že se Zeman chystá − v té chvíli jako jediný státník z EU − na vojenskou přehlídku v Moskvě u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.

"Nenechám si mluvit do plánů svých zahraničních cest žádným velvyslancem," reagoval Zeman. A dodal, že velvyslanec Schapiro "má dveře na Hrad zavřené".

Rozkol mezi Schapirem a Zemanem trval až do Schapirova odjezdu z Prahy na začátku roku 2017.

King ho v Česku o několik měsíců později, na podzim 2017, vystřídal za situace, kdy Miloš Zeman stále netrpělivě čekal na možné přijetí v Bílém domě u prezidenta Donalda Trumpa, a tak vztah Kinga se Zemanem nezačal na úplně čistém stole.

Zeman se podle zdrojů z české diplomacie cítí osobně dotčen, že návštěva v Bílém domě, kterou měl Donald Trump podle interpretace Hradu telefonicky přislíbit Zemanovi v listopadu 2016, se zatím neuskutečnila a prezident Trump ji patrně ani nemá v plánu.

Atmosféra mezi americkou ambasádou v Praze a Milošem Zemanem se ještě zhoršila při přípravě nedávné návštěvy republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paula Ryana v Praze na konci března.

Američané podle českých diplomatů Zemanovi nabídli možnost setkání s Ryanem, který je třetím nejvyšším ústavním činitelem USA. Prezident nabídky nevyužil a při rozhovorech mezi Hradem a ambasádou se v té době ještě ani nepodařilo najít termín na schůzku velvyslance Kinga s českým prezidentem.

Jejich dnešní jednání tak může být, jak by řekli Američané, "prolomením ledů". Zároveň se však uskuteční nedlouho poté, co Miloš Zeman kritizoval vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do USA.

A jen tři dny poté, co Zeman kriticky označil spojenecký úder v Sýrii pod vedením USA za "kovbojskou akci".

Tématem setkání Zemana a Kinga by se mohl stát i nákup vojenských vrtulníků za několik miliard korun. Americká firma Bell je jedním z favoritů tendru.