Mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským se schyluje ke střetu o obsazení nejvyšších míst na soudech. Rychetský chce s hlavou státu probrat změny v čele Nejvyššího správního soudu. Prezident, který jmenuje soudce a v minulosti bez výhrad akceptoval Rychetského personální návrhy, se ale zdráhá s šéfem Ústavního soudu sejít.

Podle informací HN z několika důvěryhodných zdrojů v justici chce Rychetský navrhnout Zemanovi rošádu dvou uznávaných soudců. Josefa Baxu, který v září končí ve funkci předsedy Nejvyššího správního soudu (NSS), by rád přesunul k Ústavnímu soudu. Baxovi by měl místo uvolnit nynější ústavní soudce Vojtěch Šimíček, který by se podle Rychetského plánu naopak vrátil na své bývalé místo v NSS a stal se jeho předsedou.

Rychetský potvrdil, že poslal před necelými dvěma týdny na Hrad dopis, v němž požádal Zemana o schůzku. V rozhovoru s HN popřel nedávné spekulace, že by na ní chtěl řešit svůj předčasný odchod z funkce. Naopak, v čele Ústavního soudu chce zůstat ještě aspoň dva roky a nevylučuje, že vydrží až do konce funkčního období v roce 2023. "V tuto chvíli se vůbec nezabývám tím, kdo zaujme moje místo po roce 2020, pokud v té době skutečně rezignuji," řekl Rychetský.

S prezidentem chce naopak mluvit také o Nejvyšším správním soudu. "Uvidíme, jaká tam bude atmosféra. Zda nás (prezident) vůbec přijme, v jaké sestavě," uvedl Rychetský. "Dopis odešel v pátek 6. dubna. Zatím nepřišla žádná odpověď."

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček potvrdil, že Hrad zatím termín pro schůzku nestanovil. Nebyl ale schopen odhadnout, kdy to udělá.

Zeman už přitom potvrdil, že Rychetského přijme. "Já jsem zdvořilý člověk, takže pokud Pavel Rychetský požádá o přijetí, tak ho přijmu, ale samozřejmě o věcech, které jsou v mé pravomoci, si budu rozhodovat sám," řekl prezident minulý čtvrtek v TV Barrandov.

Vztahy mezi Zemanem a Rychetským v posledních letech ochladly. Šéf Ústavního soudu se začátkem roku nezvykle ostře opřel do prezidentova okolí, jmenovitě do mluvčího Ovčáčka za jeho komentáře na adresu politiků. Rychetský také kritizoval projevy nacionalismu a xenofobie.

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve sporech, v nichž jsou napadena rozhodnutí úřadů veřejné správy. V posledních měsících například vícekrát zpochybnil postup finančních úřadů proti firmám, které se dostaly do podezření z daňových úniků. NSS může také rozpustit politickou stranu nebo rozhoduje o volebních stížnostech.

Nový předseda NSS se musí vybírat z členů soudu, kterých je v současnosti přes třicet. Členem se přitom může stát jen ten, koho navrhne předseda soudu. Přes ministra spravedlnosti se návrh předá prezidentovi, který soudce jmenuje. Zeman už v minulosti ukázal, že nechápe svoji roli formálně, když například odmítl jmenovat několik profesorů.

Je možné, že prezident má vlastního favorita do čela NSS. V justici se v této souvislosti skloňuje jméno místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy. Ten ale zatím podobné ambice nepotvrdil.

Rychetský chce na setkání se Zemanem vzít i Baxu a předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala. O schůzku přitom samostatně Zemana požádal i sám Baxa, který je považován za možného Rychetského nástupce. "Chci mu nastínit informaci o personálním stavu soudu, aby měl snazší rozhodování," uvedl Baxa.

Informace o chystané rošádě nechtěli Baxa ani Šimíček komentovat. "Omlouvám se, k tomu se nebudu vyjadřovat," řekl Šimíček, který má podobně jako Baxa v justici velkou autoritu.

Šimíček je formálně stále soudcem Nejvyššího správního soudu, od léta 2014 je pouze dočasně zproštěn výkonu funkce, protože byl jmenován ústavním soudcem. A pokud by rezignoval na post ústavního soudce, automaticky se vrátí do svého původního působiště, mimochodem do budovy vzdálené jen zhruba 300 metrů od Ústavního soudu.

