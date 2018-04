Zástupci jednoho z největších čínských konglomerátů Citic Group se zajímají o 22 akvizic společnosti CEFC Europe v Česku. Důvodem je, že státní Citic Group chce v příštích měsících získat vCEFC 49procentní podíl. Zástupci konglomerátu tak nyní navštěvují tuzemské firmy a fondy, kde CEFC působí. Nejznámější investicí čínské skupiny byla koupě SK Slavia Praha. Ve vedení CEFC Europe je nyní bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Zmíněné akvizice byly donedávna českou politickou reprezentací označovány jako první vlaštovky budoucích velkých investic z Číny a CEFC Europe patřila mezi nejaktivnější firmy. CEFC se ale v Číně dostala do problémů a její šéf Jie Ťien-ming čelí vyšetřování kvůli porušení blíže nespecifikovaného zákona.

"Mohu potvrdit to, že skupina expertů prostřednictvím osobních schůzek jedná se všemi 22 akvizicemi CEFC," řekl HN zdroj z CEFC Europe. Další dva zdroje informaci potvrdily. Oficiálně společnost nechtěla dění komentovat. "Předpokládáme, že Economia (vydavatel HN) nezveřejňuje svá obchodní jednání, a tak není důvod, aby to dělala společnost CEFC," odepsal stručně mluvčí Pavel Bednář.

Vybrané Akvizice CEFC v ČR ◼ J&T Finance Group

◼ SK Slavia Praha

◼ Pivovary Lobkowicz

◼ Travel Service

◼ Společnost Eden Arena

◼ objekt Florentinum v Praze

◼ hotely Mandarin Oriental Prague či Le Palais Art

◼ Financování projektu tradiční čínské medicíny v Hradci Králové

"Dělá to na mě dojem, že tato skupina mapuje v Česku aktivity CEFC a bude rozhodovat, které z nich budou součástí budoucího konsorcia. Jsou to prakticky auditoři," řekl HN zdroj, který byl u jednoho z jednání.

Schůzky již probíhají zhruba dva týdny. Zástupci Citic Group byli například ve strojírenské společnosti Žďas.

Konglomerát se také zajímá o šíření čínské medicíny v Česku. Minulý týden jeho lidé navštívili zástupce Nadačního fondu Tradiční čínské medicíny, jenž hodlá s přispěním CEFC postavit kliniku v Hradci Králové a v němž působí i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

"Sešli jsme se se zástupci Citic International (dceřiné firmy konglomerátu). Bylo potvrzeno, že mají nadále zájem projekt financovat," řekl HN Prymula. Citic International sídlí v Hongkongu a zaměřuje se na zahraniční investice.

CEFC a vazby na HRAD ◼ Jedním z největších podporovatelů čínských investic v Česku je prezident Miloš Zeman, u kterého doteď působí jako poradce předseda CEFC Jie Ťien-ming. Ten je nyní vyšetřován v Číně. Hrad kvůli tomu vyslal kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého do Číny, aby zjistili, co se děje.

◼ V CEFC také působí bývalý šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář.

◼ Zástupce firmy CEFC Jaroslav Tvrdík působil ve vládě Miloše Zemana jako ministr obrany.

Podle informací HN jednali předminulý pátek Číňané také s mediálním domem Empresa Media a agenturou Médea, další schůzka by měla proběhnout tento týden. Předseda představenstva Empresa Media a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup informace nevyvrátil. "Obchodní schůzky ani žádná obchodní jednání zásadně nekomentuji," odpověděl Soukup v SMS zprávě. CEFC v roce 2015 do společností vstoupila, podle vyjádření mluvčího z minulého roku ale uplatnila právo na vrácení akcionářského podílu.

To, že Citic Group skutečně může vstoupit do CEFC a tím mít výrazný vliv na české investice, naznačuje přílet vedení konglomerátu do Prahy. Zúčastní se ho i předseda představenstva Čchang Čen-ming. Dnes se mají setkat s prezidentem Milošem Zemanem. O schůzce jako první informovaly Lidové noviny. Prezident je dlouhodobě jedním z největších obhájců čínských investic. Vyšetřovaný předseda CEFC Jie Ťien-ming zůstává na Hradě jeho poradcem.

CEFC spravuje v Česku aktiva přibližně za 1,5 miliardy eur. Podíl má v letecké společnosti Travel Service či v Pivovarech Lobkowicz. V tuzemsku investovala také do nemovitostí. Téměř desetinový podíl drží CEFC i ve firmě J&T Finance Group. Ten chtěla čínská firma navýšit na 50 procent, to však ČNB nedovolila kvůli nejasnému financování. Číňané doplnili žádost o nové informace, poté ale sami navýšení podílu v J&T Finance Group zastavili.

