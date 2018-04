K nejhezčím dárkům, které jsem dostal od své ženy, patří plnicí pero značky Montblanc. Používám ho už více než 10 let a stále si užívám každý okamžik, kdy jej držím v ruce. Jistě se zeptáte, co to má společného s inovacemi, protože většina z nás si při vyslovení tohoto slova vybaví nejnovější technologie. Je ale skutečně inovativní používat v kanceláři počítač, nový software nebo internetové aplikace? Neměli bychom termín "inovativní řešení" chápat jako "udržitelné řešení"?

Ještě si pamatuji na dobu krátce poté, co byl zaveden fax. Pak bylo možné posílat fotky přes telefon. Dnes už je z toho standard. A kam zmizely faxy? Nebylo by tak lepší používat namísto pojmu inovace slovo pokrok, který se nedá zastavit a my na něj musíme, ať chceme nebo ne, reagovat? Protože to, co ještě před deseti lety bylo úplně moderní, patří už dnes do minulosti. A v souvislosti s technolo­giemi tedy sotva můžeme hovořit o udržitelných řešeních.

Přivádí mě to zpátky k příkladu mého plnicího pera, které vypadá skoro stejně, jako vypadala pera před sto lety. A jeho vzhled se pravděpodobně příliš nezmění ani během příštího sta let. Inovace je pro mě spojena s trvalostí. Nemyslím si, že se jedná o dva protiklady. Právě my advokáti se snažíme být pro své klienty oporou už mnoho let. A vždy mě velmi těší, když pracovní vztah přeroste v něco víc než jen placenou službu, když klient žádá i osobní rady. To je pak situace, kdy vím, že mě klient vidí spíše jako svého partnera.

Možná už brzy bude naše právní poradenství v mnoha oblastech nahrazeno automatickými procesy. Konkurovat nám bude také umělá inteligence, i když dnes zatím jen obtížně odhadneme rozsah, v jakém nás nahradí. Nikdy nás však nenahradí zcela, neboť osobní rady jsou spojeny s pocity a emocemi. To jsou hodnoty zcela nenahraditelné a zatím neschopné převodu na umělou inteligenci. I já dávám na první dojem − na zvláštní pocit a emoce, které mi potvrzují, že to bude vztah trvalý a efektivní.

Zároveň se ale domnívám, že bychom měli zapřemýšlet nad tím, co můžeme svým klientům v budoucnu nabídnout jako "přidanou hodnotu". Dnes již například víme, že klienti velmi oceňují zkušenosti z oboru. Máme-li potenciálního klienta například z oboru stavebnictví, je přínosem, pokud mu prokážeme své znalosti v jeho oboru. Klient tak nemusí svému právnímu zástupci vysvětlovat základy svého podnikání. Věřím tomu, že tento vývoj v budoucnu bude pokračovat ještě dál.

Buďme tedy odvážní a zapojme do svých týmů externí odborníky! Myslím si, že klienti třeba ve výše zmíněném oboru stavebnictví velmi ocení, bude-li na dalším projektu s námi aktivně spolupracovat osoba, která má technické vzdělání. Její další zkušenosti na poli práva budou jistě přínosem, nikoli však nutností.

Mnoho advokátů teď bude možná přemýšlet, zda takového externího odborníka plně zaměstnají. Na tuto otázku nedokážu odpovědět, ale myslím si, že je rozumné o zapojení takových expertů alespoň veřejně diskutovat. Nesmíme se schovávat za své zákony, ale musíme být otevření tomuto typu inovace. Jen tak má naše profese šanci přežít příští desetiletí.

To je právě ta přidaná hodnota, které si naši klienti na nás advokátech cení. Přicházejí s žádostí o komplexní radu. A ve většině případů jsou také ochotni za to zaplatit. Jednoduše vidí, že jim naše rada pomohla víc, než žádá standardní vypracování zadání. A já pak vystavenou fakturu samozřejmě podepíši svým plnicím perem.

Seriál HN k projektu Inovativní právníci 2018 a konferenci ILSF 2018.

ILSF2018.com

