Zdá se, že je to pouhých 157 tisíc korun. Ale je to hlavně první případ, kdy nějaký majitel domu dostane od státu plné odškodné kvůli regulaci nájemného z počátku tisíciletí. Obvodní soud pro Prahu 1 přiznal dvojici spolumajitelů bytu na pražských Vinohradech − Tomáši Glatzovi a Vladimíru Stuchlému − rozdíl mezi vybraným a tehdy tržním nájemným za to, že museli prostřednictvím regulovaného nájemného dotovat nájemníka.

Stát i české soudy se hrazení ušlého nájemného více než deset let vzpíraly. Až musel loni v únoru zasáhnout Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který řekl, že tato praxe je nespravedlivá. A v několika konkrétních případech přikázal, aby stát majitelům zaplatil za státní regulaci nájemného mezi lety 2002 a 2006 náhradu, která je rozdílem mezi regulovaným a tržním nájemným.

Loni v prosinci tento verdikt potvrdil i velký senát Nejvyššího soudu a po něm i v několika verdiktech Ústavní soud, který přikázal projednat znovu i případ Glatze a Stuchlého. A soudkyně Lucie Laura Pennová jim toto úterý dala za pravdu. Ministerstvo financí (MF) musí kromě uvedených 157 tisíc uhradit i úroky zhruba ve stejné výši a navíc náklady soudního řízení, které Pennová spočítala na 219 tisíc. Celkově tak zaplatí více než trojnásobek původně požadované sumy.

Regulované nájemné V červnu 2000 zrušil Ústavní soud vyhlášky, které regulovaly nájemné, a dal politikům 18 měsíců na nápravu. Ti ale nový zákon, jenž zavedl postupnou deregulaci, schválili po šesti letech. Během té doby nebylo možno nájemné vůbec zvyšovat. Podle analýzy Patria Finance tratili majitelé domů na regulaci nájemného dvacet miliard ročně. Soudit se vydrželo do konce jen několik desítek z nich, kterým přiznaly soudy včetně úroků a nákladů řízení jen 8,9 milionu korun.

Mnohaletý boj je ale nakonec vítězný pro stát. Soudit se vydrželo z tisícovek majitelů regulovaných bytů jen několik málo desítek − ostatní již spory vzdali. "My vyhráli několik jednotlivých bitev, oni celou válku," říká brněnská advokátka Dita Křápková, která před rokem zastupovala tři úspěšné majitele ve Štrasburku. I u jednoho z jejích dalších klientů, Dagmar. Š., která požaduje zhruba tři miliony v případě domu v Praze na Hradčanech, měl včera soud vynést rozsudek, ale kvůli tomu, že se nedostavil předvolaný znalec, aby obhájil stanovenou cenu, odročil soud případ na květen.

Křápková se přitom podivuje, proč MF po jasném verdiktu evropského soudu a několika letošních verdiktech Ústavního soudu stále protahuje spory místo toho, aby dobrovolně zaplatilo a minimalizovalo náklady. "Náklady na jedno soudní jednání jsou v našem případě 45 tisíc korun," říká Křápková, podle níž také naskakují úroky zhruba 300 tisíc ročně.

Samo MF tvrdí, že ač rozhodl evropský či Ústavní soud, musí se dál soudit. "V každém jednotlivém případě se důkazní a skutková situace budou hodně lišit. Ve světle této skutečnosti MF nezbývá než ve sporech pokračovat a vyčkat dalších rozhodnutí soudů," uvedl mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch.

Podle vyjádření soudkyně Pennové, která má více než deset dalších totožných případů, se ale příliš nedá očekávat, že by rozhodovala v ostatních případech jinak. "Jsem vázána rozhodnutím soudů vyššího stupně. Ústavní soud jasně řekl, jaká jsou kritéria a jak tyto případy posuzovat," poukazuje Pennová.

Ani v případ Stuchlého a Glatze ale nekončí. Není jasné, zda se MF odvolá, oba navíc budou chtít odškodné za délku řízení. "Trvalo to 11 let. Moji klienti mají určitě nárok na nemajetkovou újmu za průtahy," uvedl advokát Michal Kojan.