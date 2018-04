Projevy francouzského prezidenta na pařížské Sorbonně, v nichž představil své vize ohledně budoucnosti starého kontinentu, a jeho úterní vystoupení v Evropském parlamentu dělí půl roku, na odhodlání Emmanuela Macrona prosadit reformy nejen doma, ale i na evropské úrovni se toho moc nezměnilo. Za těch šest měsíců se však ukázalo několik důležitých věcí.

První zkušenost: V Národním shromáždění Macron disponuje většinou, na niž se může spolehnout, ale na unijních summitech musí budovat koalice, aby prosadil své plány a představy. Francouzský prezident je příliš bystrý na to, aby nevěděl, že se bez spojenců neobejde, ale jeho reformní elán od loňského září brzdilo pomalé skládání vládní koalice v Berlíně, v níž už se spolková kancléřka nezdá tak silná, jak bývala za časů, kdy se o ní mluvilo jako o "královně Evropy".

A i když je nyní německá koalice opět pohromadě, nezdá se, že by vítala návrhy zřídit vlastní rozpočet eurozóny a funkci ministra financí, jak plánuje Macron. O vstřícnosti se bude možná mluvit až poté, co bude zřejmé, že Francie si dává do pořádku své domácí finance. Kdekdo přiznává, že v tomto ohledu nelze Macronovo odhodlání upřít, ale čas je dosud příliš krátký.

Druhá zkušenost: Loni po letních prázdninách převládal dojem, že volby ve Francii a Nizozemsku ukázaly, jak lze náporu euroskeptiků odolat, a dokonce je porážet. Z výsledků hlasování v Rakousku, Itálii a Maďarsku je naopak zřejmé, že protievropský vítr v některých zemích se ani zdaleka neobrátil. A nejen to. Ti, kdo vystupují proti unii, se často vymezují i vůči základním pravidlům demokracie, jak je to vidět v Maďarsku, kde si vládní moc podřizuje média veřejné služby, či v Rakousku na opakujících se výpadech vůči rozhlasu a televizi ÖRF.

Na Macronově projevu byla proto závažnější ta část, kdy mluvil o demokratických hodnotách, proti nimž je veden "jistý druh občanské války", a poukazoval na zlozvyk svalovat vše špatné na Brusel. Macron prokázal kus politické odvahy, když navrhl, že města či obce ochotné přijímat uprchlíky by měly dostat podporu z unijního rozpočtu. Není důležité, že s podobným návrhem přišla německá vláda. Zásadní je, že začínající debata o příští podobě unijního rozpočtu nebude tradičním přetahováním o tu či onu položku, ale debatou, jakým hodnotám kdo dává přednost. Nejbližším a nepochybně důležitým testem v tomto ohledu se příští rok stanou volby do Evropského parlamentu.

Co a kolik se z Macronových návrhů prosadí, nelze odhadnout. Jedno mu však nelze upřít. Po letech, kdy představitelé Paříže působili mátožně či nevyzpytatelně, je tu prezident, který vrací Francii do evropské hry.

