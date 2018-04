Kam se na Andreje Babiše hrabe chytrá horákyně! Šéf hnutí ANO přišel na nové jednání o vládě se sociálními demokraty sice oblečený do vylepšené nabídky, aby ČSSD neřekla. Ale de facto nahý, protože jde o "vylepšení" jenom naoko a sociální demokraty spíš popudí.

Podle prosakujících informací jim totiž Babiš nabídl pět křesel ve vládě a nezávislého odborníka v čele ministerstva vnitra. Toho má prý ovšem navrhnout premiér, kdežto sociální demokracie by jej měla jenom schválit.

Co k tomu říct? Je to zhruba totéž, jako kdyby na dražbě uměleckých děl s hodnotou v řádu milionů jeden z finálních zájemců přihazoval po pětikoruně. Asi by si od publika vysloužil spíš označení hokynář a držgrešle než byznysmen. A soupeř by ze zoufalství z dražby utekl.

Jestli totéž udělá i vedení ČSSD, až bude v pátek nabídku ANO oficiálně posuzovat, je otázka. Každopádně už víme, že Babiš se zřejmě vnitra nevzdá, i kdyby čert na koze jezdil. Respektive i kdyby čáp v hnízdě zlatá vejce snášel. Onen miniaturní vstřícný krůček v podobě nezávislého ministra vnitra je jenom nabídka ohlodaná na kost.

Ještě totiž ani nevychladly židle v místnosti, kde jednaly špičky ANO a ČSSD, a už podlehl Babišovu dvouměsíčnímu nevybíravému nátlaku Michal Murín. Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů minulý týden zdravotně zkolaboval a v úterý oznámil rezignaci. Prý aby nezavdal příčinu ke zpochybňování výsledků práce inspekce. Teď tedy Babiš může na návrh své menšinové vlády v demisi hladce jmenovat nového šéfa GIBS, a mít tak fakticky pod kontrolou policii! Ať už se příštím ministrem vnitra stane kdokoli.

Vlastně by se to dalo nazvat jakýmsi Babišovým preventivním tunelováním resortu. Proces "zpochybňování výsledků práce" přitom může postupovat do dalších sfér. Kdyby si premiér pospíšil, klidně do pátečního vyjádření ČSSD k nabídce ANO stihne vyměnit podle svého gusta třeba i policejního prezidenta, ředitele tajných služeb, šéfa Národního bezpečnostního úřadu či nejvyššího státního zástupce. Aby sociální demokracie přišla už k hotovému. Se svým menšinovým kabinetem by to první muž hnutí ANO hravě zvládl.

Moc velké fantazírování to přitom není. Babiš evidentně pospíchá a je nervózní. Většinovou podporu pro svou druhou vládu potřebuje dát dohromady co nejdřív, aby už měl v kapse jmenování premiérem. Bez toho je nula. Lépe řečeno: trestně stíhaná nula. Prezident si s ním může hrát jako kočka s myší. Navíc se Babiš se Zemanem dostává do stále ostřejších konfliktů. V zatím posledním sporu o český postoj k americko-britsko-francouzskému bombardování Sýrie musel premiér udělat sám ze sebe šaška, když změnil názor na klíčovou zahraničněpolitickou událost podle toho, jak hlava státu píská.

Kromě Zemana však začínají Babiše stresovat i preference. Že si s ním Zeman vytírá lánskou podlahu, vidí a chápou i voliči ANO. Není náhoda, že podpora hnutí začala poslední dobou klesat. A průzkum agentury Median ukázal, že podle tří pětin Čechů by měl Zeman svěřit sestavení vlády někomu jinému než Babišovi.

Chtějí v tomhle premiérově marketingovém tyjátru pro veřejnost účinkovat i sociální demokraté? A to se zatím Babiš musí krotit, protože když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Dá se očekávat, že hned jak by se svou druhou vládou získal důvěru, půjdou veškeré dosavadní ohledy stranou a teprve začne ten pravý mazec.

Předáci ČSSD by měli zvážit i to, že Babiš dal neplánovanému návratu svého hnutí k jednáním s jejich stranou pouhý týden času. A na stůl hodil nabídku, u níž je předem jasné, že podmínce sociálních demokratů nevyhovuje. Počítá tedy premiér rovnou s odmítnutím, s hozením viny na ČSSD a s vytvořením menšinové vlády ANO za tiché podpory komunistů a okamurovců?

V takovém případě asi oranžový tým Jana Hamáčka nemá prostor ani důvod jakkoli ustupovat.

