V době, kdy působil jako analytik v bance Goldman Sachs, vydal v roce 1999 Emanuel Derman studii o režimech pohybů cen akcií, takzvané volatility. Někdy se hýbají akcie málo, někdy hodně.

Co je však podle amerického ekonoma jihoafrického původu důležité, jsou přechody z jednoho režimu do druhého. Z období klidu do období neklidu. A naopak. Při čtení této ekonomické studie jsem s nadsázkou říkal, že s cenovou volatilitou je to podobné jako v případě přechodu mezi politickými režimy. Co včera ještě fungovalo, dnes fungovat nemusí.

Loni akcie pozvolna rostly a denní pohyby byly malé. Letos od února už je to houpačka. Měřeno indexem pohybů cen VIX byla loni nejnižší volatilita v historii, na úrovni méně než deset bodů. Současná hodnota indexu je proti loňsku dvojnásobná.

Ale nejsou to šílené časy jako v roce 2008, kdy byl index volatility na 60 bodech. Problém tkví v přechodu z režimu extrémně nízké volatility do normálu a případně dál do nadprůměrných pohybů. Investorům dlouho trvá, než si zvyknou. Najednou nejsou denní pohyby o desetiny procenta, ale o 2,3 procenta. A v tomhle období kapitálové trhy reagují citlivěji než dříve na jakékoliv zprávy typu, že Facebook čelí problémům, roste hrozba obchodní války Spojených států proti zbytku světa či eskalace násilí v Sýrii.

Během nedávné návštěvy Berlína jsem si uvědomil, že stejně jako tamní Checkpoint Charlie symbolizuje přechod z jednoho politického systému do druhého, jde v Dermanově studii o změnu režimu na trzích. Možná se nám bude lépe dýchat, protože lidé i ceny se mají hýbat a přizpůsobovat se.

