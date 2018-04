Albánie a Makedonie by podle Evropské komise měly dostat naději, že se stanou členy Evropské unie. Komise navrhla, aby mohly obě země zahájit rozhovory o svém vstupu do EU. Odstartování rozhovorů musí nejdřív schválit členské státy unie, tedy i Česko. I v případě, že s tím členové EU budou souhlasit, vstoupí Albánci i Makedonci do unie až za řadu let. Česko další rozšiřování EU tradičně podporuje.

Komise naopak chce fakticky zmrazit všechna jednání o tom, že by se členem EU mohlo stát Turecko. "Dodržování vlády práva a základních lidských práv jsou povinnosti, které musí Turecko jako kandidát na členství v EU splnit," připomněla komise. A upozornila na to, že v Turecku v posledních letech naopak dochází k utužování autoritativního režimu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Podle Bruselu by tak země EU neměly s Tureckem otevírat žádné nové kapitoly v rámci vyjednávání o jeho přístupu k unii. Takový stav fakticky existuje už dnes, takže státy osmadvacítky se návrhem komise budou s největší pravděpodobností řídit. Podle pravidel se může členem EU stát jen země, jež plně dodržuje všechny demokratické principy.

Komise ve své zprávě týkající se budoucího rozšiřování EU oceňuje Turky za to, že na svém území hostí skoro čtyři miliony uprchlíků ze Sýrie. Země EU se s Ankarou před dvěma lety dohodly na zastavení proudu těchto lidí přes Řecko do Evropy. Výměnou za to Turecku poskytují finanční pomoc v zájmu zlepšení podmínek pro utečence.

Turecko zahájilo rozhovory o svém vstupu do EU už v roce 2005 a vždy byly komplikované. Zastavily se poté, co prezident Erdogan v roce 2016 přestál pokus o puč a uvěznil desítky tisíc lidí. Podle kritiků zasáhl nejen proti pučistům, ale i proti legitimní opozici.

Komise Turecko vyzvala, aby zrušilo výjimečný stav, který od pokusu o puč stále platí. "Vztahy s členskými zeměmi EU se v roce 2017 výrazně zhoršily a turečtí lídři vůči nim začali používat mimořádně urážlivý a nepřijatelný slovník," upozornila komise na fakt, že Erdogan několikrát přirovnal Němce či Nizozemce k nacistům.

Erdogan také naznačil, že Turecko už o vstup do EU nestojí. V poslední době ale naopak potvrdil, že členství v EU je cílem jeho země. Brusel namítá, že na tato slova "nenavázala odpovídající opatření a reformy".

Brusel ocenil Albánii a Makedonii za pokrok směrem k posílení vlády práva. Vůbec poprvé tak doporučil, aby mohla Albánie zahájit jednání o vstupu do unie. V případě Makedonie toto doporučení komise vydává už od roku 2009. Zahájení vstupních rozhovorů však pokaždé zablokovalo Řecko, jež s Makedonií vede spor ohledně jejího názvu. Země proto na mezinárodní scéně vystupuje pod oficiálním názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM).

Ze zemí západního Balkánu jsou vstupu do unie nejblíž Srbsko a Černá Hora, které už o něm začaly jednat. Podle Bruselu by mohly být připraveny v roce 2025. Sama komise ale přiznává, že tento rok jako datum vstupu prvních zemí tohoto regionu do EU je "extrémně ambiciózní". Všichni uchazeči o členství před sebou podle ní mají ještě spoustu práce.

Jde o boj s korupcí a organizovaným zločinem nebo o prosazení vlády práva. Podle komise taky žádná ze zemí západního Balkánu není skutečnou tržní ekonomikou. "Neustávejte v reformách a my nepřestaneme podporovat vaši budoucnost v unii," vyzval balkánské státy už dřív předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.