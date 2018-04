Volkswagen, který minulý týden jmenoval novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Herberta Diesse, čeká ještě jedna změna: nové logo, jež má podstatně zlepšit image koncernu a také ho definitivě "odstřihnout" od emisního skandálu.

"Logo představíme veřejnosti příští rok spolu s novou řadou elektrických automobilů," sdělil na tiskové konferenci v Berlíně Jochen Sengpiehl, marketingový šéf značky Volkswagen. Podle něj se nový emblém musí stát "výrazným symbolem" nastupující elektromobility. "Naším úkolem je přitáhnout k ní co nejvíce lidí," dodal Sengpiehl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Tento manažer pracoval pro VW v období let 2006 až 2009, potom odešel k Hyundai Motors, aby se loni v září opět vrátil do Wolfsburgu.

Volkswagen jako poměrně konzervativní automobilka ve své historii měnil logo v průběhu let jenom nepatrně. Chystaná změna by naopak mohla být výraznější. Nové vedení koncernu zastává názor, že dosavadní logo je "příliš německé", chybí mu prý emocionalita.

2,6 milionu aut dodal Volkswagen během letošního prvního čtvrtletí zákazníkům. Meziročně o 7,4 procenta více.

Společnost proto brzy naváže úzkou spolupráci s několika reklamními a komunikačními agenturami. Dalším cílem Volkswagenu je, aby se přesvědčivěji prezentoval na sociálních sítích a tak přesvědčil i skeptiky o tom, že elektrická auta mají budoucnost.

List Handelsblatt soudí, že plánované logo by mělo vyjadřovat také inovační potenciál Volkswagenu a pomoci mu odpoutat se od aféry Dieselgate, která automobilku dosud přišla přibližně na 25 miliard eur.

S novým šéfem koncernu Diessem ovšem nemá přijít jenom obměněné "svěží" logo, ale také podstatné změny v organizační struktuře Volkswagenu, pod jehož křídly je dvanáct značek. Klíčová rozhodnutí pro každou z nich se dosud přijímala ve Wolfsburgu. Toto "centrální" řízení by se mělo nahradit řízením skupinovým.

První skupinu tvoří "hromadné" (nebo také "objemové") značky VW, Škoda, Seat a také VW Transporter. Bude ji přímo řídit Herbert Diess.

Do skupiny nazvané Premium se dostala jediná značka, a to ingolstadtská Audi, kterou povede její dosavadní ředitel Rupert Stadler. V představenstvu Volkswagenu současně převzal odpovědnost za prodeje celého koncernu.

Dceřiná firma Audi se podle Diesse musí stát klíčovou značkou, jejímž úkolem bude předčit v prodeji i ziskovosti jak Mercedes-Benz, tak BMW. V mnichovské automobilce Diess v letech 2007 až 2014 seděl v představenstvu, kde odpovídal za nákup a později vývoj vozů BMW. V červenci 2015 přestoupil k Volkswagenu.

Je zde ovšem ještě třetí skupina Superpremium, zahrnující značky Porsche, Bentley, Bugatti plus Lamborghini, jež je dosud propojena s firmou Audi. Nejdražší značky bude mít na starosti Oliver Blume stojící v čele automobilky Porsche. V představenstvu Volkswagenu převzal odpovědnost za koncernovou výrobu.

Mezi uvedenými skupinami by měla existovat úzká spolupráce, především ve výzkumu a vývoji. "Chceme mít štíhlejší společnost se silnými značkami," cituje Diesse agentura Reuters.