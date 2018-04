Jaderné Česko

◼ V Česku fungují dvě jaderné elektrárny, které provozuje polostátní firma ČEZ, v níž stát drží téměř 70 procent akcií.

◼ Čtyři reaktory v Dukovanech mají instalovaný výkon 2000 MW, novější jsou dva bloky v Temelíně s podobným výkonem. Jaderné zdroje jsou nejziskovější elektrárny, jaké ČEZ má.

◼ Podle Státní energetické koncepce má v roce 2040 jádro tvořit polovinu výroby elektřiny v Česku. To předpokládá stavbu nových zdrojů v Dukovanech i v Temelíně, jež mají nahradit uhelné elektrárny, které ČEZ po roce 2035 vyřadí z provozu.

◼ Klíčovým problémem stavby nových jaderných bloků je její financování – to se neobejde bez státu. V roce 2014 kvůli tomu zkrachoval tendr na stavbu reaktorů v Temelíně.

◼ Ve hře jsou tři modely financování. Rozdělení ČEZ, kdy by stát vlastnil 100 procent jeho jaderné části. Jinou variantou je stavba dceřinou firmou ČEZ, kdy by stát projekt garantoval. Nebo by ho stavěla speciální projektová společnost, kterou by vlastnil stát.

◼ Kvůli Dukovanům již ČEZ oslovil šest firem, které reaktory vyrábí: ruský Rosatom, americký Westinghouse, čínskou skupinu CGN, jihokorejskou KHNP, francouzsko-japonské konsorcium Atmea a francouzskou firmu Areva.