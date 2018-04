Do bank si pro úvěry na bydlení letos přichází podstatně méně lidí než před rokem. Nejenže ceny nemovitostí a úroky vzrostly, ale od loňského dubna je těžší získat úvěr na pořízení vlastního bydlení. Kvůli obavám z realitní bubliny ČNB bankám naordinovala zpřísnění a většina lidí potřebuje k hypotéce minimálně pětinu vlastních zdrojů. Na hypotečním trhu jsou všechny tyto faktory čím dál víc vidět.

Podle poslední statistiky Hypoindex společnosti Fincentrum si letos v prvním čtvrtletí sjednalo novou hypotéku o 4150 lidí méně než před rokem, kdy jich bylo 28 466. Průměrná sazba v březnu vzrostla na 2,46 procenta. Ještě začátkem loňského roku byla blízko historického minima 1,77 procenta.

Banky nižší zájem potvrzují. "Velkou roli sehrálo očekávání. Domácnosti se během loňského prvního čtvrtletí snažily získat hypotéku na poslední chvíli před dalším zpřísněním podmínek ze strany ČNB a růstem sazeb. Nyní jsme ve fázi, kdy prodeje hypoték žádná mimořádná událost 'neburcuje'," říká Ondřej Hák, ředitel oddělení produktů a rozvoje obchodu retailového bankovnictví Equa bank.

Oslovení makléři potvrzují, že pořízení vlastního bydlení začalo být hůře dostupné. "Banky oproti situaci před rokem zpřísnily posuzování zájemců. Mnohem více pozornosti věnují příjmům a výdajům klientů, a tedy pohybům na běžném účtu," říká Libor Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance. Podle Lucie Drásalové, analytičky společnosti, se banky také víc zaměřují na celkovou zadluženost potenciálního klienta vůči jeho příjmům. "Zkoumají při tom všechny úvěry, včetně úvěrových rámců z kreditních karet a kontokorentů, které rodina ani nemusí čerpat," tvrdí Drásalová.

Makléři nedokážou kvantifikovat, jak velký podíl klientů kvůli všem těmto zpřísněním na hypotéku nedosáhl. "Ale změna trendu je evidentní," říká Ostatek z Golem Finance.

Z vyjádření hypotečních makléřů je patrné, že všem zpřísněním se Češi rychle přizpůsobují. "Poradci se většinou snaží připravit s klienty hypotéku rovnou maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti, protože vědí, že banka může ze dne na den říct, že již naplnila svůj maximální možný limit, a zbytečně by se celá hypotéka musela s klientem předělat. Takže většinou je snaha rovnou chystat hypotéku do 80 procent," říká Drásalová. Banky mohou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti poskytovat bez omezení, oproti tomu hypoték do 90 procent mohou prodat jen 15 procent z celkového objemu v každém čtvrtletí. Nepotvrdily se však odhady poradců, že na konci každého čtvrtletí budou vyšší hypotéky "vyprodané" a banky šlápnou na brzdu. "Spíš jsou opatrné na začátku každého čtvrtletí. Když limit nevyčerpají, pak vyšší hypotéky koncem čtvrtletí nabízí výhodněji," říká Ostatek.

Samotní klienti podle makléřů poptávají vyšší hypotéky minimálně. "Hypotéky na 90 procent jsou dražší většinou o jeden procentní bod a hlavně banky pak mnohdy mají přísnější nároky na tyto žadatele," říká Vladimír Weiss, finanční poradce společnosti Partners.

Největším omezením v získání hypotéky je podle makléřů nadále požadavek na vlastní zdroje klienta. Ti většinou nemají k hypotéce pětinu vlastních zdrojů, ale jen desetinu. Potřebné další peníze podle makléřů získají hlavně ze stavebního spoření. "Klienti si musí jen pohlídat, aby 'doplňující úvěr' a hypotéka nebyly poskytnuty v rámci jedné skupiny. Na to si často banky a stavební spořitelny dávají pozor a neumožňují to," potvrzuje Drásalová. Podle Davida Bureše, finančního poradce Fincentra, banky stále víc vyžadují doložení vlastních zdrojů výpisem z účtu klienta.

"V Praze se čtvereční metr prodává zhruba za 70 tisíc korun a kupní cena 70metrového bytu bude v průměru kolem pěti milionů korun. Žadatel potřebuje mít k dispozici zhruba jeden milion z kupní ceny a k tomu dalších zhruba 200 tisíc korun na zaplacení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. To je zásadní omezení hlavně pro mladé rodiny," dodává Weiss.

K tomu banky podle makléřů víc snižují odhady nemovitostí kvůli obavám z realitní bubliny. "V lokalitách, jako je Praha a Brno, jsou až o 15 procent nižší než kupní cena," říká Drásalová.

Dostupnost úvěrů na bydlení se letos snížila i podle výsledků posledního pravidelného čtvrtletního šetření ČNB mezi bankami v březnu. "Kromě nárůstu sazeb jde hlavně o přísnější podmínky na velikost úvěru k hodnotě nemovitosti, jak to bankám uložila ČNB," říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ING. Další zpřísnění podmínek pro úvěry domácnostem avizovaly banky v průzkumu i na druhé čtvrtletí.

