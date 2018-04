Odborářům z francouzské letecké společnosti Air France a jejímu vedení se nedaří dohodnout na zvýšení platů. Už několik týdnů proto s přestávkami stávkuje část pilotů, palubního a pozemního personálu. Aerolinky kvůli tomu přichází zhruba o 25 milionů eur za každý den stávky. Celkem tak ztratily 220 milionů eur, tedy v přepočtu 5,6 miliardy korun, připomněl francouzský deník Le Monde.

A tato částka ještě vzroste. Část zaměstnanců Air France nepřišla do práce včera a nedorazí ani dnes. Odhaduje se, že kvůli tomu aerolinky zruší asi 30 procent všech letů, z toho 45 procent letů na dlouhé vzdálenosti. Další stávky jsou naplánované i na příští týden, a to na pondělí a úterý.

Pokud vedení a nespokojení odboráři nedosáhnou dohody, tak hrozí, že prostávkovaných dnů ještě přibude. S pokračujícími jarními měsíci, kdy tradičně přijíždí více turistů a kdy více cestují i samotní Francouzi, bude dopad ještě větší.

Chceme vyšší platy

Odboráři z Air France tvrdí, že jejich platy nevzrostly už několik let. Vedle toho si zaměstnanci stěžují, že aerolinky nenabírají nové pracovníky, zatímco část stávajících z vlastní vůle odešla. Kvůli tomu roste tlak na současný personál.

"Podnik v letech 2012 až 2017 přišel o 11 800 lidí," připomněla pro list Le Monde čtyřiačtyřicetiletá letuška a odborářka Sandrine Techerová, která pro Air France pracuje už od roku 1997.

Ta zmiňuje také "snížení počtu stevardů na jedno letadlo, méně času na odpočinek mezi jednotlivými lety nebo menší náklady na uniformy".

Původně proto odboráři požadovali zvýšení platů o šest procent, po jednání s vedením své nároky snížili na pět procent. Ani na to ale nechce Air France, vedená Jeanem-Marcem Janaillacem, přistoupit. Společnost, která přichází o peníze, jež by mohla investovat třeba do nových letadel nebo vybavení, nejprve navrhovala zvýšení o jedno procento. Později nabídla zvýšení o dvě procenta.

Vedení se obává, že delší stávky by mohly ohrozit především image francouzských aerolinek, a do budoucna tak odradit některé zákazníky.

Zaměstnanci Air France navíc stávkují v době, kdy ve Francii protestují proti reformám i tamní železničáři. Komplikuje se tak nejen letecká, ale i železniční doprava po celé zemi.

Alitalia čeká na záchranu

Potíže nemá jen francouzská Air France, ale také italské aerolinky Alitalia. Ty se loni na jaře dostaly do insolvence. V provozu je udržel překlenovací úvěr v objemu 600 milionů eur od italského státu. Na podnik dlouhodobě dopadá především stále rostoucí konkurence nízkonákladových dopravců, jako je třeba irský Ryanair nebo také britský easyJet. Navíc se jim dlouhodobě nedaří snižovat své příliš vysoké náklady.

Už několik měsíců proto hledají zachránce, který podnik opět postaví na nohy. Dřívější italská vláda přitom dala najevo, že dá přednost tomu zájemci, který převezme celé aerolinky. Chce zabránit tomu, aby případný kupec získal jen nejziskovější části, a to třeba letecké trasy.

Nedávno Itálie obdržela tři nabídky na převzetí. "V příštích dnech je budeme posuzovat," uvedla Alitalia v prohlášení. Tamní ministerstvo průmyslu si jména případných kupců nechalo pro sebe. Oficiální zájem přiznala zmíněná nízkonákladová společnost easyJet, která by Alitalii ráda získala v konsorciu s dalšími dvěma podniky, americkou leteckou firmou Delta a investičním fondem Cerberus. "V této fázi není jasné, zda dojdeme k transakci," napsal easyJet.

Italská média dodala, že mezi další zájemce patří německé aerolinky Lufthansa a maďarský nízkonákladový dopravce Wizz Air.

