V prostorné dílně se jednatřicetiletý Abdel Karim sklání nad jízdním kolem, pevně zachyceným dvěma lany, která jsou připevněna ke stropu. Mladý muž montuje jednotlivé části, občas bicykl podle potřeby vytáhne nahoru nebo dolů. Vedle něj dokončuje montáž jízdních kol ještě několik dalších lidi.

Karim, který pochází ze syrského města Homs, přišel do Rakouska před čtyřmi lety. "Ze Sýrie jsem utekl před válkou společně s manželkou, která tehdy byla těhotná, a naším prvním dítětem," říká. Z Turecka se přes Balkán dostali až do Vídně, odtud do Salcburku, a nakonec do městečka Dornbirn na západě Rakouska. "Pro mě bylo nejtěžší naučit se německy. Teď je to už lepší. Děti chodí do školky, já mám práci," vypráví a ukazuje na ještě nedokončené jízdní kolo.

Abdel Karim už rok a půl pracuje pro rakouskou společnost Simplon, která vyrábí jízdní kola na míru. Měsíčně si vydělá dva tisíce eur, tedy v přepočtu přes 51 tisíc korun. Pro srovnání, minimální mzda v Rakousku je 1500 eur měsíčně.

Firma Simplon má zhruba 80 zaměstnanců, z toho šest jsou uprchlíci − pět ze Sýrie a jeden z Palestiny. "Největším problémem u nich byla neznalost jazyka. Bez toho se nemohou bavit s kolegy, nemůžeme jim ani vysvětlit, jak se co dělá a podobně," vysvětluje Andy Clausel, manažer ze Simplonu, jenž má dílny na starosti. Po zaměstnancích-běžencích požaduje, aby pravidelně chodili na kurzy němčiny a znalost jazyka si neustále zlepšovali. "Také jsme jim dali obrázky jízdních kol, kde je přesně popsané, jak se jednotlivé části v němčině nazývají. Bez němčiny nemůže být řeč o žádné integraci do společnosti. Neučí se ale jazyk jen kvůli práci, dělají to i pro sebe," upozorňuje Clausel. Dodává, že mezi uprchlíky, které firma zaměstnává, je třeba i právník nebo elektrikář.

Úkol pro nevládní organizace

Rakousko podobně jako další evropské země hledá cesty, jak se vyrovnat s dopadem nedávné uprchlické vlny a dostat co nejvíce běženců na tamní trh práce. V roce 2015, kdy vrcholila migrační krize, v zemi pod Alpami požádalo o azyl na 90 tisíc lidí. O rok později to bylo přes 40 tisíc.

Najít práci a začlenit se do společnosti pomáhají běžencům, jako je Abdel Karim, různé nevládní organizace. Patří k nim i Caritas Vorarlberg, která sídlí stejně jako výrobce jízdních kol Simplon ve městečku Dornbirn. Organizace spustila v roce 2016 projekt start2work, pro který získala na 800 tisíc eur, tedy zhruba 20,4 milionu korun z Evropského sociálního fondu. Stejnou částku přidala i tamní regionální vláda.

Caritas Vorarlberg nejprve musí počkat, než konkrétní běženec získá v Rakousku azyl, poté mu pomáhá nejen s hledáním práce, ale také s novým způsobem života. "Nejdříve uprchlíky testujeme, jakou mají znalost němčiny a zda je můžeme zapojit do našeho programu. Poté se zaměřujeme na to, jakého vzdělání a kvalifikace dosáhli ve své domovině," vysvětluje Karoline Matzlerová z Caritas Vorarlberg. Běženci musí projít řadou kurzů. "Vysvětlujeme jim, jak funguje rakouský stát nebo pracovní trh a co potřebují udělat proto, aby dostali práci. Radíme jim třeba také jak získat podnájem, a podobně."

Až poté přijde na řadu samotné hledání práce, se kterým Caritas uprchlíkům pomáhá. Nabízí třeba individuální koučink a poskytuje vazby na konkrétní firmy, které v regionu působí a zrovna hledají nové pracovníky. "I když dostanou práci, dále je monitorujeme, abychom se ubezpečili, že je všechno v pořádku. Také jim nadále nabízíme lekce němčiny," říká Matzerová.

Programem start2work za poslední dva roky prošlo přes 740 lidí, z toho si na 60 procent našlo práci. Ti, kteří ji zatím nemají, docházejí na další kurzy nebo na koučink. Několik uprchlíků si ale z konfliktů ve svých domovinách přineslo psychické problémy, které si dodnes léčí. "Někteří také měli příliš velká očekávání. Museli jsme je dostat zpátky na zem," upozorňuje Hans Eder z Caritas Vorarlberg.

Naučit se německy nebylo snadné ani pro dvaačtyřicetiletého Waela, který v Sýrii pracoval jako řidič kamionu. "Tady v Rakousku jsem dokončil kurz němčiny a ještě mě čeká další. Získal jsem také řidičský průkaz pro profesionální řidiče," říká Wael, jenž si teprve hledá stálé zaměstnání a program start2work navštěvuje.

Těžší integrace žen a nevzdělaných lidí

Do své první práce v Rakousku brzy nastoupí devětadvacetiletá matka samoživitelka Lorin. Žena ze Sýrie bude pracovat jako optometristka, bude lidem měřit zrak. Tmavovlasá Lorin na první pohled vůbec nepůsobí jako "klasický uprchlík", je moderně oblečená, nenosí ani žádný šátek, který by halil její vlasy. "Je pro mě moc důležité, že jsem dostala tuhle práci. V Caritas mi hodně pomohli, a to především s němčinou," říká Lorin, jež se stará o sedmiletou dceru.

Její příběh je do jisté míry výjimečný − velká část běženců zapojených do start2work jsou muži. V roce 2016 tvořili 90 procent všech klientů, o rok později 86 procent. Důvodem je nadále rozdělení rolí, kdy ženy častěji zůstávají doma a starají se o děti a domácnost.

Organizace Caritas Vorarlberg také zaznamenala, že klesá počet běženců, kteří mají diplom z univerzity nebo dokončené středoškolské vzdělání, a naopak roste počet azylantů, kteří vychodili pouze základní školu. Z jejích dat vyplývá, že v roce 2016 mělo 27 procent uprchlíků, kteří přišli do Rakouska, vysokoškolské vzdělání a 15 procent jen základní. V tomto roce nejvíce lidí pocházelo ze Sýrie, a to 64 procent, poté ze Somálska (9 procent) a Afghánistánu (8 procent). O rok později už bylo jen 16 procent běženců s vysokoškolským vzděláním a 31 procent se základním. Za vývojem stojí odlišný původ běženců − podíl Syřanů klesl na 50 procent, zatímco vzrostl počet Somálců a Afghánců na shodných 15 procent.

Odborníci se domnívají, že tento trend bude nadále pokračovat a v Rakousku budou přibývat spíše lidé s nižším vzděláním. "Budou pak potřebovat více času, aby se naučili německy. Bude těžší je integrovat," upozorňuje Eder z Caritas Vorarlberg.

Finsko zapojuje soukromé investory

Také Finsko hledá stejně jako Rakousko způsoby, jak se vyrovnat s nedávným náporem běženců. V roce 2015 zde požádalo o azyl na 30 tisíc lidí. "Žadatelé o azyl do Finska nadále přicházejí, ale již v mnohem menším počtu. Nyní je to tak pět tisíc lidí ročně," upřesňuje Sonja Hämäläinenová, ředitelka oddělení pro migraci z finského ministerstva pro ekonomické záležitosti a zaměstnanost. "Nezaměstnanost u uprchlíků je 2,5krát vyšší než u rodilých Finů," dodává s tím, že najít práci trvá azylantovi sedm až osm let. Započítává se do toho ovšem i doba, kdy se učí jazyk a postupuje různé kurzy, koučink a školení.Finská vláda chce toto období zkrátit. Loni proto spustila experiment, jehož cílem je najít práci pro 2−2,5 tisíce azylantů během příštích tří let. Program ale nedostaly na starost státní úřady. Vláda na něj vypsala tendr a svěřila ho do rukou soukromého sektoru.

V soutěži zvítězila společnost Epiqus. Finská vláda očekává, že firma dokáže lépe propojit nezaměstnané běžence s konkrétními podniky, které nabízejí práci. Program má pro finské úřady i jiné výhody. "Vláda firmě zaplatí pouze v případě, když uprchlíci získají práci," upozorňuje Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, s tím, že riziko z neúspěchu pak nenese stát, ale firma Epiqus.

Katainen dodává, že o finský experiment se zajímají další evropské země, které se v posledních letech potýkají s přílivem běženců. Patří k nim i Itálie, na kterou uprchlická krize těžce dolehla. V roce 2016 tam požádalo o azyl přes 121 tisíc lidí, loni pak 126,5 tisíce, vyplývá z údajů Evropského statistického úřadu Eurostat.

"Země, do kterých přišlo hodně běženců, mají stejné problémy − jak je integrovat do společnosti, jak zajistit, že se zapojí na trh práce a podobně. Tohle může být jedním ze způsobů, jak i s řešením jejich potíží pomoc," říká Katainen s tím, že je třeba ještě počkat na výsledky finského experimentu.

Epiqus zatím na financování projektu zaměřeného na rychlejší zaměstnávání azylantů a v menší míře také dalších lidí, kteří mají problém uchytit se na trhu práce, získal přes 14 milionů eur. Z toho celkem 70 procent z Evropského investičního fondu. Menší část přišla také od soukromých investorů, které se chtějí do projektu zapojit.

"My hledáme především lidi, kteří při hledání práce opravdu potřebují pomoc. Nejde nám tedy tolik o ty, kteří si zaměstnání sami dokážou najít," uvádí Samir Omar z Epiqusu. "Něco pod 20 procent z našich klientů má vysokoškolské vzdělání, asi 15 procent se pak domluví anglicky. Dostat práci tady ve Finsku je pro každého velký krok, jakmile ji jednou získáte, je snazší povýšit anebo si najít jinou," říká Omar. Také ve Finsku se podobně jako v Rakousku programu účastní výrazně méně žen − tvoří jen asi 20 procent.

Epiqus běžencům pomáhá podobně jako Caritas z Rakouska: nabízí lekce finštiny a koučink, později také kontakty na konkrétní firmy. Prospěšný je ale i jinak. "Nedávno nás oslovila jedna montážní firma, že do své továrny, která je asi 120 kilometrů od Helsinek, nutně potřebuje najít sedm lidí. Jejich výběrovým řízením nakonec prošlo pět našich klientů. Aby tam mohli dojíždět, koupili jsme jim auto. Nyní si tam už hledají ubytování," doplňuje Omar.

Do programu se zapojil i finský výrobce cukrovinek, müsli, pečiva a také provozovatel restaurací Fazer, který vyrábí třeba čokoládu značky Geisha. "Fazer běžencům nabízí pracovní uplatnění hlavně ve svých restauracích nebo pekárnách," uvádí Ulrika Romantschuková z tiskového oddělení firmy.

Programem, který odstartoval na podzim 2016, prošlo či teprve prochází přes 600 lidí. Z těch, kteří už ho završili, si práci našla zhruba polovina.