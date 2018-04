Dva dny po parlamentních volbách v Maďarsku zavřel maďarský oligarcha Lájos Simicska dvě důležitá média − deník Magyar Nemzet a Lánchíd Radio. Skončila tak jedna kapitola maďarské politiky. Simicska býval finančník vládní strany Fidesz a blízký přítel premiéra Viktora Orbána, ale rozešli se ve zlém. Poslední roky naopak podporoval opozici a jeho média přinášela před volbami denně nové skandály některého z politiků vládnoucí strany Fidesz. Výsledkem ovšem bylo, že Orbán opět získal ústavní většinu.

Maďarská média s jiným názorem než tím vládním by se tak po osmi letech Orbánovy vlády dala spočítat na prstech jedné ruky a jejich dosah výrazně nepřekračuje hranice hlavního města. Viktor Orbán naprosto brilantně ukázal, jak ovládnout či případně zlikvidovat jednu z důležitých institucí liberální demokracie − nezávislá média.

A takto bychom mohli na maďarském příkladu pokračovat dál a ukazovat, jak vládci s autoritářskými sklony salámovou metodou postupného okrajování omezují jednu instituci demokratického státu za druhou.

Co je důležité pro demokracii

Jsou to právě instituce, jako je soudnictví, policie, energetické nebo spotřebitelské regulační orgány, veřejnoprávní a nezávislá soukromá média či demokratické politické strany, které svou stabilitou, nezávislostí a fungováním za neustálého dialogu mezi sebou i s občany vytvářejí základní rámec stabilní liberální demokracie.

Jejich demontáž vede k degeneraci demokracie a směruje zemi a společnost k autoritářství. Názorně to minulý týden ukázala poslední zpráva americké nevládní organizace Freedom House, která už téměř tři desetiletí hodnotí kvalitu demokracie v postkomunistických zemích. Pomocí svých hodnoticích kategorií velmi pěkně ukazuje ony instituce klíčové pro kvalitu demokracie: volební proces, občanská společnost, nezávislá média, vláda na celostátní úrovni, vláda na místní úrovni, nezávislost soudnictví a přítomnost korupce.

V Polsku se po vítězství konzervativců v roce 2015 debata soustředila na obsazení Ústavního soudu a soudní reformu, kvůli níž vede Varšava svůj nejvážnější spor s Evropskou unií. Podřízení veřejnoprávních médií vládní straně proběhlo jaksi mimochodem a zůstalo stranou pozornosti jen díky tomu, že polská soukromá média jsou (zatím) dostatečně silná a nezávislá, aby dokázala zabránit tomu, co se mezitím stalo v Maďarsku.

Tam naopak Viktor Orbán po svém prvním drtivém vítězství v roce 2010 začal dělat změny rychle a zásadně pomocí nové ústavy, která proměnila většinu oněch kriticky důležitých institucí. Jistou míru nezávislosti si dodnes udržely soudy, částečně média a nevládní organizace, proti nimž se nyní chystá velmi tvrdý zákon "Stop Soros", pojmenovaný podle "nepřítele", miliardáře George Sorose, který řadu nevládních organizací ve střední Evropě pomáhá financovat.

Zpráva Nations in Transit opomíjí roli standardních demokratických politických stran, které jsou v zastupitelské demokracii nepostradatelné. Jejich problém ve střední Evropě spočívá v tom, že řada z nich se zdiskreditovala během posledních třiceti let, ať už svojí neschopností, či náchylností ke korupci. Jejich šéfové, často bývalí vládci, se už nemohou schovávat za fíkový list proevropské orientace, protože tu do velké míry zdiskreditovali také. Stačí se podívat do Maďarska, Polska nebo Česka.

Politické strany tím daly možnost populistickým formacím získat naprostou převahu, která pak vede k vytváření "demokratur" nebo "iliberálních režimů" různých odstínů. Takové vládnutí má sice oporu v pravidelně se opakujících volbách, ale to je tak všechno, co jsou vládci s autoritářskými sklony ochotni a schopni tolerovat. Během maďarské povolební noci si nešlo nevšimnout, jak se politici vítězné strany dmuli pýchou a dávali najevo, že získali silný mandát v demokratických volbách − i když si díky úpravě volebního systému a financování politických stran vítězství velmi dobře pojistili.

Nepolitická politika?

V Česku se svého času vedla diskuse mezi havlovským a klausovským táborem o "nepolitické politice", tedy zjednodušeně o roli občanské společnosti v politice. Vývoj poslední doby v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku ukázal, že nezastupitelné jsou jak fungující politické strany (pozitivním českým příkladem, který volič ocenil, může být resuscitace ODS pod vedením Petra Fialy), tak aktivní občanská společnost (slovenské protesty po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové).

V ideálním světě by se obě tyto instituce liberální demokracie měly doplňovat. Politická strana by měla být organizace s jasným programem a cíli, která se snaží v systému reprezentativní demokracie získat mandát ve volbách, aby bylo možné zemi vůbec spravovat. Stejně tak se ale společnost neobejde bez aktivních občanů, kteří se ať už krátkodobě nebo dlouhodobě z vlastního zájmu věnují něčemu, co kultivuje a vylepšuje společnost i politický systém liberální demokracie.

Slováci jen díky aktivitě nevládních organizací dokázali v roce 1998 porazit Vladimíra Mečiara a nasměrovat zemi do NATO a EU. Něco podobného se v menším měřítku odehrálo loni v Banskobystrickém kraji, kdy to byla především aktivita nevládních organizací, kdo od moci odstavil župana Mariana Kotlebu z otevřeně fašistické strany.

Ukazuje se však, že samotné vzepětí k jedné akci nestačí, že je potřeba následná tvrdá, každodenní politická práce. Po roce 1998 ji na Slovensku předvedl a dokázal Mikuláš Dzurinda sjednocením různorodých politických sil, což je přesně to, co by nyní česká, slovenská, maďarská a polská opozice znovu potřebovaly. Politické strany na rozdíl od občanských iniciativ mají mandát, strukturu a zkušenosti. Občanští aktivisté zase mají neotřelé nápady a energii, i když často soustředěné na jednu kauzu nebo jeden problém.

Možná se může zdát výše napsaný text triviální. Ale ve světle výsledků maďarských voleb a politického vývoje v Česku a na Slovensku, s nástupem extremistů a s přežívajícími komunisty je opáčko o důležitosti fungujících nezávislých institucí demokratického státu nezbytným předpokladem pro to, aby ve zdejších končinách liberální demokracie nynější krizi vůbec přežila.