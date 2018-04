Ty peníze jsme ušetřili, zopakoval několikrát premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), když ho někteří politici kritizovali za to, že sáhl do letošního rozpočtu.

Přes osm miliard korun chce Babiš vzít ministerstvům a použít je na zlevněné jízdné pro studenty a důchodce, dále pak na škody způsobené suchem a mrazy nebo na opravy silnic a dálnic.

Analýza údajů z jednotlivých ministerstev ukazuje, že odebrané miliardy nepocházejí jen z úspor a že peníze mohou jednotlivým resortům v budoucnu chybět. Například ministerstvo školství podle Babiše ušetřilo 300 milionů korun tím, že platilo členské poplatky v mezinárodních vědeckých institucích výhodným kurzem. "Tím, že posílila koruna, tak jsme ušetřili. Takže je to ušetřené absolutně," řekl Babiš minulý týden poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu při interpelacích členů vlády.

Z údajů resortu školství je zřejmé, že roční poplatky jsou kolem 850 milionů korun. "Zpravidla se počítá s padesátihaléřovou rezervou vůči jednotce zahraniční měny," uvedl úřad, kolik činila úspora na kurzu koruny při hrazení poplatků. V takovém případě je to tedy zhruba 17 milionů. A i kdyby se podařilo dosáhnout úspory jedné koruny na kurzu eura, stále by se úspora nedostala výše než na 34 milionů, tedy něco přes desetinu toho, co uvádí premiér.

8,4 miliardy korun vzala vláda ministerstvům na plnění vládních slibů. Tvrdí, že to jsou úspory v letošním rozpočtu, které chybět nebudou.

"Další úspora vznikla odložením povinnosti hradit poplatky u některých plánovaných aktivit," potvrdilo ministerstvo školství. To však fakticky už není úspora, pouze odložený závazek, jenž musí být jednou zaplacen.

Ministerstvo kultury musí úsporou 100 milionů korun zkrátit peníze několika oblastí, například Program péče o národní kulturní poklad přijde o 51 milionů. "Bude pravděpodobně ustoupeno od některého z projektů pro daný rok," uvedla mluvčí Simona Cigánková.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že peníze, které musí "odevzdat" na vládní sliby, byly zčásti původně určeny na investice. Celkem vláda resortu zkrátila rozpočet o 200 milionů korun.

"Část měla být použita na úpravy budov soudů," uvedla mluvčí Lucie Machálková.

Členové Babišovy jednobarevné vlády shodně říkají, že změna rozpočtu nijak neohrozí financování jejich úřadů. Bývá přitom naopak obvyklé, že ministři bojují o navýšení prostředků i v průběhu roku.

Některá ministerstva na dotaz, z čeho ušetřila, vůbec nedokázala odpovědět. Reakce nepřišla ani z ministerstva financí. Ministryně Alena Schillerová přitom hovoří o důkladné analýze vývoje rozpočtu, z níž vyplynulo "volných" 8,4 miliardy. "V reakci na to přijala vláda usnesení upravující státní rozpočet, které umožnilo tyto prostředky přesměrovat," uvedla Schillerová.

Podle Lucie Sedmihradské z katedry veřejných financí na pražské VŠE se vláda může dopouštět morálního hazardu, pokud takto brzy mění rozpočet. "Ministerstvo financí píše o důkladných analýzách, nicméně rozpočet je plán, přidělená částka na celý rok," uvedla Sedmihradská.

Připomněla, že plnění rozpočtu je sice zatím lepší než loni, pokud by však na konci roku chyběly prostředky více resortům, musely by se zajistit zdroje na krytí deficitu. "Těmito zdroji by asi byl dluh, ale umím si představit i různá kreativní účetní řešení," dodala Sedmihradská.