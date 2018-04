Nejen s požadavky sociálních demokratů se bude muset vyrovnat hnutí ANO, bude-li chtít získat pro svou vládu v Poslanecké sněmovně podporu. Cenu za hlasy svých poslanců nyní začala odhalovat i KSČM. Dosud deklarované zdanění církevních restitucí nebo zákon o obecném referendu přitom nebudou to jediné, co budou komunisté od příštího premiéra a vlády chtít.

Na kabinet budou klást komunisté nároky i v oblasti zahraniční politiky. "Budeme požadovat, aby naše kroky byly vždy v souladu s Chartou OSN, s mezinárodním právem. A aby naši vojáci byli vysíláni jen na místa, o nichž rozhodne Rada bezpečnosti OSN," řekl HN šéf komunistů Vojtěch Filip. Reaguje tím na odpor členské základny, kterou o víkendu rozzuřily výroky ministrů v demisi Martina Stropnického a Karly Šlechtové schvalující americko-spojenecký zásah v Sýrii. Ten mandát Rady bezpečnosti nezískal. Česká vláda vysílá vojáky nejen do misí OSN, ale rovněž do spojeneckých operací NATO (Afghánistán) nebo Evropské unie (například Mali).

Filipův požadavek přichází pár dní před celostátním sjezdem strany, na kterém bude obhajovat funkci předsedy KSČM. A i když sám je podpoře vlády spíše nakloněn, straníkům hodlá ukázat, že laciné to pro hnutí ANO nebude. Chtějí se například vyjadřovat i k osobám příštích ministrů. "Budeme mít požadavky na patřičnou kvalifikaci, vzdělání a manažerské schopnosti ten který resort uřídit," vzkazuje Filip Andreji Babišovi, potažmo jinému příštímu premiérovi.

Předseda KSČM poprvé otevřeně ani nevyloučil, že se nakonec věci podle představ ANO podařit nemusí. "Třeba nebudu přesvědčovat nikoho, protože se do toho vyjednávacímu týmu o vládě nebude chtít," odpověděl na otázku, zda se bude snažit kolegy na sjezdu ke vstřícnosti vůči příští vládě přesvědčit. Že to v tomto ohledu uvnitř strany vře, připouští i místopředseda Josef Skála. "Zvlášť po vládních úlitbách západním spojencům (vydání hackera Nikulina do USA, vyhoštění ruských diplomatů a schvalování zásahu v Sýrii, pozn. red.). Třaskat to určitě bude i na sobotním sjezdu," myslí si Skála.

Zatímco šéf komunistů nechce prozradit, jakou podobu by vzájemná dohoda o vládní podpoře měla mít, Josef Skála je otevřenější. "Nejsem zdaleka sám, kdo říká už dlouho a nahlas, že mezi oběma partnery − a zřejmě i třetím do party − by měl být uzavřen písemný závazek. A uvádět jasně i dostatečně detailně, co každý musí a co nesmí," říká.

Jestli budou takové podmínky pro ANO akceptovatelné, ale není jisté. Šéf vlády v demisi Andrej Babiš ani předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek na dotaz HN neodpověděli. A ani v minulosti otevřeně žádný z čelných představitelů ANO neřekl, jaké požadavky komunistů by za podporu vládě vyměnili a které už jsou pro stranu nepřípustné.

Minimálně část poslanců ANO by ale podle dřívějších vyjádření mohla mít s podmínkami komunistů v oblasti zahraniční politiky problém. Navíc pokud by je měla stvrdit písemná dohoda určující i sankce.

"Nemůžeme nikomu zakázat, aby podpořil námi sestavenou vládu, ale odmítám, aby to bylo podmíněné nějakou dohodou a aby SPD a KSČM mluvilo do sestavení vlády," řekl HN minulý týden jeden z nejhlasitějších odpůrců spojenectví, místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch.