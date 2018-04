Praha včera představila oficiální verzi návrhu metropolitního plánu. Jde o klíčový dokument, jenž určí, na kterých pozemcích se do budoucna bude stavět a na kterých ne. "Máme hotovo, máme odevzdáno," oznámila pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

V Praze se má podle nového metropolitního plánu začít stavět od roku 2023, kdy vstoupí v platnost. Před tím však dokument čeká dlouhá cesta. Největší zkouškou projde letos v létě. Od 27. června odstartuje připomínkování ze strany veřejnosti. K návrhu metropolitního plánu dostanou možnost vyjádřit se městské části i jednotliví obyvatelé hlavního města. Na podání případných námitek budou mít 30 dní. Poté začne Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) připomínky vyhodnocovat a případně je do dokumentu zapracuje.

Nyní mají podle náměstkyně primátorky pro územní plánování Petry Kolínské (SZ) lidé možnost se s plánem důkladně seznámit. Oficiální verze je vystavena na webových stránkách IPR, který chystá pro veřejnost také několik přednášek.

100 tisíc lidí přibude v Praze do roku 2030. Metropolitní plán má vytvořit dostatek místa pro nové byty.

Metropolitní plán má zamezit rozšiřování zástavby na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v takzvaných transformačních územích − na místech starých továren či již nepoužívaných nádraží, jež se nacházejí v širším centru metropole. To uleví rozpočtu Prahy. Výstavba na okraji metropole s sebou nese investice do vybudování nové infrastruktury nebo například rozšiřování sítě městské hromadné dopravy.

Metropolitní plán by měl nastínit vývoj Prahy až na několik desítek let dopředu. Neřeší přitom detaily, jak mají vypadat jednotlivé domy či parcely. "Jde o koncepci celého města na téměř 500 kilometrech čtverečních," vysvětluje šéf IPR Ondřej Boháč.

Harmonogram ◼ V polovině roku 2012 město začalo pracovat na novém územním plánu, který nahradí stávající z roku 1999.

◼ Termín dokončení se několikrát posouval. Ještě loni město očekávalo, že metropolitní plán začne platit od roku 2020. Tak to vyžadoval zákon. Novelou stavebního zákona se však lhůta prodloužila.

◼ Veřejnost se může s návrhem seznámit od 16. dubna na internetových stránkách plan.iprpraha.cz.

◼ Od 27. června bude možné po dobu 30 dní posílat k návrhu připomínky.

◼ V průběhu roku 2020 se uskuteční veřejné projednání návrhu na základě zaslaných připomínek.

◼ V roce 2022 budou plán schvalovat pražští zastupitelé.

◼ V lednu 2023 má metropolitní plán vstoupit v platnost.

Podle architekta Romana Kouckého, který vedl tým připravující metropolitní plán, nakonec sešlo z ambicí vytvořit vizionářský návrh, který by ukázal, jak se bude Praha vyvíjet v dlouhodobém horizontu. Město tak podle něj přichází spíše se stabilizačním řešením na příštích 20 let. "Snažili jsme se najít co největší potenciál uvnitř Prahy, a nikoliv na jejím okraji na loukách a polích," popisuje Koucký.

Oproti současnému územnímu plánu, který byl schválen v roce 1999, zavede metropolitní plán celoplošnou výškovou regulaci budoucí zástavby, jež dosud v Praze chyběla. Podle IPR již výškové budovy nebudou smět vznikat jako nahodilé solitéry. Dokument jasně určí, do jaké maximální výšky se smí v daných lokalitách stavět.

Pokud vše půjde podle harmonogramu, zastupitelstvo by mělo finální verzi metropolitního plánu schvalovat v průběhu roku 2022.