S Donaldem Trumpem to je podle všeho tak: i kdyby na něj vyplavala ta nejhorší špína, jen mu to našlehá popularitu. On sám to od počátku ví − ještě před prezidentskými volbami prohlásil, že by mohl uprostřed New Yorku někoho zastřelit, a lidé by jej stejně volili. Kdekdo si to pak ještě dlouho nechtěl připustit, leč Amerika, dřív pruderní a náročná na morální obraz politiků, v rámci své revolty vůči politické korektnosti prostě smetla ze stolu také imperativ slušnosti.

A tak to zatím zůstalo, proto je úvaha, jak si Trump musí rvát svoje nastřelené vlasy hrůzou, že na něj Rusko možná má kompromitující materiál − což naznačuje bývalý šéf americké FBI James Comey, poněkud sporná.

Jde o videonahrávku údajně zachycující, kterak si Trump užívá s prostitutkami v hotelovém pokoji během své návštěvy v Moskvě v roce 2013, a to dost nechutným způsobem.

Jak by jejím prostřednictvím ale někdo mohl Trumpa vydírat? Vždyť by mu tím jen vyhrál příští prezidentské volby.

Comey právě vydal své memoáry. Tvrdí, že pravdivost informace o videonahrávce nemůže posoudit. Je obsažena v drbech, které posbíral bývalý britský agent Christopher Steele.

FBI je považovala za natolik závažné, že o nich Trumpa po volbách informovala, jenže Comey byl zanedlouho Trumpem vyhozen, protože chtěl pátrat po jeho vazbách na Kreml. Takže, jak dnes Comey říká, sám neví, co je na tom videu pravdy.

Už to by, za normálních okolností, sice bylo pro každého prezidenta USA politicky smrtícím výrokem. Jenže tím si moc nepomůžeme jakož ani kritikou, že Comeyho slova lze přece snadno odmítnout jako mstu někoho, kdo byl vyhozen.

"Člověk…, který o ženách mluví jako o kusu masa a stejně tak se k nim chová, jenž soustavně lže o méně i více důležitých věcech a po Američanech chce, aby mu to věřili, není z morálního hlediska vhodnou osobou na výkon úřadu prezidenta USA," říká Comey. Má naprostou pravdu. Amerika to ale vidí jinak.

