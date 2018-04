Výběr hotovosti přímo na pokladnách některých obchodů, takzvaný cash back, se výrazně zatraktivní. Lidé si už brzy na kartu vyberou až 3000 korun, a to při nákupu i jen za jednu korunu. Podle současných pravidel je maximální výběr 1500 korun a jen při nákupu nad 300 korun.

"Cash back s těmi nově nastavenými limity začne fungovat od 1. července a najednou u všech obchodníků, kteří ho nabízejí," potvrdil HN Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty, na jehož půdě se změna připravila. "Podpořily ji banky a mezinárodní kartové asociace. Teď o tom začínáme informovat i obchodníky. Na podzim spustíme rovněž kampaň, která chash back s novými parametry podpoří také mezi lidmi," dodal Kotlán.

Cash back v Česku funguje od roku 2006. Tento výběr hotovosti je standardně při platbě kartou zdarma, zatímco v bankomatu cizí banky někteří klienti zaplatí až desítky korun. Služba je přesto málo využívaná - lidé si tímto způsobem vyberou jen zhruba jedno promile hotovosti z platebních karet.

Cash back v Česku Jde o výběr hotovosti u pokladny obchodníka, když se platí kartou. V roce 2016 si Češi takto vybrali necelých 700 milionů korun. Cash back většina bank umožňuje na debetní kartu, ze které klient čerpá vlastní peníze, některé i na kreditní kartu. Za výběr z debetní karty klient nic neplatí. Cash back je pro obchodníky nepovinný.

Banky i kartové asociace chtějí cash back víc rozhýbat. "I když zájem o hotovost začíná klesat, stále je důležitá. Chceme se více propojit s obchodníky, aby k ní klienti zejména na malých městech měli snadnější přístup," uvádí Filip Belant, šéf pobočkové sítě České spořitelny, která má nejvíce bankomatů v Česku, ale i tak nejsou všude, kde by je její klienti chtěli.

Podle Tomáše Veselého, šéfa transakčních služeb Air Bank, která stále rozšiřuje svou síť bankomatů, je to výhodné pro banky. "Je to levnější varianta než budování a správa vlastní bankomatové sítě. Banky to také stojí méně, než co platí za svého klienta, když si vybere z cizího bankomatu," vysvětluje Veselý.

Naráží tím na situaci bank, které mají malou vlastní síť a většinou svým klientům hradí výběry ze všech tuzemských bankomatů. Už delší dobu také velké banky chtějí konkurentům tyto poplatky zvednout.

Podle firem, které obchodům zajišťují platební terminály, je cash back součástí jejich standardní nabídky. "Záleží na obchodníkovi, zda chce službu využít," podotýká Patrik Madle, mluvčí ČSOB, která je na tomto trhu největší.

K rozšiřování této služby ale v posledních letech moc nedocházelo. Z nejznámějších obchodníků ji umožňují řetězce Albert, Coop, Globus, Penny, Žabka, Teta nebo čerpací stanice EuroOil. Na pokladnách ji ale aktivně nenabízejí jako v některých jiných zemích.

"Ověřujeme nové podmínky a rozhodneme se pak, jak postupovat dál," říká Pavla Hobíková, mluvčí Globusu. Z obchodníků zaznamenává zvýšený zájem zákazníků Coop, ostatní mluví spíše o poklesu. Řetězec Lidl s poukazem na to pro HN uvedl, že aktuálně o spuštění cash backu neuvažuje. Naopak Benzina potvrdila, že cash back chystá na všech svých stanicích.

Kartové asociace si od nových pravidel slibují větší využívání karet."Lidé kartou zaplatí nákup a přitom si vyberou hotovost," říká Miroslav Lukeš, šéf firmy MasterCard v Česku. Podle Marcela Gajdoše, šéfa české pobočky Visy, přinese změna limitů klientům větší komfort.

Využívání cash backu může zvýšit i příjmy asociací , které z výběru na kartu mají. Z bankomatu lidé většinou vybírají větší částku méně často, cash back se využívá častěji k výběru menších částek.

