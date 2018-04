Evropská komise i četné členské země EU prosazují zavedení přísných norem, které by po roce 2021 regulovaly rozsah emisí z nových osobních a lehkých užitkových aut. Podle Erika Jonnaerta, generálního tajemníka Evropského sdružení automobilových výrobců (ACEA), se normy musí nastavit tak, aby autoprůmysl na kontinentu nepoškodily. "Je jasné, že nás čeká hluboká transformace směrem k alternativním pohonům. Ale jsem přesvědčen, že současně s nimi se uplatní i zdokonalené naftové technologie," uvádí v rozhovoru pro HN Jonnaert.

HN: Jak hodnotíte současný stav evropského automobilového průmyslu, který přímo i nepřímo zaměstnává 12,6 milionu lidí?

Evropané, tedy naši zákazníci, projevují automobilovému průmyslu důvěru bez ohledu na předchozí bouře spojené především s emisním skandálem Volkswagenu. Prodej nových osobních aut dosáhl předkrizové úrovně, což je samozřejmě pozitivní. Ale současně lze pozorovat změny v chování zákazníků. Napříč Evropou vidíme prudký pokles poptávky po naftových vozech. Problém spočívá v tom, že tento pokles není kompenzován vyšším prodejem vozů s čistým pohonem, například elektrickým. Lidé začali více kupovat benzinové vozy, což pochopitelně představuje výzvu, zvláště s ohledem na to, že Evropská komise nás zavázala snížit emise oxidu uhličitého do roku 2020 na 95 gramů na jeden kilometr. A moderní naftové motory k naplňování tohoto cíle významně přispívaly. Klesající prodej dieselových aut považujeme za varovný trend.

HN: Evropské automobilky, hlavně německé, zdůrazňují, že se naftové technologie v žádném případě nehodlají vzdát, budou ji nadále zdokonalovat…

Nadále zastáváme názor, že dieselová technologie má budoucnost a neměli bychom ji nechat padnout. Už proto, že evropské společnosti jsou světovými lídry v této technologii. To je další důvod, proč bychom se jí neměli vzdávat. Samozřejmě, je nutné ji optimalizovat, což už se děje. Nově vyvinuté naftové motory obstály v přísných testech a budou z hlediska snižování emisí − a nejenom CO? − mnohem účinněji přispívat k ochraně ovzduší než předchozí motory.

Erik Jonnaert V čele ACEA stojí tento Belgičan od července 2013, kdy vystřídal Čecha Ivana Hodače. Vystudoval práva na univerzitě v Gentu. Začínal jako právník, poté pracoval na různých vedoucích pozicích pro americkou firmu Procter & Gamble, mj. jako viceprezident pro vnější vztahy v Asii. Současně byl viceprezidentem Evropské obchodní komory v Singapuru.

HN: Kde hlavně by se měla naftová technologie uplatnit?

Především ve výrobě větších aut, jako jsou sportovně-užitkové vozy, a samozřejmě v nákladních autech. Nelze totiž očekávat, že na silnicích se brzy objeví náklaďáky poháněné alternativními palivy. Musíme vždy zůstat realisty. Takže opakuji, že dieselová technologie má podle našeho názoru perspektivu, ale bude zapotřebí více investic, abychom zvládli její negativní dopady.

Nové systémy čištění výfukových plynů účinněji chránící životní prostředí jsou ale nákladné, což naftová auta prodraží. Kromě toho, tyto systémy můžete instalovat pouze do větších aut, neboť potřebují určitý prostor. V menších vozech je použít nelze. Samozřejmě že se budou zavádět alternativní technologie, které si vyžádají hlubokou transformaci celého automobilového průmyslu. Ale jsme si jisti, že bez ohledu na to spalovací motory nezmizí.

HN: V Evropě přibývá měst, která hodlají zakázat vjezd naftových aut do svých center, vybraných čtvrtí či ulic. Jaký to může mít na autoprůmysl dopad?

Nejde o zákaz, spíše bych hovořil o omezení městského provozu aut vybavených nejstarší technologií vyhovující podle norem Euro 1, 2, 3. Uvedené normy svého času představovaly standard, ale nyní skutečně nepřispívají k lepší kvalitě ovzduší. My chápeme přístup měst a snažíme se s nimi vést dialog na evropské úrovni. Máme ale obavy, abychom se neocitli v si­tuaci, kdy každé město zvolí vlastní postup. V tom případě by nastal naprostý chaos, což by poškodilo naše výrobce i zákazníky. Snažíme se proto, aby se omezení provozu starých naftových aut řídilo jasnými, pokud možno jednotnými pravidly. Koordinace na evropské úrovni je podle našeho názoru nezbytná. Další fenomén, který se prosazuje už nyní a v budoucnu se podstatně rozšíří, je konektivita. Vozy komunikující například s dopravní signalizací nebo s centry sledujícími hustotu provozu ale potřebují odpovídající infrastrukturu. Současně s tím se prosazují prvky autonomního řízení směrem k plně autonomním vozům. V tomto ohledu si myslím, že bychom to neměli přehánět s myšlenkou, že člověk nebude řídit auto, nýbrž auto bude řídit jeho. Některé současné představy o autonomních vozech pokládám za přehnané. Realita bude někde uprostřed.

HN: Co může znamenat odchod Británie z Evropské unie pro automobilový průmysl?

Brexit je špatný pro všechny. Jde o to, že všichni výrobci napříč Evropou, tedy i v České republice, pracují podle integrovaného obchodního modelu. To znamená, že vyrábějí z komponentů od početných dodavatelů, včetně britských. I když ještě nevíme, k čemu se během jednání o podmínkách odchodu dospěje, obáváme se, že dodávky komponentů mezi Británií a kontinentální Evropou mohou kvůli celním procedurám zpomalit. Jejich zpožďování může být velký problém pro zavedený systém just-in-time. To povede ke zvýšení nákladů. Pak je zde ještě jedna významná otázka − bude se britský automobilový průmysl nadále řídit evropskými standardy, nebo zvolí vlastní postup jako například USA? To by i pro auta vyráběná v Česku nebo na Slovensku znamenalo, že by se homologovala dvakrát − doma a znovu ve Velké Británii, což by opět přineslo vyšší náklady.

HN: Jak se vám jeví vyhlídky autoprůmyslu v Česku a na Slovensku? Tyto dvě země dohromady vyrábějí více motorových vozidel než například Británie či Francie.

Automobilový průmysl si ve vaší zemi nepochybně zachová svoji klíčovou úlohu. My však sledujeme vývoj tohoto odvětví v kontextu celé Visegrádské skupiny, tedy včetně Slovenska, Maďarska a Polska. Tento region představuje ve výrobě aut a motorů opravdovou velmoc.

HN: Visegrádská čtyřka se v Praze minulý týden radila o společném postupu při jednání o nové evropské legislativě týkající se snižování emisí oxidu uhličitého. Evropská komise v listopadu 2017 navrhla jejich snížení v roce 2030 ve srovnání s rokem 2021 o 30 procent.

Tento návrh, o němž bude jednat Evropský parlament a Evropská rada, se týká nových osobních a lehkých užitkových aut. Sdružení ACEA tento cíl pokládá za příliš ambiciózní, a proto navrhujeme snížení o dvacet procent.

HN: Na tomto cíli se shodují i země Visegrádu, které hodlají v tomto ohledu postupovat společně. Ale například země Beneluxu, Rakousko či Irsko navrhují čtyřicetiprocentní omezení emisí CO2.

Snahu visegrádské čtyřky o sjednocení postupu vítáme. Pro budoucnost automobilového průmyslu nejen v těchto zemích, ale v celé Evropě je nastavení emisních limitů klíčové. Podle nás musí být ambiciózní, ale zároveň dosažitelné, nesmí být kvůli tomu ohrožena konkurenční schopnost Evropy v globálním měřítku. Nezastíráme také, že agresivní postup by mohl vést ke značné ztrátě pracovních míst s neblahými sociálními důsledky.

HN: Čína se netají záměrem proniknout na evropský trh se svými modely. Nebude to nepříjemná konkurence?

Pohybujeme se na globálním trhu. A Čína už několik let je nejen největším odbytištěm, ale také největším výrobcem aut na světě − před Evropskou unií a Spojenými státy. Na čínském trhu jsou přítomny všechny hlavní automobilky, které tam také hodně investovaly. To, že čínští výrobci projevují zájem o evropský trh, na kterém se utkají s našimi výrobci, je realita.

