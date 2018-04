V pracovně Tyršova domu v Praze má Hana Moučková mnoho různých kamínků z cest. Čerpá z nich sílu. Odsud energická dáma koordinuje blížící se XVI. všesokolský slet. Ve funkci starostky Sokola, na vrcholu organizace sdružující 160 tisíc členů, je od roku 2011. Slet, který se koná jednou za šest let, bude její druhý "starostovský".

Na akce v pražské Eden Aréně, O2 areně, v Národním divadle nebo při průvodu hlavním městem se začátkem července sjede 20 tisíc Sokolů a dalších lidí z jejich doprovodu, a to nejen z Česka, ale i z mnoha krajanských spolků od USA po Austrálii.

"Nejde jen o tento jeden sletový týden. Předchází tomu desítky dalších regionálních sletů," připomíná Moučková.

Její kolegové a vůbec všichni, kteří s ní přicházejí pravidelně do styku, o ní říkají, že je "rázná". Sama Moučková raději používá výraz "pracovitá".

Hana Moučková (57) ◼ Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1993 pracovala v oblasti nemovitého majetku a investiční výstavby, od roku 1999 byla vedoucí majetkosprávního oddělení České obce sokolské. ◼ V roce 2011 se stala první ženou v čele sokolského hnutí od jeho vzniku v roce 1862. ◼ Ve střešní organizaci hnutí dohlíží na více než 1100 tělocvičných jednot, 750 sokoloven. Celkem reprezentuje 160 tisíc Sokolů v Česku. ◼ Do budoucna má plány více pracovat i se zahraničními komunitami Sokolů a oddíly v cizině. ◼ Má dospělého syna. Sama dál aktivně sportuje, zabývá se například sportovní střelbou. Ráda cestuje a věnuje se turistice. Nejvíce ji baví návštěvy Skandinávie. "Miluju místo na severním cípu Dánska, kde se spojuje Severní moře s Baltem. Vidíte i rozdílné barvy obou moří," říká.

K Sokolu se dostala jednak přes svou aktivní sportovní činnost a také díky dědečkovi, který byl náčelníkem organizace. "Dnes už se ke sportování tolik nedostanu, snad jen na in-line brusle a občas ke sportovní střelbě. A hodně chodím, jsem v turistickém oddíle," poznamenává sokolka číslo 1.

Ve 156leté historii této organizace je vůbec první ženou v jejím čele.

Hrdé hnutí

"Kam čert nemůže, nastrčí ženskou, říká se. Podepsala bych to. Jak jsem se k vedení Sokola dostala? Po pádu Sazky před sedmi lety byla kritická situace s financováním sportu, nikdo se nehrnul do nejistoty. A všichni najednou: Hanko, dělej to ty," vzpomíná Moučková.

V roce 1999 v Sokole začala řídit oddělení správy nemovitého majetku. Převzala tehdy krabice od banánů plné papírů bez ladu a skladu, z restitucí a podobně. "Za dva roky se nám vše podařilo vložit do elektronické evidence," upozorňuje na počin, díky němuž podrobně poznala veškeré majetky Sokola, strukturu celého spolku a spoustu jeho členů.

Ti jí pak uvěřili, že organizaci nejen udrží, ale i posune dál.

Jaký Sokol dnes podle ní je? Co je to vlastně za spolek? Každý se o něm učil ve škole, o jeho historii i hodnotách. Mnozí mají osobní zkušenost z různých sportovních oddílů nebo alespoň z plesů, které se konaly v sokolovnách řady obcí a měst.

"Jsme hrdé hnutí, jehož činnost byla v minulosti čtyřikrát pozastavena a čtyřikrát znovu obnovena. Ze dvou třetin jsou naši členové mladší 26 let a fungujeme napříč generacemi od dvouletých dětí, které cvičí s rodiči, po seniory, kteří u nás hledají kontakt s lidmi," popisuje starostka.

"Rozvíjíme všestrannostní nevýkonnostní sport, ale i sport výkonnostní a také uměleckou činnost. V Sokole máme 250 uměleckých těles. A dalším naším úkolem je pečovat o nadstavbu, která nás odlišuje od jakýchkoliv sportovních a dalších organizací stojících na hodnotách jako demokracie, tolerance, láska k vlasti a boj za svobodu," upřesňuje Moučková.

V Česku je dnes přes 1100 tělocvičných jednot a 750 sokoloven. Hodnota majetku spolku, který je kromě střešní organizace rozdělen na 42 místně příslušných žup, se blíží deseti miliardám korun.

Rozpočet na činnost se v letech mimo slet pohybuje okolo 100 milionů korun. Kvůli sletu vždy o další miliony naroste. Zajistit to, aby byl stále vyšší, je pro Moučkovou klíčovým úkolem.

Dnes mě berou

A v tomto směru Sokol pyšně hlásí přelomový krok: "Čerstvě se nám podařilo nejen zajistit komerční partnery pro slet, ale i dlouhodobější sponzoring. To se v novodobé historii spolku nikdy nestalo." Jde o firmy ČEPS a Ondrášovka a brzy možná přibudou ještě další.

Loňský rok byl podle Moučkové po kauze kolem možných dotačních podvodů na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro celé sportovní prostředí složitý. Sokol, stejně jako další sportovní svazy, tři čtvrtiny roku neobdržel z dotačních titulů ani korunu. Navíc se dlouho nevědělo, jakou dobu bude tato situace trvat. Dotace tvoří asi 80 procent veškerých nákladů na chod Sokola.

"Cvičitelé, kteří jsou navíc povětšinou dobrovolníky, tak hradili aktivity oddílů v mnoha případech z vlastní kapsy," připomíná Moučková.

"Nechceme se samozřejmě spoléhat jen na státní dotace, už v roce 2015 jsme zvýšili členské spolkové příspěvky z 300 na 500 korun. K tomu si členové sami hradí další příspěvky v jednotlivých tělocvičných jednotách od stovek po tisíce korun ročně," dodává.

Šéfka Sokola je jednou ze zhruba 20 osobností napříč sportovními organizacemi od Českého olympijského výboru přes Českou unii sportu po jednotlivé sportovní svazy, které nedávno vytvořily pracovní skupinu, jež má úřadům sloužit jako poradní orgán při tvorbě legislativy.

Zejména nové úpravy zákona o podpoře sportu, která se nyní připravuje na MŠMT.

"Jsme v kontaktu s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou, s ministrem školství v demisi a jeho náměstky a pracujeme na patnácti konkrétních oblastech, včetně parametrů jednotlivých dotačních programů," popisuje Moučková.

Nyní se dotační programy zaměřené na mládež týkají jen výkonnostního sportu s dětmi od šesti let věku. Sokol i další organizace chtějí podporu také pro nevýkonnostní sport a pro děti mladší šesti let, které cvičí s rodiči.

Mezi úředníky zabývajícími se sportem a funkcionáři svazů či oddílů příliš zástupkyň něžného pohlaví není. "Zpočátku si na mě jako ženu museli kolegové zvyknout. Často jsem cítila despekt. Důležité pro mě bylo vnímat všechny vazby mezi kolegy tak, jak to umí snad jen ženy. Dnes mě berou," soudí Moučková.

Tvrdí také, že ženy v jakékoliv profesi to se svými kariérami mají složitější než muži. Domnívá se ale, že se s tím moc dělat nedá a že kdo se chce prosadit, prosadí se. "Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je, když se jako matka o dítě staráte sama. A jaké to má limity. Až nyní se mohu plně realizovat, mám dospělého syna, nemám povinnosti k rodině, mohu být v práci, jak dlouho chci."