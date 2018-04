Už příští měsíc se spustí obchodování na novém trhu pražské burzy, který je určený pro malé a střední podniky. Podnikatelé díky němu mohou získat kapitál na rozvoj svých projektů, aniž by ztratili kontrolu nad společností − například kvůli vstupu privátních fondů mezi vlastníky. První firmy, které se pro úpis akcií rozhodly, se nyní snaží zaujmout potenciální investory. Celkem jde o čtyři projekty.

Jednou z možností pro prezentaci jejich podnikatelských cílů je série veřejných debat, které pořádá mediální dům Economia. Jako první před potenciální zájemce minulý týden předstoupil výrobce bezpilotních letounů − společnost Primoco UAV.

"Naším cílem je z upsaných akcií postavit nový výrobní závod s vlastním letištěm," řekl Ladislav Semetkovský, spoluvlastník a generální ředitel firmy. Primoco nyní sídlí v pronájmu v pražském Radotíně. Pro vzlety a přistání využívá existujících letišť.

Burza Start 15. května spustí pražská burza nový trh pro malé a střední firmy. Kromě výrobce bezpilotních letadel Primoco se o přízeň investorů utkají obuvnická společnost Prabos a výrobce náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Správce sdílených kanceláří Hub Ventures nabídne své akcie během června.

Primoco chce navýšit stávající kapitál o 15 procent akcií a získat za ně řádově stovky milionů korun.

Civilní bezpilotní letouny mohou využívat soukromé i státní podniky, například pro kontrolu ropovodů, plynovodů nebo hraničních přechodů. S jejich vývojem začala firma před čtyřmi lety, do dnešního dne vyrobila 40 letadel.

Primoco plánuje, že se letos poprvé dostane do zisku. Od ledna do března její tržby činily osm milionů korun při zisku 2,6 milionu korun.

"K dnešnímu dni máme dohodnutý prodej čtrnácti letadel do Iráku a Malajsie. Zaplaceno máme zatím za osm z nich," uvedl Semetkovský. Další příjmy má Primoco z pronájmu služeb svých letounů, jejich údržby, prodeje náhradních dílů a výcviku pilotů.

Výrobní halu v současnosti opustí až čtyři stroje měsíčně. Firma kvůli omezeným prostorům a výrobní kapacitě více letounů zhotovit nestíhá.

Semetkovský nejdříve zvažoval získat finance na další rozvoj přes vydání dluhopisů nebo od fondů či individuálních investorů. Nakonec se ale rozhodl pro úpis nových akcií na trhu Start.

"Vstup na burzu nám připadal jako přirozený krok. Naše letadla lze využít pro civilní i vojenské účely, abychom je mohli prodávat, musíme mít čistý stůl. Firma tedy byla od prvního dne auditovaná," vysvětlil šéf společnosti.

Podle něj jsou přísná pravidla, kterým prodej bezpilotních letadel podléhá, výhodou z pohledu uvedení akcií Primoco na burzu. Pro vstup na kapitálový trh firma musí připravit několik materiálů. Ty zahrnují právní a finanční audit včetně výsledků za posledních několik let. Dále informační materiál pro investory, takzvaný prospekt, který zahrnuje zhodnocení firmy od nezávislého analytika. Tento proces je nákladný a některé firmy může od vstupu na burzu odradit.

"Největší riziko pro náš byznys je schvalování prodejů ministerstvem průmyslu a obchodu. Transakce nám může být znemožněna," uvedl Semetkovský.

Problémy už firma měla s dodávkou letadel do Kurdistánu nebo se sankcemi uvalenými na Ruskou federaci. Kvůli nim nesmí Primoco letadla v Rusku prodávat, protože by mohla být zneužita vojenskými složkami. Podle původního plánu mělo přitom Rusko, kde Semetkovský několik let žil, být pro Primoco jedním z hlavních trhů. Primoco v Rusku nyní nabízí místním zákazníkům služby spojené s využitím vlastních letadel a pilotů. Podobné služby firma nabízí také v dalších zemích. V Česku Primoco zatím žádný stroj neprodalo, dílem kvůli regulaci, dílem proto, že cílí na globální trh.

Primoco chce své letouny nabízet hlavně na trzích Středního východu, Afriky, Asie a Jižní Ameriky. O zakázky se utkává s výrobci podobných typů letadel z USA a Izraele. Nástup dalších výrobců je největší obavou případných zájemců o akcie společnosti Primoco.

"Jako největší riziko vidím příchod konkurence. Nejsem si jistý, zda bude projekt do budoucna udržitelný a co se stane, až objednávek nebudou desítky, ale stovky. Zda bude potom firma schopna letadla prodávat," uvedl Tomáš Provazník z investiční společnosti Evermore Capital Management.

Problém pro něj znamená také možnost obchodovat akcie firmy pouze jedenkrát za čtvrtletí, jak udávají pravidla trhu Start. Pouhé čtyři obchodní dny v roce mají odstranit riziko, že o cenné papíry nebude dostatečný zájem. Nicméně jejich hodnotu tedy nebude možné převést zpět do peněz tak často jako na hlavním trhu burzy, kde se obchoduje denně.

"Když bude chtít některý z investorů z trhu odejít nebo bude potřebovat část své pozice prodat, tak musíme čekat tři měsíce. Já potřebuji být schopen pozici zlikvidovat na denní, týdenní, případně měsíční bázi," uvedl Provazník.

Pražská burza si problém s omezeným počtem obchodních dnů uvědomuje. Čtyři dny ale mohou být pouze začátek. Jejich finální počet burza případně upraví až časem, podle zájmu investorů. "Zase se nemůžeme dostat do situace, kdy bychom obchodovali každý den, v případě trhu Start půjde o malé objemy," namítá ředitel burzy Petr Koblic.

Koblic projekt trhu Start připravoval se svým týmem více než rok a půl. Nejedná se o první nápad tohoto typu. Spustit kapitálový trh pro menší firmy se pražská burza snažila už před šesti lety. "Tenkrát jsme chtěli, aby to fungovalo stejně jako velká burza, ale v malém objemu. V praxi se to však neosvědčilo," zavzpomínal Petr Koblic.

Proto pravidla burza nastavila pro potřeby nového trhu Start zcela nově, včetně menšího počtu obchodních dnů. Oproti klasickému trhu nehraje výraznou roli ani investiční banka.

"Všichni, kdo se na trhu pohybujeme už pár let, cítíme, že dobrých investičních příležitostí, a speciálně v českých korunách, není moc a v poslední době ubývají," uvedl například Milan Boháč ze společnosti J&T Banka.

"Burza potřebuje nějaké nové koně. Velké hráče, kteří z burzy odcházejí, jako je například Unipetrol, bude nutné začít někým nahrazovat," dodal Boháč.

Podle jeho názoru bude zajímavou investiční příležitostí výrobce náplní do 3D tiskáren Fillamentum z Hulína. Na burzu vstupuje také obuvnická firma Prabos, čtvrtým v pořadí je provozovatel sdílených kanceláří Hub Ventures.

