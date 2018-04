Koupě nemovitostí představují jednu z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších investičních možností. Výhodou je dobrá odolnost jejich ceny vůči inflaci. S růstem inflace roste i cena nájmů, a tím pádem i hodnota daného bytu nebo domu.

Z pohledu drobného střadatele v Česku přichází v úvahu buď přímá koupě bytu, nebo investice do nemovitostních fondů.

Investice do koupi bytu můžeme dále rozdělit na dvě podskupiny. Investice v Praze a Brně a nemovitosti v ostatních městech republiky. Při koupi bytu v Praze nebo v Brně, kde jsou trhy s realitami pružnější, se může jednat až o trojnásobek cen v regionálních městech.

Investor by tak měl velmi pečlivě zvážit, jak rychle bude své peníze investované do bytu chtít získat zpět. V regionálních městech dosáhne vyšší výnosnosti, menší kapitálové náročnosti, ale prodej může trvat déle. Musí dobře znát lokální trh.

V Praze cena nových bytů na přelomu roku překročila 90 tisíc korun za metr čtvereční včetně daní. Na pražském trhu je zároveň poprvé od devadesátých let citelný převis poptávky nad nabídkou. Hlavní město trpí nedostatkem bytů.

V současnosti je v Praze v průměru prodáno okolo 5500 nových bytů ročně. To ovšem nepokrývá celkovou poptávku po bydlení, respektive poptávku, která zahrnuje i investice do bytů za účelem pronájmu. Nedostatečná nabídka vede k růstu nájemného, ze kterého lze obvykle pokrýt měsíční splátku hypotečního úvěru.

Budeme-li předpokládat situaci prodeje takového bytu po deseti letech za stejnou cenu, bude činit roční výnos 7,1 procenta (při hypotéce na 25 let s tříprocentním úrokem a měsíční platbě tří tisíc korun do fondu oprav). V případě, že hodnota bytu ročně vzroste o dvě procenta, a pokryje tedy inflaci, pak bude výnos 9,7 procenta.

Na kapitálovém trhu lze investovat jednak do otevřených nemovitostních fondů. Těch je v Česku i přes rostoucí oblibu burzovních investic pouze několik. Největším je fond REICO České spořitelny. Průměrná výnosnost těchto fondů se pohybuje od tří do sedmi procent.

Je nicméně možné investovat mnohem menší částky, než je kapitálový vklad do koupi bytu. A skrze tyto fondy je možné dosáhnout lepšího rozložení míry rizika tím, že jsou peníze investovány do různých typů nemovitostí. Proto obliba investic do nemovitostních fondů každým rokem roste.

Druhou možností je investice do realitního projektu společně s developery ve formě koupě dluhopisů nebo přímá spoluvlastnická účast. Obě formy těchto investic vyžadují schopnost orientovat se na developerském trhu a samozřejmě i nemalé odborné znalosti.

V České republice v poslední době stoupá zájem o investice do nemovitostních fondů. Nicméně zvláště v oblasti dluhopisového financování, ale i u investic do stávajících výnosových nemovitostí zaostává nabídka pro drobné investory na českém trhu za zeměmi západní Evropy. Tam jsou podobné investice běžně rozšířené i mezi drobnými investory.

Související