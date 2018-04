Hodnota nemovitostí rychle stoupá a kupovat byty za účelem pronájmu už se nevyplatí tak jako dříve. Alternativou pro ty, kteří chtějí investovat "do cihly", ale velká města jsou pro ně moc drahá, je pořízení bytu v univerzitním krajském městě. Ceny na tamním realitním trhu nejsou tak vysoké jako ve větších aglomeracích a významnou část poptávky vytvářejí studenti, kteří se nevešli na koleje nebo preferují "privát".

Vedle Brna, které se cenami nemovitostí blíží spíše Praze, se z pohledu počtu posluchačů vysoké školy na obyvatele jeví jako nejvíce "studentská" města Olomouc, Zlín, České Budějovice či Ústí nad Labem. Právě tato menší města mohu být pro nákup bytu atraktivní. Podle údajů ze serveru RealityMix by se roční výnos z investice do bytu ve všech těchto městech měl pohybovat lehce nad pěti procenty.

Na půli cesty mezi fakultou a centrem

Coby náhrada za koleje jsou však vhodné jen některé adresy. "Studentské byty se typicky nacházejí v blízkosti univerzit nebo v centru města. Byty na periferii nejsou studenty moc žádané, ztrácí čas dojížděním," popisuje Ondřej Dufek ze společnosti Flatio, která se soustřeďuje na zprostředkování střednědobých pronájmů.

Investor by si měl dát pozor i na vyloučené oblasti. Hemží se to v nich až podezřele výhodnými nabídkami, sehnat do nich ale nájemníky, třeba z řad studentů, může být prakticky nemožné. "Jedná se především o Předlice, Trmice, Mojžíř a některé ulice v Krásném Březně a Neštěmicích," komentuje situaci v Ústí nad Labem Tomáš Hanauer z tamní pobočky realitní kanceláře M&M Reality. V Českých Budějovicích má zase horší pověst sídliště Máj. Rizikovější lokality má ale kterékoliv město.

Ideální pro studenty jsou byty s kuchyní a třemi pokoji, pokud možno neprůchozími. "O tyto byty je u studentských nájemníků velký zájem. Bydlí zde ve více lidech a společně se podílejí na nákladech," popisuje Jakub Čepica z ostravské pobočky M&M Reality. I do klasického 2+1 se však mohou lehko vměstnat čtyři studenti.

"Pro studenty je typické uzavírání smluv na dobu určitou a téměř se nesetkáváme s tím, že by se po skončení smluvního vztahu nechtěli odstěhovat," tvrdí Ondřej Dufek z Flatia. Vysokoškolská výuka však přes léto neběží, proto si studenti často hledají nájem jen na deset měsíců. To však může být i výhoda. "Majitel tak nemovitost může nabídnout na platformách pro krátkodobé nebo střednědobé bydlení," tvrdí Dufek. V létě je navíc mezi turisty o krátkodobé ubytování největší poptávka.

Mezi možné nevýhody investice do studentských bytů patří rychlejší opotřebení prostor. To může lehko nastat i při příkladném chování nájemníků, stačí, aby v jednom pokoji bydleli standardně dva lidé, a osazenstvo panelákového 3+1 se tak rozroste na šest lidí. V případě nečekaného ukončení studia se také mohou chtít odstěhovat z bytu dříve, než skončí nájemní smlouva.

Jinak ale patří studenti spíše mezi vděčné nájemníky. Za svůj život zpravidla nestihli nadělat dluhy a mnohdy je podporují rodiče. "Výhodou je většinou dobrá platební morálka a možnost vyššího příjmu," shrnuje Martin Štrojsa z ústecké pobočky kanceláře RE/MAX.

Jako příklad uvádí Štrojsa modelový byt 2+1. Ten lze v Ústí nad Labem pronajmout standardně za 7,5 tisíce korun bez poplatků. Třem studentům, kteří jinak na koleji musí platit minimálně tři tisíce za lůžko, lze pak celý byt pronajmout za devět tisíc bez poplatků. Bez započítání daně tak majitel každý měsíc vydělá o 1500 víc.

Internet, klíč od pokoje a přihrádka v lednici

Vlastník se dále musí rozhodnout, jestli uzavře smlouvu s jedním studentem a ten pak ostatním "podpronajme" jednotlivé pokoje, nebo jestli bude uzavírat sám smlouvy s jednotlivými nájemníky. To je pracnější varianta, může však skýtat vyšší výdělek.

"My preferujeme variantu, kdy pronajmeme byt jednomu člověku, se kterým potom všechno řešíme," popisuje Tomáš Brychta ze serveru IdeálníNájemce.cz. S "hlavním nájemníkem" pak probíhá veškerá komunikace. Alternativou je přenechání bytu správcovské firmě.

Specifickou příležitost představuje pronájem cizincům, zejména výměnným studentům v rámci programu Erasmus. Ti mohou přistoupit na podstatně vyšší nájem. Ať už díky lepšímu finančnímu zázemí, nebo proto, že si raději připlatí za možnost komunikovat v angličtině. Nevýhodou pak mohou být kulturní odlišnosti či složitější domáhání se nezaplaceného nájmu, když zahraniční student nečekaně zmizí.

Studenti bývají poměrně skromní i co se základní výbavy bytu týče. Nutnost představuje lednička (ideálně větších rozměrů, aby každý mohl mít svou přihrádku), pračka a základní vybavení pokojů. "Pro každého studenta potřebujete jedno lůžko, pracovní stůl a skříň," doporučuje Ondřej Dufek z Flatia. Ideální je mít do každého pokoje uzamykatelné dveře nebo alespoň uzamykatelný nábytek. V bytě by měl být také dopředu zařízený internet, který nájemníci využívají i pro své studium a často jej potřebují ihned po nastěhování.

Související Infografika INVESTICE DO BYTU VE VYBRANÝCH STUDENTSKÝCH MĚSTECH

