Počátkem dubna úřady Spojených států publikovaly nový sankční seznam 24 ruských byznysmenů a úředníků. Asi největším překvapením je, že se na něm objevili dva velcí ruští oligarchové, Oleg Děripaska a Viktor Vekselberg. Podle logiky Washingtonu by to mělo dát jasný signál bohatým Rusům, že v jejich zájmu je změna konfrontačního kurzu Kremlu, jinak na tom budou výrazně tratit. To je ovšem zásadní nepochopení fungování současného ruského režimu. Oligarchové totiž hrají výrazně jinou roli než bohatí lidé ve Spojených státech a jejich možnosti ovlivňovat politiku jsou prakticky nulové.

Termín oligarchové se v ruských podmínkách objevil kolem roku 1996, když se skupina nejbohatších Rusů spojila, aby zajistila znovuzvolení prezidenta Borise Jelcina. Jeho popularita se na podzim roku 1995 pohybovala kolem čtyř procent a vítězství komunistického protikandidáta Gennadije Zjuganova vypadalo jako téměř jisté. Masivní kampaň spolu s podporou prakticky všech médií ovšem dokázala nemožné a Boris Jelcin zvítězil se ziskem 53 procent odevzdaných hlasů. Tyto volby byly klíčové pro formování budoucího ruského politického režimu. Oligarchové si vyzkoušeli, že díky svým penězům a médiím mohou výrazně ovlivňovat politiku.

Jelcin a sedmero oligarchů

Pro média to byl začátek jejich úpadku. Nezávislý televizní kanál NTV, který si získal diváky ostrými investigativními materiály a kritikou ruské války v Čečensku, začal pracovat hlavně ve prospěch svého majitele Vladimira Gusinského a o nějaké nezávislosti se už nedalo mluvit. Ostatní oligarchové se nenechali zahanbit a při četbě ruských novin bylo vždy potřeba mít na mysli, kdo je jejich majitelem a jaké války zrovna vede se svými konkurenty. Vedlo to ke vzniku profese takzvaných telekillerů, novinářů, kteří se specializovali na ničení pověsti majitelových soupeřů.

Média tak koncem 90. let − s pár výjimkami − ztratila prakticky jakoukoliv důvěryhodnost. Což se jim později vymstilo. Když Vladimir Putin po svém nástupu k moci nastolil tvrdou cenzuru a hlavní mediální oligarchy vyhnal ze země, vyměnil majitele a vedení nejdůležitějších médií, novinářům se nedostalo žádné silnější podpory veřejnosti.

Boris Berezovskij, jeden z pozdějších exulantů, v roce 1996 v interview pro deník Financial Times tvrdil, že sedm oligarchů kontroluje více než polovinu ruské ekonomiky a mají hlavní zásluhu na znovuzvolení Borise Jelcina.

I díky slavnému spisovateli Alexandru Solženicynovi se vžil termín "sedmibankéřina" − po vzoru let 1610−1612, kdy Rusku vládlo sedm bojarů a tomuto období se říká "sedmibojarština". Berezovskij, jak bylo jeho zvykem, přeháněl, ale fakt je, že vliv řekněme desítky nejbohatších Rusů na politiku byl enormní.

Oligarchové si za svou podporu Borise Jelcina nechali královsky zaplatit pomocí tzv. zálohových aukcí. Princip byl jednoduchý. Vláda předala akcie některých státních podniků do zástavy soukromým bankám, kontrolovaným oligarchy, výměnou za úvěry s tím, že pokud úvěr nesplatí, akcie připadnou bankám. Soudě dle všeho, vláda nikdy neměla v úmyslu úvěry splatit a šlo vlastně o skrytou formu privatizace. O privatizaci dohodnutou, žádná soutěž se nekonala. Dnešní majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič v roce 2011 u londýnského soudu pod přísahou potvrdil, že jeho někdejší obchodní partner Boris Berezovskij získal akcie společnosti Sibněfť bez jakékoliv konkurence.

Není divu, že hodnota akcií byla úmyslně snížena. Podle autora knihy "Ruský kapitalismus pro své lidi" Vladimira Dobrenkova byla hodnota státních podílů během šesti zálohových aukcí v roce 1995 snížena dvacetkrát. Stát získal necelé dvě miliardy dolarů, přitom jen o necelé dva roky později se hodnota těchto akcií na burze blížila čtyřiceti miliardám. Michail Chodorkovskij, který tehdy získal ropnou společnost Jukos, později argumentoval, že firma byla špatně spravovaná a díky jeho úsilí se podařilo ji dostat do zisku a zvednout tak její hodnotu. Nejspíš je to částečně pravda, ale takového nárůstu hodnoty by nedokázal dosáhnout sebelepší manažer. Pocitu, že místo normální privatizace šlo hlavně o krádež neuvěřitelných rozměrů, nahrává také fakt, že peníze na úvěry poskytlo samo ruské ministerstvo financí, které příslušné prostředky deponovalo na speciálních účtech u příslušných soukromých bank.

Americký novinář Paul Chlebnikov tehdy napsal: "Když nakupujete od státu akcie natolik levně, tak riskujete, že vaše majetková práva nebudou nikdy nesporná. Vaši spoluobčané vás budou považovat za podvodníka a stát se na vás bude dívat spíše jako na dočasného správce majetku než jako na skutečného vlastníka."

Politika, nebo majetek

Jeho slova byla prorocká. Po nástupu Vladimira Putina k moci počátkem roku 2000 se nový prezident nejdříve zbavil vlivu oligarchů na média. Jednoduché to bylo v případě Borise Berezovského. Ten totiž dával přednost vlastnictví jen malé části akcií svých společností s tím, že díky jeho vlivu stát dělal se svým většinovým podílem to, co chtěl oligarcha. Když se situace změnila, náhle zjistil, že už nemůže firmy řídit (a kontrolovat finance), a raději odjel do Velké Británie. Majitel NTV Vladimir Gusinskij takto chápavý nebyl, ale po pár dnech ve vazební věznici kvůli obvinění z podvodů prodal svůj podíl v mediální skupině státnímu Gazpromu a odjel do Izraele.

Prezident Vladimir Putin nabídl oligarchům dohodu, že pokud nebudou zasahovat do politiky, nikdo nebude zpochybňovat jejich majetky. Jediným, kdo se snažil o samostatnou hru, byl Michail Chodorkovskij. Nešlo ani tak o to, že finančně podporoval opoziční liberály a komunisty a umístil na jejich kandidátky manažery Jukosu. Hlavní problém byl v tom, že chtěl stavět vlastní ropovod do Číny a prodat část akcií Jukosu americkým firmám. Pro Vladimira Putina, který napsal svou doktorskou práci o tom, jak stát musí kontrolovat ropu a plyn, to bylo překročení červené čáry.

Michail Chodorkovskij byl v roce 2003 zatčen a odsouzen za daňové machinace k devíti letům vězení. Nakonec si i kvůli dalším soudům odseděl přes deset let a v prosinci 2013 dostal z humanitárních důvodů od Putina milost. Součástí dohody bylo to, že opustí zemi. Dnes Chodorkovskij žije ve Velké Británii.

Zbývající oligarchové z jelcinských dob lekci pochopili a se svou situací se smířili. "Od roku 2003 nejen že nemají vliv na ruskou politiku, ale ani jim nepřijde na mysl, že by mohli Kremlu nějak oponovat. Zcela realisticky vnímají svůj majetek v Rusku jako dočasně pronajatý od ruského státu. Pokud by chtěli vyjádřit svou nespokojenost, v lepším případě by se stali z miliardářů milionáři, v horším klienty vězeňského systému. Každého můžete zavřít a v Rusku je dostatek mladých dravců, kteří by jejich majetek rádi převzali," říká moskevský ekonom Andrej Movčan.

Rozkol elit nenastane

Oligarchové nemají příliš na výběr. Naprostá většina jejich vlastnictví je v Rusku. "Utéct na Západ mohou jen ti, kteří tam mají podstatné majetky, slušnou pověst a možnost dokázat, že peníze si vydělali vlastní tvrdou prací, a ne díky korupci a napojení na Kreml. Takových oligarchů je v Rusku jen pár a prakticky všichni už utekli. Ti, kteří to ještě neudělali, mají závažné důvody, proč zůstávat," myslí si Movčan.Proto ani nové sankce proti Olegu Děripaskovi a Viktoru Vekselbergovi nebudou fungovat. Tím spíše, že ani jeden z nich nepatří mezi Putinovy favority.

"Vzpomeňme zatýkání manažerů Vekselbergovy společnosti Renova v září 2016 kvůli předražování cen elektřiny v republice Komi. Oleg Děripaska zase rozčiluje Putina kvůli neustálým žádostem o státní podporu. Kromě toho ho silové složky považují za hlavního finančníka Jelcinovy rodiny a chtějí zajistit, že tento klan už nikdy nebude u moci," tvrdí někdejší náměstek ministra energetiky v 90. letech a dnes opoziční politik Vladimir Milov. Zmiňuje také bizarní skandál, kdy se díky opozičníkovi Alexeji Navalnému zjistilo, že Děripaska v době před americkými prezidentskými volbami na své jachtě hostil vicepremiéra Sergeje Prichoďka ve společnosti lehkých dívek.

Nikdo by se o to nezajímal nebýt toho, že jedna z nich pod pseudonymem Nasťja Rybka napsala, že oba muži řešili i otázky kolem kampaně Donalda Trumpa. Prichoďko je přitom považován za jednoho z tvůrců ruské politiky vůči Spojeným státům a Oleg Děripaska úzce spolupracoval s někdejším šéfem Trumpovy kampaně Paulem Manafortem. Zveřejnění sotva Vladimira Putina potěšilo.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením, proč se Děripaska a Vekselberg dostali na sankční seznam, je, že společně vlastní největšího ruského výrobce hliníku, společnost Rusal. Donald Trump si vytkl za cíl chránit americké výrobce hliníku a zavedl sankční cla proti dodavatelům z Číny. Zákaz dovozu ruského hliníku tomuto cíli rozhodně pomůže. Čemu ale rozhodně nepomůže, je oficiálně deklarovaný rozkol elit v okolí Vladimira Putina.

Sankce naopak z hlediska propagandy pomáhají sjednotit Rusy kolem jejich prezidenta. I když se týkají oligarchů, nenáviděných většinou obyvatelstva.