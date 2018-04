Pokud byste téměř libovolného cizince nechali jmenovat nejslavnější Čechy, budou to nejspíš Václav Havel, Jaromír Jágr a Miloš Forman, zhruba v tomto pořadí. Pokud byste chtěli české umělce, budou to nejspíš Kafka, Kundera a Forman. Kdyby jenom filmaře, uslyšíte na prvním místě Formana, pak Jiřího Menzela a pak možná Věru Chytilovou nebo Jana Švankmajera. Je tedy jisté, že Miloš Forman se zasloužil o stát, díky němu miliony lidí v zahraničí vědí, že existuje jakási podivná malá země v Evropě, kde se pořádají hasičské bály a krade v tombole.

Zdálo se, že někdo tak vrostlý do české kultury nebude mít v emigraci šanci. Sám Forman si uvědomoval, že dokud nebude rozumět tomu, o čem si obyčejní lidé povídají v hospodě, nemůže natočit nic autentického. Jenomže ve Formanovi bylo vždy zároveň cosi amerického. Jako sirotek, jemuž rodiče zahynuli v koncentráku, v sobě měl touhu jít nahoru. Jeho ostré lokty nevedly k tomu, že by vstupoval do KSČ nebo udával kolegy na StB, ale hlad po úspěchu a sebeprosazení měl vždy enormní. Až v pozdějších letech, kdy už byl etablovanou hollywoodskou veličinou, u něj kolegové vzpomínali na jeho laskavost a lidskost. Z dnešního pohledu ale jeho rané československé filmy z 60. let − Konkurs, Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko − v sobě mají hodně jedovatosti a potměšilosti. Forman uměl vystihnout neodstranitelnou lidskou hloupost, zabedněnost a malost dospělých a spolu s tím i křehkost a nejistotu mladých lidí.

Zahraniční ohlasy na úmrtí Miloše Formana ◼ Larry Flynt:

"Kinematografie přišla o Miloše Formana, opravdového vizionáře. Vždy mu budu vděčný za to, jak v Lid versus Larry Flynt odvyprávěl můj příběh. Byl to pozoruhodný muž s mimořádným talentem a bude mi na této Zemi chybět," napsal pětasedmdesátiletý americký vydavatel pornografického časopisu Hustler Larry Flynt. O jeho sporu, v němž spatřoval širší boj o svobodu slova, Forman roku 1996 natočil snímek v hlavní roli s Woodym Harrelsonem.

◼ Jim Carrey:

Šestapadesátiletý kanadský herec Jim Carrey byl hvězdou Formanova snímku Muž na Měsíci z roku 1999, kde ztvárnil výstředního, provokativního komika Andyho Kaufmana. "Měl pořádný tah na branku. Půvabný člověk. Jsem rád, že jsme si zahráli. Byl to velkolepý zážitek."

◼ Danny DeVito:

Třiasedmdesátiletý americký herec Danny DeVito účinkoval nejprve ve Formanově snímku Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975 a dvacet let poté ještě v Muži na Měsíci, kde hrál manažera George Shapira. DeVitův tweet, napsaný zčásti v češtině, patřil na českém internetu k těm nejcitovanějším. "Čest jeho památce," napsal, "zapalte si dobrý doutník, pozvedněte skleničku a zakřičte HOVNO, HOVNO, HOVNO!" DeVito tento typický český vulgární výraz použil jako Martini v Přeletu nad kukaččím hnízdem, na což mu stejným způsobem odpověděl Harding, kterého hrál William Redfield.

◼ Antonio Banderas:

Za "génia kinematografie a mistra, jenž dovedl ztvárnit lidství" označil Miloše Formana sedmapadesátiletý španělský herec a režisér Antonio Banderas.

◼ Mia Farrowová:

Zejména se staršími filmy Woodyho Allena je spjata třiasedmdesátiletá americká herečka Mia Farrowová. Miloš Forman byl podle ní "důkazem, že i ten největší režisér může být také neochvějně vlídný, velkorysý, pokorný a oddaný".

◼ James Mangold:

Na Miloše Formana vzpomíná také James Mangold, čtyřiapadesátiletý americký režisér filmů Walk the Line, Identita či loňského akčního Logan: Wolverine. "Zůstávají po něm krásné, dojímavé a umělecky odvážné filmy, stejně jako spousta studentů, kterým učarovaly jeho šlechetnost, šarm a dokonalost," napsal Mangold, jenž na přelomu 80. a 90. let navštěvoval Formanovy semináře na Filmové fakultě Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Tehdejší vládnoucí moc viděla, jak velký talent Forman je, s jakou lehkostí si dovede vybírat a pracovat s herci i neherci, jaký dává prostor improvizaci. Jenomže jeho filmy vytvářely dojem, že "obyčejní lidé jsou většinou blbci", což vadilo režimu, který svou legitimitu naoko odvozoval od "vůle lidu". Jestliže většina lidí dovede být trapná a směšná, pak se fasáda celého režimu, zaštiťující se ušlechtilostí lidu, začíná drolit. Forman tu zabil posvátnou krávu ideologického systému, který se tvářil, že nepotřebuje žádnou náboženskou víru. Ve Formanově pohledu přitom nebylo přímo pohrdání ostatními, jenom ochota vidět všechno najednou.

Když se o totéž pokusil se svým prvním americkým filmem Taking Off, dostalo se mu poměrně znechuceného přijetí. Ani Američané, kteří zase vyznávají sílu individualismu, se nebyli ochotni snadno smířit s tím, že v této komedii vypadají rodiče jako troubové. Forman tu zachycuje generaci hippies utíkajících z domova, protože jim rodiče nerozumějí. On sám tehdy přišel do nové domoviny a nerozuměl úplně dobře nikomu. Ale hlavně tehdy neodhadl, že si už nemůže dovolit dělat filmy s kolektivními hrdiny.

Pomohla mu až adaptace knihy Vyhoďme ho z kola ven od Kena Keseyho. Tady sice pořád zůstává početný ansámbl chovanců ústavu pro duševně choré, ale mezi nimi se skví výjimečná osobnost − Randle McMurphy, u nějž není jasné, zda je zlodějíček, který se rozhodl v blázinci schovat, nebo zda je opravdový blázen. Anebo zda blázinec není celý systém, v němž žijeme. Forman ponechal vše v nerozhodnutelné ambivalenci. On sám si byl jist jedinou věcí, že − na rozdíl třeba od hippies − Randleovi dokonale rozumí. "Celý život mi nějaká vrchní sestra říkala, co mám a nemám dělat, dokonce i kdo jsem a nejsem," prohlásil v jednom rozhovoru s odkazem na život za železnou oponou.

Od té doby už věděl, že jeho tématem bude boj outsiderů s institucemi. Nešlo mu o to, aby hrdinové byli líbiví. Podstatné bylo vyvolat dojem, že všichni máme právo na svobodu. Paradoxní je, že už žádný jeho další film, jenž si udržoval toto bytostně osobní téma, nebyl vyloženě komerční hit. Muzikál Vlasy přišel velmi opožděně, v době, kdy už květinové děti nebyly v módě. V Česku má snímek kultovní status − oficiálně se toleroval jeho protiválečný étos a neoficiálně nám zde připomínal, že "slunce bude zase jednou svítit". Komerčně neuspěl ani Lid versus Larry Flynt o oplzlém, ale vtipném pornomagnátovi, který u soudu bojuje za svobodu slova. A ani poslední skvělý Formanův snímek Muž na Měsíci o velmi kontroverzním komikovi Andym Kaufmanovi, jenž urážel publikum a dokázal mystifikovat veřejnost až do stadia úplného zmatení, neměl v kinech úspěch.

Mezi twitterovými kondolencemi k Formanově úmrtí se objevil i příspěvek afroamerické režisérky Avy DuVernayové, která vyzdvihla především jeho adaptaci románu E. L. Doctorowa Ragtime. Ani tento tříhodinový epos o chudých černoších na přelomu 19. a 20. století však do kin nelákal. A konečně Valmont − nešťastná druhá adaptace téhož románu Choderlose de Laclos (o rok dříve to byly Nebezpečné známosti v režii Stephena Frearse) − byl takový propadák, že Forman uvažoval o úplném ukončení kariéry.

Související Infografika Miloš Forman

Jeho nejznámějším filmem a jistým prokletím pak je Amadeus − osmioscarový hit, který lákal do kin miliony lidí, přestože vznikl v době, kdy nastupovala MTV a disko-videoklipová estetika změnila i způsob natáčení v Hollywoodu. Zdánlivě film jdoucí zcela proti proudu, ale zároveň jeden z nejdokonalejších fikčních podvodů v dějinách historických filmů. Bývá zvykem u tohoto díla vyzdvihovat téma nezasloužené geniality proti upracované průměrnosti. Jenomže ve skutečnosti Mozart sice byl génius, ale Salieri nemohl trpět komplexem méněcennosti − byl mnohem uznávanější a Mozartovi v životě spíš pomáhal. Takže čím to je, že se z Amadea stal takový fenomén a že příběh z Rakouska v 18. století mohl uspět i v Americe? Protože Mozart je svého druhu komiksový superhrdina. Nadán superschopností skládat úžasnou hudbu a překračovat všechny společenské konvence. A to, že skončí v nevděku zapomenut v hromadném hrobě? Inu, spousta superhrdinů jsou zároveň i martyrové ježíšovského typu.

Miloš Forman je tedy oslavován především kvůli dvěma filmům, které ale zdaleka nereprezentují jeho dílo jako celek. Forman byl mnohem více nepříjemný pozorovatel života, umělec, který uměl setřást z životopisných příběhů nádech klasického oscarového kýče. Přestože se mu tedy dvakrát povedlo ovládnout oscarový večer, dělal filmy, které už dnes nejdou do výroby. Pro nás Čechy byl inspirativní svým frajerstvím − dával nám naději, že i z malého národa může vzejít světový velikán. Zabýval se ovšem především tím malým, ubohým v nás.