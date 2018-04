Málokterá zpráva z Ruska způsobí v Itálii takové nadšení. Trenér Roberto Mancini se pohádal s vedením Zenitu Petrohrad a přiletěl do Říma jednat s fotbalovým svazem o převzetí reprezentačního týmu. Nového hlavního kouče hledají Italové už od listopadu, kdy vybouchli v baráži o postup na mistrovství světa. Čtyřnásobní světoví šampioni tak na letošním červnovém turnaji budou chybět, což pro zemi, kde je fotbal totéž co náboženství, znamená nepředstavitelnou katastrofu. O to větší, že se vedení reprezentace nikdo z vybraných koučů nechce ujmout.

"Tuhle práci nevezmu," oznámil minulý týden Fabio Capello, který nasbíral úspěchy s velkými evropskými kluby a vedl také reprezentace Anglie a Číny. "Itálii teď chybí kvalitní hráči," varoval zároveň ostatní kandidáty. Podobně se vyjádřil i Carlo Ancelotti, ještě nedávno kouč Bayernu Mnichov, o kterého Italové hodně stáli. Úspěšný dobyvatel titulů prohlásil, že si raději počká na nabídku od některého z klubů anglické Premier League.

Na řadě je nyní Mancini, trenér, který vytáhl do evropské elity Manchester City a loni v létě odešel do bohatého Zenitu Petrohrad. Minulý týden se ale před novináři ostře opřel do klubového vedení i hráčů, kterým vyčetl špatnou morálku a nedostatek oddanosti klubu. Krátce nato už byl v Římě debatovat o smlouvě u italské reprezentace.

Převzít squadru azzuru teď ale znamená větší riziko než kdy dříve. Fanoušci očekávají, že nový kouč vrátí mužstvo do světové špičky, kam odjakživa patřilo. Jediná Brazílie s pěti tituly mistrů světa je na mezinárodní scéně úspěšnější než Italové se čtyřmi. Jenže nový trenér nebude mít odkud brát. "Stačí se podívat na útočníky. Ve špičkových italských klubech dávají góly cizinci, to je obrovský rozdíl proti době, kdy Italové vyhráli naposledy titul," připomíná Marek Jankulovski, který hrál za AC Milán v roce 2006, kdy italští reprezentanti zvedli počtvrté nad hlavu trofej pro světové šampiony.

Související Infografika Kandidáti a hvězdy

Tehdy se ale úspěšný běh zarazil. Místo toho, aby Italové svůj fotbal dál vylepšovali, zůstali stát na místě. Zatímco v Německu, Anglii, Belgii i v dosud fotbalově méně vyspělých evropských zemích šel vývoj dopředu, italské calcio zavřelo oči a fungovalo postaru. Jinde se soustředili na výchovu mladých hráčů, lepší podmínky k tréninku, výstavbu nových stadionů a moderní marketing − a slavné Italy předčili. Jedenáct let poté, co tým kolem Fabia Cannavara a Franceska Tottiho vybojoval titul, dopadl italský fotbal na dno. V listopadové baráži nestačili reprezentanti na soupeře ze Švédska a po 60 letech budou na mistrovství světa chybět. Vedení svazu odvolalo trenéra Giana Piera Venturu a vzápětí odstoupil předseda Carlo Tavecchio.

Šok Italy ještě pořád nepřebolel. "Před baráží napevno počítali s tím, že postoupí. Nikdo si nepřipouštěl, že by tým na šampionátu nehrál," říká Libor Kozák, nedávný český reprezentant, nastupující od loňska za jihoitalské Bari.

Na druhou stranu už teď Italové dobře vědí, že bez hlubších reforem se kupředu nepohnou a že jmenovat nového trenéra reprezentace nestačí. Otázka je, kdo se změnami přijde. Svaz nyní řídí dočasný komisař Roberto Fabbricini, jmenovaný italským olympijským výborem, a pomáhá mu Alessandro Costacurta, někdejší reprezentační obránce z AC Milán. Do června chtějí mít jasno, kdo povede národní tým a v jakém stavu bude svaz před volbami nového vedení.

Kandidáti, kteří by nabízeli jasnou vizi, jak calcio z úpadku vytáhnout, ale chybí. Naposledy takový plán představil bývalý slavný záložník Demetrio Albertini, když na předsedu kandidoval v roce 2014. Inspiroval se v Německu a podobné reformy, které vynesly zpátky na světový vrchol tamní fotbal, hodlal zavést v Itálii. Důraz dával na mládežnické akademie, podporu mladých hráčů a reorganizaci soutěží.

Že je to jediná cesta k úspěchu, si už Italové uvědomují. Jen jde o to začít. "Základní kameny fotbalu jsou mládež a amatéři, tam se musíme zaměřit," prohlásil nedávno ve velkém rozhovoru pro deník Gazzetta dello Sport někdejší obávaný střelec Gianfranco Zola.

Změna ale potřebuje čas, který bude naopak chybět novému trenérovi. Úspěch po něm budou všichni žádat hned. S čím může přijít Mancini? Právě pod jeho vedením podával nejlepší výkony náladový kanonýr Mario Balotelli, shodují se italští experti.

