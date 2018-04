Americký prezident Donald Trump a jeho spojenci z Francie a Velké Británie udělali v Sýrii, co museli. Jako odpověď na chemický útok syrské vlády v povstalecké enklávě Dúmá vyslali 105 střel, které zničily tři cíle spojené se syrským chemickým programem. Na průběh války v Sýrii americko-britsko-francouzský útok velký dopad zřejmě mít nebude, jde spíše o gesto Západu. Zato o gesto hodně důležité.

Dosud to vypadalo, že USA, Velká Británie, Francie a jejich spojenci kvůli oslabování západního vlivu ve světě vyklízejí pozice nejen na Blízkém východě, ale i v jiných částech světa. Sám Trump hovořil o stahování se ze Sýrie, kde má americká armáda zhruba dva tisíce vojáků bojujících na straně kurdských milic proti zbytkům Islámského státu.

Spojenci jsou přesvědčeni, že toho režim syrského prezidenta Bašára Asada, podporovaný Ruskem a Íránem, využil a znovu zaútočil chemickými zbraněmi. Prohrávajícím rebelům ve zbývajících enklávách tak vyslal názornou ukázku toho, co se od vítěze v sedmileté občanské válce čeká. Od omezeného úderu, který Trump nařídil po loňském dubnovém útoku sarinem v Chán Šajchúnu (zemřelo při něm přes 80 lidí), použil podle americké organizace CSIS Asadův režim chemické zbraně více než dvacetkrát. Jejich výhoda − nízká cena a velký dopad − je pro režim zřejmá.

105 střel vypálili podle Pentagonu v noci na sobotu 14. dubna spojenci na cíle v Sýrii. Terčem úderu byla vědecká centra, která podle spojenců vyvíjejí chemické zbraně, a vojenské základny.

Od první světové války a prvního masového užití jsou chemické zbraně strašákem, protože na rozdíl od jaderných zbraní představují hrozbu zbraně hromadného ničení, která je relativně snadno dostupná. Tolerovat Asadovi chemické zbraně znamená vyslat signál jiným diktátorům, že je mohou beztrestně použít také.

Přesně cílený útok je ale zajímavou zprávou o budoucím postupu amerického prezidenta v podobných krizích, které mohou nastat například v Íránu nebo Severní Koreji. Poprvé od svého nástupu do funkce se mu podařilo vybudovat alespoň náznak "koalice ochotných", kterou jeho předchůdci používali v případech, kdy se nepodařilo prosadit řešení v rámci existujících organizací, jako je OSN nebo NATO.

To je důležité ve vztahu k oběma spojencům Asadova režimu, Moskvě a Teheránu. Rusko i přes vyšponovanou válečnou rétoriku a svolání Rady bezpečnosti OSN reagovalo překvapivě zdrženlivě. A Írán čeká, zda Trump obnoví sankce a tím de facto zruší dohodu o zastavení íránského jaderného programu. Proti íránským základnám v Sýrii zasáhl Izrael jen den poté, co se objevily zprávy o chemickém útoku v Dúmá, a tento izraelský zásah byl zpočátku mylně vykládán jako odveta. Izraelci ale od roku 2011 podnikli nejméně 100 útoků na íránské jednotky v Sýrii.

S příchodem nového národněbezpečnostního poradce Johna Boltona do Bílého domu se čeká, že Trump bude váhat znovu prodloužit období, kdy vůči Teheránu neplatí sankce. Musí tak dělat každé tři měsíce a naposledy výjimku podepsal v lednu letošního roku. Prezident dal termín 12. května jako den, do něhož je třeba dohodu buď radikálně vylepšit a zpřísnit postup vůči Íránu, nebo ji shodí ze stolu.

Trump i řada jeho poradců tvrdí, že dohoda uzavřená předchozím prezidentem Barackem Obamou za vydatné pomoci spojenců z Evropy je špatná a vůči Teheránu je nutné postupovat tvrději. A John Bolton, známý jako ideový tvůrce americké invaze do Iráku v roce 2003, ještě v březnu před nástupem do Bílého domu hovořil o tom, že je třeba Írán bombardovat.

Zároveň Trump objevil šanci zapsat se do dějin jako tvrdý vyjednavač se Severní Koreou, s jejímž vůdcem Kim Čong-unem připravuje Bílý dům historické setkání. To by se mělo odehrát v květnu nebo začátkem června a je asi padesátiprocentní šance, že se oba vůdci na ničem nedohodnou a napětí na Korejském poloostrově opět vzroste.

Syrská válka je tak pro Trumpovu administrativu, kde se neustále mění klíčové figury, jen součástí širšího obrazu, v němž se americký prezident domnívá − alespoň soudě podle jeho tweetů−, že jeho silácká rétorika, podpořená reálnou americkou vojenskou silou, přináší výsledky. To vyvolává obavy u evropských spojenců, zvyklých na konsenzuálnější způsob jednání v mezinárodních vztazích.

Koalice s Francií a Velkou Británií a pravděpodobné dojednání ruské "nereakce" na útoky v Sýrii přinášejí do nepředvídatelné americké zahraniční politiky pod Trumpovým vedením nový rozměr, který by se Evropané měli pokusit využít k upevnění narušených transatlantických vztahů. A pokud jde o Sýrii, výsledkem by mohl být například větší tlak na Rusko, aby se nějak pokusilo zkrotit Asadův režim.