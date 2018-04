Naprosto jednoznačné je, že éra státní podpory pro montovny už skončila, nechal se slyšet v září roku 2006 nastupující ministr průmyslu a obchodu Topolánkovy vlády Martin Říman. Pobídky by podle něho mohly získat firmy přinášející vyspělou výrobu či výzkum. O dvanáct let a sedm ministrů později tvrdí nová šéfka agentury pro investice CzechInvest Silvana Jirotková v podstatě to samé: Česko musí lákat investice s vyšší přidanou hodnotou, výsledkem má být země plná podniků s nejmodernějšími technologiemi. A podle toho ministerstvo průmyslu chystá změnu investičních pobídek.

Ne že by předchozí vlády na tento cíl úplně rezignovaly. Připomeňme třeba novelu z roku 2012, kdy se podpora začala vztahovat i na investice do technologických center a center strategických služeb, jejímž záměrem bylo nalákat hi-tech. Výsledek je poněkud rozpačitý. Počet technologických center vůči počtu obyvatel je jedním z nejvyšších na světě, jejich obsazenost je v řadě případů mizerná (tedy vycházíme-li z faktu, že řezník či finanční poradci do hi-tech centra vskutku nepatří) a další krachují úplně. Ve skutečnosti je "nejlepší" a největší, co se týká velikosti investice a počtu zaměstnaných lidí, a tudíž i politiky nejvíce propagovanou investicí posledních let Nexen, což je výrobce pneumatik. Tedy žádná technologicky převratná výroba, případně start-up s potenciálem Googlu či Amazonu.

Čeští politici často (a možná rádi) zapomínají, proč pobídky vznikly a proč sem investoři míří. Jejich počátek tkví v české cestě transformace ekonomiky, což je také důvod, proč se dodnes traduje, že jsou pouze pro zahraniční investory. Ve skutečnosti jsou po splnění podmínek pro všechny a čeští výrobci se o ně ucházejí stejně rádi jako ti zahraniční. Daňová zvýhodnění a dotace ovšem nejsou jedinými lákadly. Tím hlavním byl od začátku volný přístup na trhy EU, kterou mnozí tuzemští politici tak rádi kritizují a vymezují se vůči ní. Tou druhou byla kvalifikovaná a levná pracovní síla, která postupně spíš kvalifikaci ztrácí a s ní i potenciál k růstu reálných mezd vůči HDP. Postupnou devastaci základního a středního školství a mizernou jazykovou vybavenost prostě nelze nahradit vyšším počtem vysokoškoláků, zvlášť když studijní obory nabízejí i takové klenoty, jako je třeba rekreologie, což má být obor budoucnosti.

Investiční pobídky jsou od začátku "třešničkou na dortu", poslední kapkou, která investory naláká do konkrétní země z mnoha srovnatelných. Pokud si ale stěžujeme na montovny, stálo by za to se podívat na to, proč je zrovna Česko pro ně tak atraktivní. A proč sem namísto nich nemíří technologické giganty.

