Američtí kongresmani si pozvali mladého miliardáře Marka Zuckerberga, aby veřejně vysvětlil, co se to děje na jeho sociální síti Facebook. Témat k diskusi bylo hodně, od ovlivnění amerických voleb cílenou ruskou inzercí po vytěžování osobních dat firmou Cambridge Analytica. Některým zákonodárcům však bylo nejdřív nutné vysvětlit alespoň základy fungování Facebooku. Zuckerberg třeba musel odpovídat na dotaz, jak může jeho síť vůbec fungovat, když se za používání Facebooku nic neplatí. "Máme na ní reklamy," poznamenal k tomu suše.

Z komunikačního pohledu se celá firma evidentně rozhodla, že se nenechá vmanévrovat do pozice viníka, a naopak se přihlásí mezi oběti. Zuckerberg při slyšeních působil jako mírně udivený geek, kterého překvapuje, že jeho dobře míněnou snahu někdo zneužil pro tak nehorázné účely. Provozní ředitelka Sarah Sandbergová v rozhovoru pro americké rádio NPR mluvila o tom, jak Facebook věří v sílu sociálních propojení a jak byl příliš idealistický. Najednou si společnost uvědomuje, jak málo chránila soukromí svých uživatelů.

Je to od zástupců Facebooku pěkně pokrytecké. Jestli se někdo snažil neustále probourávat do soukromí lidí, je to právě tato sociální síť se svými aplikacemi. Kdo chce pořád procházet vaše kontakty v telefonu, aby vám usnadnil hledání přátel? Facebook. Kdo chtěl přístup k SMS zprávám, abyste si je mohli nerušeně číst během chatování s kamarády? Facebook. Kdo neustále zaváděl nová nastavení služby a vybízel ke sdílení geolokačních údajů? Ano, Facebook. Chce to mimořádnou míru kolektivního ignorantství, pokud jsou v této firmě přesvědčeni, že to všechno bylo jen z čisté lásky, dobra a nezištné snahy o posilování mezilidských vztahů. Ani náhodou.

Archivy si pamatují Zuckerbergovy poznámky na téma soukromí. Před lety tvrdil, že soukromí je překonaná společenská norma, protože lidé chtějí otevřeně sdílet spoustu věcí. A když sociální síť zakládal ještě jako studentskou seznamku, označil tisíce studentů, kteří mu dobrovolně svěřili svá data, za "kretény". Tenhle postoj se alespoň naoko během let posunul, přece jen se firma dostala částečně pod úřední tlak. Přesto se neubráníte dojmu, že pro Facebook nejste ani tak ctěný uživatel, jako spíš kus zboží, se kterým se dá nejen obchodovat, ale také se na něm hezky experimentuje. Opakovaně vyšlo najevo, že Facebook bez vědomí uživatelů manipuloval obsahem jejich toku příspěvků, protože zkoušel různé algoritmy.

Zuckerbergovu výpověď před kongresmany zpestřila fotografie jeho důkladných poznámek, kterou pořídil fotograf agentury AP. Spíše než pracovní poznámky to jsou dokonale vysoustružené PR formulace roztříděné podle okruhů, na které by mohla přijít řada. Na tom, že je Zuckerberg měl, není nic špatného, v podobných situacích je manažerskou nutností mít podobné podklady. Ale obsahově už je to zajímavější. Ve Facebooku mysleli i na případné dotazy na úpravy sociální sítě kvůli evropskému nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit na konci května. "Neříkej, že už děláme, co nařízení požaduje," stojí u tohoto tématu.

Následují naprosto prázdné fráze o tom, že lidé si zaslouží soukromí, ať žijí kdekoliv, a že Facebook všechny funkce pojímá transparentně. A pak zavádějící tvrzení, že "už několik let mají uživatelé kontrolu nad používáním dat". To je jednoduše polopravda − ačkoliv existují parametry omezující veřejnou dostupnost různých informací na osobních facebookových profilech, souběžně Facebook umožňoval vývojářům vytahat spoustu dat strojově. Na vytěžování dat přes původně kvízovou aplikaci ostatně vyrostl skandál s Cambridge Analyticou.

Pokud jste nabyli dojmu, že Zuckerberg a jeho tým dělají z veřejnosti tak trochu blbce a kajícné omluvy jsou jen propracovaná marketingová strategie, vcelku bych vám dal za pravdu. Nemyslím ale, že to bude mít obchodní dopad. Akcie Facebooku se vzpamatovaly, hromadný odchod uživatelů nenastal. Používat tuhle sociální síť je už nezbytná rutina a návyk. Ten pravý problém nastane, až se Zuckerberg přestane omlouvat, byť jen naoko. Nevede bandu naivních hippies, ale stroj na peníze.

Autor je šéfredaktor týdeníku Marketing & Media

