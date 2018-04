Pár hodin poté, co v sobotu před rozbřeskem dopadly na tři syrské vojenské areály spojenecké střely, ohlásilo se tiskové oddělení tamního diktátora s krátkým videem. Je na něm zachyceno, kterak Bašár Asad přichází v osm ráno klidnou chůzí, s aktovkou v ruce, do svého úřadu. Cílem bylo zjevně jediné: sdělit, že všechno je v pořádku, našeho vůdce to nijak nerozhodilo.

Facka, kterou mu Amerika, Francie a Británie vlepily, byla silná. Lidé po celém světě, kteří neztratili morální kompas a nepodléhají podvratné ruské propagandě šířené zejména sociálními sítěmi, nad ní museli zajásat. Nemluvě o milionech těch, jimž Asad pozabíjel blízké či jim zdevastoval životy. Či jinak: válka trvá už sedmým rokem. Asad má na svědomí více životů než hrdlořezové nyní už poraženého Islámského státu. Chemické zbraně, jak tvrdí třeba americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová, použil proti své populaci už asi padesátkrát. Ale tak drsný pohlavek uštědřený zvenčí ještě za své zločiny nedostal. Potud je vše v pořádku.

Jenže nic naplat, to video říká vše. Asad zůstává, spolu s Rusy nad ním a spálenou zemí pod ním, tím, kdo v Sýrii úřaduje. Nakládačku dostal, ale ta ho neskolila a ani to nebyl její záměr. Ostatně i britská premiérka Theresa Mayová uvedla, že cílem spojenecké akce nebyla změna režimu.

Není proto divu, že debata se nakonec stočila k poněkud komické otázce, jestli a jak se Rusové vojensky pomstí Americe. Proč by to proboha dělali? Jen by otevřeli dveře pro to, aby se Spojené státy volky nevolky začaly Sýrií konzistentněji zabývat. To ale přece v Moskvě nechtějí. Kremlu nikdy nešlo o nic jiného, než aby si do budoucna pojistil zachování svých dvou vojenských základen v Sýrii, jediných, které má mimo území někdejšího Sovětského svazu. Proto se rozhodl cynicky, bezohledně držet Bašára Asada u moci. To je celé.

Sýrie tak vchází do světových dějin jako ukázka dalšího zločinu kolosálních, obludných rozměrů, který prostě potrvá tak dlouho, dokud tam bude mít kdo umírat, respektive dokud budou Rusové mít pocit, že jejich strategický cíl ještě může být někým z lokálních skupin ohrožen. Země na naší straně civilizační barikády se sice mohou donekonečna zabývat třeba otázkou, kde vzít peníze na dosažení dvou procent výdajů na obranu, jen málokdo z politiků je ale ochoten nalít všem čistého vína a říct: Když už máme ty zbraně, použijeme je a vynutíme si jimi také část Sýrie, aby všichni, kdo se Asadovi a Rusům brání nebo před nimi utekli, měli kde hledat domov? Jistě, je to idea málo pravděpodobná, ale ať poslouží jako neotřelá ilustrace, co by třeba mohlo být zase západní strategií − když už všichni v zásadě chválíme to, že se Asadovi vlepují facky.

Pokud jde o Donalda Trumpa, vysvětluje si kdekdo jeho povel k útoku jako vnitropolitický manévr s cílem odvést pozornost od právě vydané knihy Jamese Comeyho, bývalého šéfa FBI. V té je Trump vylíčen jako "gangsterský kápo", jenž chtěl zaúkolovat americkou kontrašpionáž, aby zametala stopy po jeho sexuálních eskapádách. Ba že prý chce Trump odvést pozornost od skutečnosti, že americká policie před pár dny prohledala kancelář jeho osobního advokáta Michaela Cohena, který měl na starosti diskrétní platby různým ženám, aby mlčely.

Druzí naopak zdůrazňují, že Trump tím útokem na Sýrii jen ukázal, jak se mýlí všichni, kteří jej obviňují z nekompetentnosti, unáhlenosti, zmatečnosti. Dal podle nich jasně najevo, že nestrpí, aby se na naší planetě používaly chemické zbraně proti civilistům. Nechal si od vojenských poradců poradit, jak na to. A navíc během krátké doby přizval i Francouze a Brity, takže jej nikdo nemůže obviňovat, že by se na vlastní pěst vydával na válečné výpravy.

Na obou pohledech je paradoxně asi něco pravdy. Pro nás je ale důležitější ten druhý. Trump otevřel možnou cestu k tomu, aby konečně vznikla společná strategie vůči Sýrii. Narýsuje ji on, nebo někdo jiný?

