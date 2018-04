Spolumajitelé úspěšného brněnského start-upu Kiwi.com se přou o jeho budoucnost. Zatímco někteří finanční investoři on-line prodejce letenek, k nimž patří například soukromý investor Jiří Hlavenka nebo společnost Touzimsky Airlines, zvažují jeho prodej, zakladatel a ředitel firmy Oliver Dlouhý jej chce dál rozvíjet. Podnikatel, který vlastní největší, téměř čtvrtinový podíl Kiwi.com, nepustí do firmy nikoho, kdo by ohrozil její další rozvoj. Dlouhý má právo veta a může případný prodej blokovat.

"Pokud se něco ohledně změny vlastníků stane, tak to určitě musí být změna k lepšímu," říká Dlouhý v rozhovoru pro HN. Třicetiletý podnikatel chce místo prodeje z Kiwi.com udělat největší on-line cestovní portál světa.

HN: Někteří z investorů Kiwi.com zvažují prodej svých podílů. Co je k tomu vede, když se firmě daří a plánuje letos růst v desítkách procent?

Můj pohled je, že to není o výkonu firmy. Investoři vkládají peníze do firmy na určitou dobu. Jeden z důvodů, proč chce investor odejít, je, že prostě vypršel čas, který si stanovil.

Oliver Dlouhý (30) ◼ Mladší bratr herců Vladimíra Dlouhého a Michala Dlouhého se narodil v Praze. Studoval na brněnské soukromé vysoké škole Newton College.

◼ Jeho start-up Kiwi.com prodává navazující lety aerolinií, které nespolupracují. Šestiletá firma je jedním z pěti největších prodejců letenek v Evropě. ◼ Podle žebříčku Deloitte Technology Fast 50 se loni stala nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě. ◼ Díky Kiwi.com Dlouhý ovládl v letošním evropském žebříčku "30 pod 30" časopisu Forbes kategorii technologií. Časopis vybírá tři desítky nejúspěšnějších lidí pod 30 let z různých oborů.

HN: Vy jste ale uvedl, že Kiwi.com prodávat nechcete. Rozhodnou-li se někteří investoři z firmy odejít, jak se k tomu postavíte?

Rozhodně bych si do firmy nepustil někoho, kdo by jakkoliv negativně ovlivnil náš byznys. Pokud se něco ohledně změny vlastníků stane, tak to určitě musí být změna k lepšímu. Opačným směrem to nedopustím.

HN: Plánujete byznys rozšiřovat, a to kvůli tomu nepotřebujete dostat do firmy čerstvý kapitál?

Ne, protože celý plán expanze můžeme pokrýt penězi, které vyděláme. Letos plánujeme hrubý zisk asi půl miliardy korun. Investovat chceme vyšší stovky milionů korun, což lze z našeho zisku financovat. Něco jiného by bylo, kdybychom šli cestou akvizic, což nevylučuji.

HN: Mohla by to být spojení s distributorem letenek Amadeus, se kterým již spolupracujete?

V takovém případě by to ale měla být spíš fúze. Za mě by partnerství s firmou tohoto typu dávalo smysl. Amadeus je jedním z našich nejdůležitějších partnerů. Máme od nich řešení na vyhledávání dat o cenách letenek. Díky Amadeu jsme mohli rozšířit naši nabídku a získat více zákazníků. Oni díky nám mají nový systém, který umí data zpracovat.

Co je Kiwi.com Brněnský on-line prodejce letenek ◼ Společnost Kiwi.com založil v roce 2012 Oliver Dlouhý se spoluzakladatelem Jozefem Képesim, který dnes vlastní více než desetinu firmy a působí v ní jako technický ředitel a vývojář.

◼ Firma se původně jmenovala Skypicker, před dvěma lety ji společníci přejmenovali.

◼ Na rozjezd projektu získal Oliver Dlouhý od českých investorů necelých 30 milionů korun. Kiwi.com má nyní šest hlavních spoluvlastníků.

◼ Dlouhý vlastní asi čtvrtinu Kiwi.com, druhý největší podíl drží společnost Touzimsky Airlines z investiční skupiny Touzimsky Kapital. Své peníze do ní vložil mimo jiné bývalý ředitel firmy ČEZ Martin Roman. Touzimsky Airlines vlastní v Kiwi.com 21,6 procenta.

◼ Někteří finanční investoři by dnes rádi vložené peníze zhodnotili a své podíly v Kiwi.com prodali.

◼ Zakladatel brněnského start-upu však prodávat nechce. Podle dohodnutých pravidel firmy může jako člen vedení, který zároveň vlastní více než 19 procent společnosti, případný prodej vetovat.

HN: Co vás tak motivuje ve firmě zůstat?

Těžko bych si za peníze z jejího prodeje mohl koupit stejnou hodnotu štěstí, jako mám teď, když můžu ve firmě být. Většinu života jsem prožil v malém městě a nedokázal jsem si představit, že bych mohl něco takového dělat. Byť zdaleka nejsem tak daleko jako Elon Musk a jemu podobní, jsem jim o malinko blíž. To byl vždycky můj sen. Nechci to podělat tím, že to teď prodám.

HN: Dovedete si představit, že by o firmu měl někdo zájem i bez vás?

Ne, to si představit nedovedu. Teď opravdu nechci působit nafoukaně. Nejde jen o mě, jsou to lidé okolo, s nimiž úzce spolupracuji. Firma jde kupředu, plní plány, roste. Kdyby přišel nový management, rozhodně by ji to zpomalilo. Výkon by se mohl propadnout o 20 až 30 procent. Negativně by se to podepsalo na hodnotě celé firmy při případném prodeji.

HN: Nemohl by odchod současných investorů Kiwi.com prospět? Firma by se potom mohla například posunout více směrem, kterým smýšlíte.

Rozhodně. Noví investoři by mohli více pomoci jejímu rozvoji. Například někteří zahraniční investoři − zejména ze Západu − mají víc zkušeností, jak řídit takhle velkou firmu.

HN: S čím potřebujete poradit?

Souvisí to s tím, jak firma rychle roste. Nejsem si jistý, jestli děláme kroky dostatečně rychle a máme správné lidi na správných místech. Přitom objevujeme kolo, které už před námi někdo řešil, jenomže v Česku podobných kol moc není.

HN: Od února spolupracujete s cestovatelskou společností Logitravel Group. Co se tím pro vás mění?

Pro nás je to cesta, jak se dostat k příjmům z jiných zdrojů než čistě z prodeje letenek. Ty nyní představují drtivou většinu z obratu. Chceme, aby v roce 2019 příjmy z nových služeb tvořily třetinu z celkového objemu.

HN: Jak má spolupráce fungovat?

Má dvě úrovně. Logitravel je jak cestovní kancelář, tak prodejce letenek. Nabízejí námi vyhledaná spojení svým zákazníkům a my díky nim brzy nabídneme cestovatelské balíčky, jejichž součástí je kromě letenky třeba i ubytování. Fungovat by to mělo od června.

18 miliard korun

byl loňský obrat brněnského on-line prodejce letenek. V šestileté historii firmy jde o rekordní číslo. Meziročně se obrat více než zdvojnásobil.

HN: Váš byznys ale dnes závisí na prodeji letů nespolupracujících aerolinek. Oblast, do které se chystáte pustit, lidem takovou hodnotu nepřináší. Nemůže plánovaná expanze firmě spíš uškodit?

Propojování letů a prodej letenek nás budou živit ještě dlouho. Dnes pracujeme s asi 15procentní marží, počítáme ale, že v budoucnu půjde dolů − kvůli konkurenci a kvůli tomu, že chceme růst. Proto potřebujeme nové produkty, které nám ztrátu marže vykompenzují.

HN: Jak si kompenzaci marže představujete?

Pokud bychom dnes snížili marži například o třetinu, tak znásobíme prodeje. Když k tomu těch pět procent budeme moci nahnat například na prodeji ubytování, které prodáme k letu, tak na tom neztratíme a ještě přilákáme více uživatelů na náš web.

HN: Proč by měl zákazník chtít za takovou službu zaplatit?

Když prodáte letenku a hotel v jednom balíčku, tak to pořád může pro zákazníka vyjít levněji, než kdyby si koupil dvě služby odděleně, a to i s naší marží. Je to proto, že aerolinky ani hotely laciné ceny neinzerují, aby si nepodkopaly vlastní trh. Pokud je ale prodáte v balíčku, nikdo neví, zda letenka, hotel nebo pronájem auta byly levnější, než je cena na trhu.

HN: Zřejmě kvůli dnešní vysoké marži používají lidé Kiwi.com někdy jenom jako jízdní řád. Spojení si u vás najdou, ale letenky následně koupí přímo u dopravce. Nevadí vám to?

Víme, že když ceny snížíme, tak nás bude méně lidí obcházet. Při dnešním nastavení, kdy vyděláváme pouze na letech, je ale marže optimální. Pokud peníze přijdou z jiného zdroje, marži snížíme.

HN: Lidé někdy na Kiwi.com najdou vyhovující let, ale konkurence nabízí stejnou letenku levněji, a to i s cenou zavazadel, za kterou by si u vás připlatili…

To se týká přímých letů. Ty pro nás nejsou zajímavé, protože na nich neumíme vydělat. Náš hlavní byznys je propojování letů aerolinek, které nespolupracují, tam je naše největší přidaná hodnota. Změní se to, až zavedeme služby, jež jsem zmiňoval. Konkurence, která je má, nabízí levnější letenku, protože si ztrátu marže vykompenzuje jinde.

500 mil. Kč je hrubý zisk, se kterým firma letos počítá. To je dvaapůlkrát více než hrubý zisk z minulého roku.

HN: O kolik plánujete do budoucna zlevnit ceny letenek?

Chtěl bych, abychom v budoucnu nebyli dražší než aerolinky samy. Když budeme dražší, tak na našich stránkách zákazníkům vyhledáme spojení od konkurence. Proto jsme už navázali spolupráci se srovnávačem Kayak. Když vyhledáte spoj přes Kiwi.com, zobrazíme vám naše výsledky, ale i výsledky Kayaku.

HN: Pokud nabídnete zákazníkovi levnější spojení od konkurence vždy, jak dosáhnete zisku?

Konkurence nám za to něco platí. Hlavní zisk je ale v tom, že zvýšíme návratnost zákazníků. Lidé budou vědět, že u nás vždycky najdou nejlevnější let. Je jedno, jestli ho koupí od nás, nebo přes Kayak, ale budou se vracet. Kayak jsme integrovali na naše stránky, můžeme tedy vidět, jaké spoje lidé kupují. Půjdeme potom za aerolinkou a u konkrétních letů si vyjednáme stejnou cenu, jako má konkurence. Díky tomu příště prodáme napřímo.

HN: Mohou si u vás dnes lidé kromě letenek koupit také jinou dopravu?

Ano, zatím ji ale nabízíme pouze k malé části letenek. Zobrazujeme spoje čtyř dopravců, například Deutsche Bahn. Ve čtvrtek jsme přidali FlixBus a chystáme RegioJet. Nyní se lze dostat z letiště na letiště. Koncem roku spustíme cestování z města do města. Dostat se ode dveří ke dveřím s napojením taxikářů bude možné příští rok.

HN: U pozemní dopravy budete cestujícím také garantovat zajištění náhradní dopravy, pokud nestihnou navazující spoj?

Jasně. Nebude to jednoduché, ale věřím, že na to procesy máme. Musíme je jen nastavit, aby fungovaly i s jiným typem dopravy, než jsou letadla.

HN: Ale někteří klienti si stěžují, že tyto problémy máte i s leteckými spoji, ale neřešíte je…

Kdybychom to neřešili, tak s námi přestanou spolupracovat mezinárodní cestovatelské portály jako Skyscanner či Kayak. Velmi si zakládají na značce a hodnocení zákazníků. Netvrdím, že se nemůže stát chyba v jednotkách případů, ale k tomu se stavíme čelem a klientům poskytneme kompenzaci.

Související