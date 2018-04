Pokud jde o vysvětlování, proč je třeba děti očkovat, zaspali jsme dobu, přiznal loni náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Sliboval zároveň on-line portál, kde by rodiče našli všechny potřebné informace pohromadě. Žádný takový web ale zatím spuštěn nebyl a nepřišla ani jiná forma osvěty.

Českem se teď šíří spalničky a proočkovanost klesá. Někteří rodiče odmítají očkování úplně, jiní nedodržují stanovený rozvrh. Odborníci to přičítají z velké části mýtům, které o vakcínách kolují, především na sociálních sítích. O jejich vyvracení se musí pokoušet sami lékaři. "Dlouhá léta je to na bedrech dětských praktiků. Na pomoc státu pořád čekáme," říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Alena Šebková.

Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že portál o očkování spustí na podzim. Peníze na něj chce vzít z eurofondů. "Spuštění určitě doprovodí informační kampaň, aby se o jeho webovém portálu dozvěděla široká veřejnost," prohlašuje mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Očkování proti spalničkám V Česku se používá jedna společná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Očkování je povinné. První dávka se podává mezi začátkem třináctého a koncem osmnáctého měsíce po narození dítěte, druhá přichází na řadu mezi pátým a šestým rokem. Kritici současného rozvrhu očkování prosazují, aby rodiče mohli své dítě nejprve nechat očkovat zvlášť proti spalničkám, proti příušnicím a zarděnkám až později. Vakcína výhradně na spalničky ale v Česku není registrovaná. Podle odborníků k tomu není důvod.

Šebková se s mýty o očkování setkává v ordinaci pravidelně.

"Na očkování se svádí všechno, co je jinak, než by být mělo," popisuje. Jako příklad uvádí rodiče, kteří dají do souvislosti s vakcínou třeba to, že má dítě ekzém. Přitom si neuvědomují, že jím v dětství trpěli i oni a dítě jejich obtíže zdědilo.

Očkování dávají lidé do souvislosti s nástupem autismu. Žádné odborné studie to však nikdy neprokázaly. Epidemiolog z plzeňské fakultní nemocnice Petr Pazdiora si myslí, že odborníci tuto nepravdu vyvracejí dostatečně. "Souvislost s autismem je mýtus. Odborníci mají spoustu jiné práce, než aby dokola omílali to, co je jasné," říká. Uznává ale, že stát a odborné lékařské společnosti by se mohly osvětě věnovat více. "Jestli ale nechci slyšet pravdu, nepůjdu na portál, který mi ji bude říkat," myslí si.

Zatímco v roce 2016 spalničkami onemocnělo v Česku sedm lidí, jen od letošního ledna je nakažených celkem 70. "Z celkového počtu 70 případů nebylo proti této infekci očkováno 39 osob," uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Nejvyšší nemocnost je u ročních až čtyřletých dětí.

70 lidí od začátku letošního roku onemocnělo v Česku spalničkami.

Nejvíc nemocných je v Praze, kde podle místní hygienické stanice proočkovanost dětí narozených v roce 2012 klesla na necelých 74 procent. Podle epidemiologa Pazdiory by se přitom v celé populaci měla pohybovat ideálně kolem 98 procent. Lékař neočekává, že by se šíření nákazy zastavilo. "Obávám se, že letos bude rekordní rok," varuje.