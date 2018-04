Během první minuty našeho rozhovoru zvoní manažerce Martině Kučové telefon. Volá jí její skoro jedenáctiletá dcera, zapomněla si klíče ve škole. Manažerka ji odkáže na babičku. "Někdy to jsou krušné chvilky. Vedeme naše děti k samostatnosti, musí vědět, že maminka s tatínkem za ně všechno nevyřeší," přibližuje aspekty rodičovství skloubeného s vrcholovou manažerskou prací Kučová.

Na mateřskou dovolenou odcházela z pozice finanční ředitelky Raiffeisenbank. Tehdy měla za sebou už devět let práce. "Na mateřství jsem se těšila. Chtěla jsem si odpočinout, mentálně vypnout a dělat něco jiného. Nemyslela jsem si, že mi utíká kariéra, mateřství pro mě bylo příjemná přestávka," říká šéfka auditu v PwC. Doma zůstala téměř pět let, během nichž přivedla na svět tři děti. Poté ale potřebovala změnu, chtěla se pozvolna vrátit do práce. Její nejmladší dceři byl necelý rok. "Manžel si přál, abych doma zůstala trochu déle," vzpomíná manažerka.

Po letech doma nastoupila do PwC, kde pracuje i její manžel. Tam poznala řadu vysoce postavených žen, kterým se mateřství i práci dařilo skloubit, a proto to brala jako přirozenost. Dokud děti nechodily do škol a školek, pracovala zhruba 20 hodin týdně a přes léto měla volno.

Tomáš Kuča je téměř 24 let partnerem v PwC. "Chápu návrat žen do práce v případě, kdy mají nedostatek prostředků. Když to není ten případ, je hlavní psychická pohoda dítěte i matky. Být se třemi dětmi doma je hodně náročné a respektuji, že manželka chtěla do práce. Myslím ale, že je optimální být doma s dětmi do jejich tří až čtyř let, kdy jim rodiče mohou hodně dát," míní Kuča.

Vzdělání na úkor rodiny? Je třeba myslet na sebe

Návrat zpět do práce byl podle manažerky velmi těžký. Vnímala, že musí investovat do svého vzdělání. "Těžce jsem se vyrovnávala s tím, že se učím na úkor času pro rodinu. Párkrát jsem si i říkala, jestli mi to za to stálo, jestli bych neměla zůstat doma," vzpomíná Kučová. Brala to tak, že do důchodu zbývalo 30 let a musela si rozmyslet, jakou prací je chce strávit. Uvědomila si, že děti z domova časem odejdou, dobré je proto rozvíjet i sebe samu.

Manželé se shodují, že podmínkou pro rovnováhu mezi rodinou a prací je flexibilita. Podle Kuči jsou dvě role náporem spíše na ženy, které obvykle musí s dětmi více řídit svůj čas. Ten podřizují rodinným i pracovním akutním problémům, které musí řešit okamžitě. Do karet hraje dvojici fakt, že bydlí nedaleko kanceláří a prarodičů.

Společnost PwC ženám nabízí služby chův nebo kancelář, kde mají prostor jak pro své děti, tak pro práci. Firma spolupracuje také s nedalekou školkou, kde je možné využít hlídání dětí. "Kdyby bylo více zaměstnavatelů s dobrými podmínkami a jistotou, že i po návratu do práce žena bude na zajímavé pozici, zůstávaly by ženy doma déle," říká Kuča.

Pochyby okolí a kariéra znovu od píky

Manažerka Linda Picková vede pět konzultantských týmů v personální agentuře, Jiří Picek je jednatelem a ředitelem dvou společností importujících a prodávajících zahraniční značky aut. Společně mají dvě děti. "Po obou porodech jsem se poměrně rychle vrátila do práce. Poprvé jsem měla v plánu se vrátit po roce na poloviční úvazek. Jenže z projektu vypadl důležitý člověk a já jsem se rozhodla vrátit dřív. Syna hlídala má babička a kolegyně, nosila jsem ho také do kanceláře," vzpomíná Picková, která po půlroce od porodu pracovala na půl úvazku. Do kanceláře docházela třikrát týdně.

Před 12 lety si Picková vyslechla pochyby okolí. "Lidé se mě ptali, co z mého syna vyroste, když u sebe nebude mít maminku. Podruhé už rychlý návrat nebyl tak nezvyklý," srovnává. Podruhé se do práce rozhodla vrátit po roce, jenže její původní pozice již byla obsazená. Proto se rozhodla z firmy odejít, neviděla možnost rozvoje. "Měla jsem obavu, že už se nikdy nevrátím na tak vysokou pozici, jakou jsem měla před dětmi. Musela jsem začít budovat kariéru znova," říká.

"Děti změní úplně všechno. Nepracuji brzy ráno, protože se o ně musím postarat. Dohadujeme se na tom, kdo domů může přijet dřív," přibližuje Picek. Manažer kdysi pracoval od osmi hodin ráno i do deseti hodin večer, dnes v práci končí nejdéle v sedm. Jeho manželka pracuje do půl šesté. "Večer vařím večeři, řeším s dětmi domácí úkoly, s manželem a dětmi si povídáme o tom, jaký jsme měli den," popisuje Picková a dodává, že díky dětem ji méně věcí stresuje a má pocit životního naplnění.

V péči o děti byla stěžejní chůva, která se o ně starala sedm let. Kromě toho rodina využívá i paní na úklid. "Nedá se být stoprocentní manažer a zároveň stoprocentní rodič. Zároveň si nemyslím, že je to nutné," míní Picková. "Snažíme se ani jednu z rolí nedělat blbě," shrnuje s úsměvem její manžel.

Po cestě do práce jsem pozdravila lidi v metru

Flexibilitu za hlavní podmínku skloubení práce a rodiny považují i Suchánkovi, manažeři z ČSOB. "Když je třeba, zařizujeme nutné rodinné věci i během dne, někdy pracujeme večer nebo o víkendu," popisuje Marcela Suchánková a dodává, že dříve děti hlídali také členové rodiny a chůva. Do práce se Suchánková vrátila po půlroce od prvního porodu. Pracovala na částečný úvazek s možností home officu, zároveň studovala MBA. "Šéf mi nabídl flexibilitu výměnou za to, že se ujmu projektu, který potřeboval odřídit," dodává. Po druhém porodu strávila doma dva roky.

"Pamatuji si moment, kdy jsem se po dvou letech na dětském hřišti v Riegrových sadech rozhodla, že jdu zase do práce. Vzala jsem telefon a zavolala svému bývalému kolegovi, jestli mi dá reference. A on mi nabídl práci," vzpomíná manažerka. Být po letech znovu v práci je podle ní nezvyk. "Při vstupu do vozu metra jsem cestou do práce pozdravila," usmívá se. Její manžel strávil na otcovské dovolené dva měsíce. Díky svým dcerám už nepracuje po večerech, naučily ho trpělivosti a naslouchání. "Moje dcery jsou pro mě inspirací. Naučil jsem se nekroutit nad postoji mladých lidí hlavou," říká Bohdan Suchánek, který má v ČSOB na starosti inovace.