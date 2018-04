Od chvíle, kdy si majitel malého pivovaru Raven Ladislav Vrtiš postěžoval na Facebooku na přísný přístup celní správy, do okamžiku, kdy vycházel z budovy ministerstva financí s příslibem zlepšení, uběhl pouhý měsíc. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) na středeční schůzku s majiteli minipivovarů slíbila zmírnění přísného dohledu ze strany státu.

Vrtiš v březnu na svých facebookových stránkách popsal, jak ho celní správa trestá výběrem zálohy na spotřební daň za to, že jeho pivovar roste a on investuje zisk do nových technologií. Vzápětí se spustila debata podnikatelů o tom, že uvařit dobré pivo je pro majitele varny to nejmenší. Těžkosti nastávají až s byrokracií. Pivovarníkům například vadí, že musí celní správě pravidelně dodávat potvrzení o bezdlužnosti, přestože jde o údaj, ke kterému mají celníci snadný přístup. Mediální zájem o věc přiměl ministryni Schillerovou pozvat pivovarníky i zástupce celní správy ke kulatému stolu. "Hodnotím to pozitivně, zájem řešit to ze strany ministerstva byl. Dohodli jsme se, že snížíme administrativu. Paní ministryně slíbila, že se zasadí o to, aby se to povedlo," zhodnotil průběh středeční schůzky Vrtiš.

V čem majitelé pivovarů neuspěli, byly nucené platby záloh na spotřební daň. Celní správa požaduje vyšší zálohy na daň ve chvíli, kdy pivovar kvůli rostoucí výrobě začne investovat. Tím se stává pro celníky nestabilní firmou. "V tomhle nedosáhneme žádných změn. Údajně máme dosahovat lepších hospodářských výsledků, což v našem případě znamená přestat růst," konstatoval Vrtiš.

400 pivovarů s roční produkcí do 200 tisíc hektolitrů je v České republice.

Přesto majitelé malých pivovarů schůzku chválí a říkají, že se úředníci konečně začali zajímat o jejich problémy. "Celní správa ukázala vstřícný přístup. Pokud to povede ke snížení administrativy, budu spokojený," uvedl další účastník jednání, spolumajitel Zámeckého pivovaru Frýdlant Marek Vávra. Zúčastněné strany se dohodly na dalších setkáních ohledně problémů malých pivovarů. "Jsou tady stále další možnosti, jak dělat věci jednodušeji," řekl Vrtiš. Ministryně Schillerová potvrdila, že s celní správou připraví semináře, kde společně se zástupci minipivovarů budou hledat způsob, jak správu jejich daní zjednodušit. "Následně si opět sedneme k jednacímu stolu a přínos těchto praktických pracovních seminářů vyhodnotíme," uvedla Schillerová.

Problémy, které na schůzce zazněly, se týkají velkého množství firem. V Česku už počet takzvaných malých nezávislých pivovarů překročil 400. Spadají sem varny s roční produkcí do 200 tisíc hektolitrů piva. Kvůli metanolové kauze z roku 2012 stát zpřísnil dohled nad výrobci alkoholických nápojů, což se dotklo i malých pivovarů. Podle Českomoravského svazu minipivovarů proto prokazování ekonomické stability nemá valný smysl. "Český trh s pivem je nasycený a prodat zničehonic více piva je utopie. Stojí to práci a peníze, a když je vydáte nebo se zadlužíte, jste rázem ekonomicky nestabilní," popsal situaci prezident svazu Jan Šuráň.