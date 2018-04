V devítičlenném představenstvu Volkswagenu vládne mrazivá nálada a rozladění. Dozorčí rada mu v úterý oznámila, že jeho předseda a generální ředitel Matthias Müller okamžitě končí. Pátek 13. dubna je jeho posledním pracovním dnem ve Wolfsburgu. Na odchod se má navíc připravit ještě několik dalších lidí z top managementu. Podle německých médií je to "hotová věc".

Dozorčí rada včera večer rozhodla, že do uvolněného křesla usedne Herbert Diess, který do koncernu přišel v červenci 2015, aby zlepšil hospodaření kmenové značky Volkswagen. S nekalými praktikami, které v září téhož roku vyústily v aféru Dieselgate (podvody s emisemi), neměl nic společného. Diess je Rakušan, který před nástupem do Volkswagenu pracoval pro bavorskou automobilku BMW. V jejím představenstvu zprvu odpovídal za nákup a od roku 2012 za vývoj. Do Wolfsburgu ho přetáhl jeho krajan − koncernový patriarcha Ferdinand Piëch, do dubna 2015 předseda dozorčí rady VW.

Vybraný šéf koncernu Diess je považován za "zlého psa", který nesnáší průměrnost. Netají se tím, že u Volkswagenu stále vidí prostor pro snižování nákladů. Zkušenosti, dravost a tvrdost, kterou projevuje vůči dodavatelům, zřejmě imponují hlavnímu akcionáři koncernu, společnosti Porsche Automobil Holding SE stoprocentně ovládané rodinnými klany Porscheových a Piëchových. Ve Volkswagenu jí patří 52,2 procenta hlasovacích práv. Dalších 20 procent drží spolková země Dolní Sasko a 17 procent Qatar Holding.

"Způsob, jímž nás dozorčí rada o změnách v představenstvu informovala, je nestydatý," cituje čtvrteční list Handelsblatt nejmenovaného člena představenstva. Podle něj to vypadá tak, že Volkswagen bude mít nové představenstvo, ale v jeho dozorčí radě se nic nezmění.

Nadále ji bude řídit Hans Dieter Pötsch (67), který léta seděl v představenstvu VW. Od září 2009 šéfuje představenstvu Porsche Automobil Holding a od podzimu 2015 předsedá dozorčí radě Volkswagenu. Německá média podotýkají, že tento mocný muž těšící se důvěře rodinných vlastníků musel vědět o nekalých praktikách, jež vedly k propuknutí Dieselgate v září roku 2015.

Členy představenstva ale nerozladila jen dozorčí rada, o rozruch se postaral samotný Herbert Diess. Nečekal na svoji páteční oficiální "korunovaci" a hned po rozhodnutí kontrolního grémia začal porcovat čerstvě uloveného medvěda. Oznámil, že provede změny v organizační struktuře koncernu a důkladný rozbor nákladů.

Bude-li Diess jako šéf představenstva a generální ředitel dohlížet přímo i na kmenovou značku Volkswagen, jež stále málo vydělává, bude mocnější než Matthias Müller. Ten byl na odchod před vypršením svého manažerského kontraktu počátkem roku 2020 připraven, náhlé odvolání ho ale zaskočilo. "Šéf se nebude k ničemu vyjadřovat," sdělil nejmenovaný manažer firmy.

Müller ale zkrátka nepřijde. Koncern mu v souladu s podmínkami manažerského kontraktu na rozloučenou vyplatí skoro 20 milionů eur, v přepočtu asi 506 milionů korun.

Odborníci se shodují v tom, že Müller, který byl do nejvyšší výkonné funkce dosazen v září 2015, si jako krizový manažer nevedl špatně. Koncern pod jeho vedením ustál emisní aféru, která firmu dosud přišla na 25 miliard eur. Podařilo se mu snížit náklady a schválit střednědobou strategii, jež nasměrovala Volkswagen k elektromobilitě. Pokud se mu něco vytýká, jsou to nedostatky v komunikaci, hlavně při debatách s odboráři kolem úsporného programu a odměňování.

