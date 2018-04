Většina významných vlastníků úspěšného českého start-upu Kiwi.com plánuje své podíly prodat. Zakladatel a ředitel internetového prodejce letenek Oliver Dlouhý si však chce svá procenta a moc ve firmě udržet. Je připravený svůj podíl navýšit, prodej rychle rostoucí firmy může navíc blokovat. Má na to právo jako člen vedení, který vlastní více než devatenáct procent firmy.

"Pokud by investoři chtěli své podíly prodat, rád jim to umožním, ale pouze za podmínek, aby se moje pozice ve firmě nijak nezhoršila a udržel jsem si míru vlivu, kterou mám," řekl Dlouhý v rozhovoru pro HN.

Případ Kiwi.com ukazuje na typický problém začínajícího podnikatele, který výměnou za kapitál na rozvoj prodá část firmy dalším investorům. Může to vést k situaci, kdy ve firmě nikdo nemá rozhodující slovo. Zatímco zakladatel by si přál další rozvoj, investor chce společnost prodat a investici zhodnotit. Vztahy mezi významnými spolumajiteli Kiwi.com, kterých je celkem šest, jsou nyní napjaté. Mezi nimi je například bývalý ředitel energetické společnosti ČEZ Martin Roman. Ve svých vyjádřeních jsou zdrženliví, nechtějí ohrozit hodnotu firmy v očích případných zájemců.

18 miliard korun byl loni rekordní obrat šestileté firmy. Oproti roku 2016 se zdvojnásobil.

Snahy některých spolumajitelů Kiwi.com své podíly odprodat se objevily na konci roku. Podle informací HN už ale jeden z případných uchazečů ztratil zájem.

Brněnský start-up, který vydělává prodejem letenek vzájemně nespolupracujících aerolinek, loni meziročně zdvojnásobil obrat na rekordních 18 miliard korun. Podle prestižního žebříčku Deloitte Technology Fast 50 se stal nejrychleji rostoucí technologickou společností ve střední Evropě. Letos firma počítá s hrubým ziskem okolo 500 milionů korun, dvaapůlkrát vyšším než loni.

Před šesti lety získal Dlouhý na rozjezd podniku od českých investorů zhruba 30 milionů korun. Někteří z nich si myslí, že dozrál čas odejít. Podle odhadů je současná hodnota firmy 10 miliard korun nebo i více.

"Pokud přijde dobrá nabídka, tak to prodám," uvedl na dotaz HN investor a spoluzakladatel Kiwi.com Jiří Hlavenka, který vlastní přes pětinu společnosti. "Ve firmě jsem šest let, to je přesně doba, když už se nevěsta strojí," uvedl. Z jeho pohledu finančního investora o výběru kupujícího rozhoduje nejvyšší nabídka.

Podobný postoj k případnému prodeji má také Jaroslav Kokolus, zakladatel parfumerií Fann. V Kiwi.com vlastní jeho investiční fond Sugilit Invest necelou desetinu. "Finanční investor se na to dívá jinou optikou než zakladatel. Pomůže dát peníze dohromady a rozběhnout firmu. Není ale motorem a duší firmy po odborné stránce. To je v našem případě Oliver," řekl Kokolus. Uvedl také, že pokud má Kiwi.com do budoucna uspět, měl by v něm Dlouhý v nějaké pozici setrvat.

Další více než pětinový podíl ve firmě drží investiční společnost Touzimsky Kapital, která zastupuje zájmy Martina Romana. Ta nechce možný odchod komentovat. "Každý z akcionářů má momentálně jiné zájmy," uvedl Jan Veverka z Touzimsky Kapital.

Dlouhý se dnes soustřeďuje na další expanzi firmy. Z portálu, který má většinu tržeb z prodeje letenek, chce vytvořit místo, kde mohou lidé koupit také lístky na vlak či autobus nebo nocleh v hotelu. Nový spoluvlastník musí podle něj firmu posunout kupředu. "Může to být strategický partner, například některý z našich velkých obchodních partnerů, tedy velký prodejce letenek nebo cestovní portál," připouští Dlouhý.

Jedním z takových investorů by mohl být mezinárodní distributor letenek Amadeus, se kterým Kiwi.com od loňska spolupracuje. "Partnerství s firmou tohoto typu by mohlo mít smysl," říká Dlouhý. Od Amadea nyní firma získává data o spojích a cenách. Na oplátku mu pomohla vyvinout systém, který umí data zpracovávat.

