Povoláním oční lékař, postavou útlý, vystupováním nesmělý, chápavý. Až to vypadá, jako by byl slabý. Diplomaté, kteří jej dříve, před válkou, poznali zblízka, o něm nezřídka hovořili jako o gentlemanovi: jako o člověku, který se i díky svému západnímu vzdělání na hony liší od svého otce Háfize al-Asada, sadisty, který Sýrii nemilosrdně vládl třicet let. Celé to pak dokreslovala Asma − krásná, elegantní žena po Bašárově boku, která dokonce chvíli pracovala jako bankéřka v New Yorku.

Není to poprvé v dějinách, kdy někdo vypadá jinak, než jaký je. Kdy někdo působí dojmem slušnosti a umí přitom nejkrutějším možným způsobem zatáhnout za páky, aby se udržel u moci. A zahájí válku proti svému národu.

Kdysi to přitom krátkou chvíli vypadalo, že na jeho gentlemanství možná něco i bude. Do dějin to vešlo pod názvem damašské jaro.

Když Bašár převzal v roce 2000 moc po svém zesnulém otci, uvedl se tím, že z vězení pustil stovky členů islamistického hnutí Muslimské bratrstvo, na které podle Háfize platilo pouze jedno: utýrat je ve vězení k smrti. V Sýrii začal vycházet první nezávislý list, satirický Addomari, jenž se opatrně začal trefovat třeba do tématu sociální nerovnosti. Tehdejší vláda dokonce slibovala, že postupně vzniknou média reprezentující pravicový a levicový pohled na svět.

Mladý vládce jezdil po Sýrii, někdy i sám za volantem, zastavoval se ve vesnicích, mluvil s lidmi, sliboval ekonomické reformy. Odmítal, aby kolem něj vznikl kult osobnosti, jako si jej vynutil jeho otec, jehož obrazy musely být vyvěšeny všude.

Brzy ale Bašár vycítil, že lidé chtějí svobodu i proto, aby dosáhli politických změn. V lednu 2001 byl zveřejněn manifest s názvem Prohlášení jednoho tisíce, podepsaný tisícovkou syrských osobností z různých sfér veřejného života. Prohlášení volalo po ukončení vlády jedné strany, tedy dříve Háfizem, nyní Bašárem vedené strany Baas, jejíž ideologie spočívá v sekulárním nacionalismu, oděném do myšlenky panarabského socialismu. Petice požadovala nezávislost justice a vybízela ke zrovnoprávnění žen.

Byl to manifest, jehož moderní paralelu bychom mohli hledat třeba v čínské Chartě 08 z roku 2008, odkazující se na československou předchůdkyni a taktéž jako ona volající po politických reformách a demokratizaci. Jenže stejně jako si režim u nás okamžitě po chartistech brutálně vyšlápl a stejně jako čínská totalitní moc zavřela autora Charty 08, literárního kritika a historika Lioua Siao-poa, a po jedenácti letech za mřížemi jej nechala vyčerpáním zemřít, hnulo se v Bašárovi cosi zle žlučovitého.

Většinu signatářů listiny nechal pozavírat a zbít. Vtipálci z Addomari dostali vyhazov. Začaly rozsáhlé represe. Země se po roce uvolnění ponořila do stejného strachu, jaký znala dřív za Háfize. A ekonomické reformy? Z nich se vyklubal kryptokapitalistický klientelismus, vedoucí akorát k obrovskému zbohatnutí lidí blízkých režimu. Třeba Rámí Maklúf, majitel mobilní sítě Syriatel, Bašárův bratranec po matce, dnes jeden z nejbohatších v zemi. Kdo chce v Sýrii ovládané režimem podnikat, těžko jej může obejít, aniž by mu nějak musel zaplatit výpalné.

Jenže než se dostaneme k dnešku, zůstaňme ještě chvíli u tohoto přelomového momentu ze začátku roku 2001, který Bašára nasměroval nebo demaskoval − je jedno, jak to budeme nazývat.

Při hledání příčin jeho žluči, tedy jeho inklinace k agresivitě, se novinářští portrétisté Bašára al-Asada někdy uchylují k paralelám s příběhy jiných největších masových vrahů dějin − konkrétně jejich vztahů ke svým otcům. Jde o to, že Háfiz al-Asad byl podle všeho necitlivým, svým dětem vzdáleným otcem, což nakonec trochu potvrdil i sám Bašár v rozhovoru, který kdysi poskytl Davidu Leschovi, historikovi, jenž psal jeho biografii: "On nebyl člověkem, který by (nám dětem) někdy řekl: Bravo! Nikdy nás nepochválil. Spíš nám jen říkal, co nemáme dělat." Paralela zkrátka spočívá v tom, že třeba Saddámu Husajnovi otec zemřel ještě před narozením. Též Stalin svého otce moc nepoznal, neboť ten byl věčně pryč kvůli práci. Hitlera jeho otec často mlátil a pak taky dost brzy zemřel. Otec Slobodana Miloševiče spáchal sebevraždu − budoucímu strůjci balkánských hrůz bylo v tu chvíli jedenadvacet let. Bez svého otce vyrůstal také ugandský krutovládce Idi Amin. Těžko říct, jestli je na tom něco pravdy.

Bašár se koncem roku 2000, tedy roku damašského jara, oženil s Asmou. Bylo jí tehdy pětadvacet let, jemu pětatřicet. Poznal ji ještě během svých lékařských studií v Británii. Oba její rodiče mají rodinnou vazbu na Sýrii, žili ale v Actonu, nedaleko Londýna. Tam Asma, jíž zamlada na škole říkali Emma, také vyrostla.

Annia Ciezadlová, novinářka se zkušenostmi z Blízkého východu, ve svém památném Bašárově profilu pro list New Republic uvádí pasáž z oficiálního syrského textu o Asmě. Jejím světonázorem, praví se tam, je víra v lidskou individualitu: bude-li se ta rozvíjet čili pokud si lidé budou chtít sami pomoci, sami budou vynalézaví, nikoliv aby se hned ve všem obraceli na státní zaopatřovací mechanismy, bude všem lépe.

Což je legitimní, dobře známé krédo pravicového pohledu na svět. Ovšem s rozdílem, že ten je orámován důrazem na svobodu každého takového jednotlivce, a to i svobodu politickou. Jenže u Asmy tahle druhá část spojené ideové nádoby chybí. "Její text pomíjí fakt, že Asadova rodina se po celé dekády jen zmocňovala syrského národního bohatství," píše Ciezadlová.

Když se zkrátka počátkem roku 2001 objevilo Prohlášení jednoho tisíce, mohl ten pokřivený výklad konzervativismu, navíc patrně dost propagovaný ženou, kterou si právě vzal, sehrát v Bašárově hlavě roli ve smyslu: měnit se mají přece lidé, nikoliv my, kteří jim vládneme.

Další zhoubný vliv na něj mohlo mít tedy snad i to, že nepoznal milujícího otce, takže jak by se pak mohl zachovat otcovsky vůči svému remcajícímu národu.

A taky nelze vyloučit, že damašské jaro bylo z jeho strany jen počáteční snahou se právě od otce distancovat, prostě být jiný. Brzy mu ale došlo, že Hafíz měl pravdu. Neměj iluze. Svou moc, ba vlastně život, si zachováš, když protivníky utýráš k smrti. A tím se řídil. Po celou minulou dekádu řadila organizace Human Rights Watch Sýrii mezi země s vůbec nejhorší situací na poli dodržování lidských práv.

Po deseti letech syrské normalizace se začala v roce 2011 napříč regionem valit lavina protestu proti despotickým, klientelistickým poměrům, známá jako arabské jaro. Smetla tuniského, libyjského, egyptského vládce. Bašár al-Asad vystupoval na veřejnosti, opět sliboval reformy, dokonce i svobodu tisku, a prohlašoval, že Sýrie je vůči povstáním imunní.

Jenže arabské jaro už bylo dávno v jeho zemi v chodu. Zažehl jej incident, který se odehrál na škole v Derá na jihu Sýrie. Dnes je sice opředen mnohými legendami, ale v kostce se dá říct to, že 15. února 2011 skupina školáků napsala na zeď heslo "Pryč s doktorem", tedy s Bašárem. Brzy začal hořet i policejní stánek dál v ulici. Policie den poté školáky ve věku kolem čtrnácti patnácti let pozatýkala. Byli podrobeni mučení včetně elektrošoků, zavěšování závaží za genitálie a podobně. Někteří přežili, jiní ne.

Když se jejich otcové vypravili za šéfem bezpečnosti ve městě s tím, aby chlapce pustil, vysmál se jim údajně se slovy: Pokud vám chybí synové, přiveďte mi sem vaše manželky, já vám udělám jiné syny.

Bašár nejenže spustil sadistické orgie proti všem, kteří chtěli v zásadě totéž co signatáři oné petice před deseti lety, ale zároveň je hned začal před světem označovat za islamistické teroristy. Byla to účinná lež, jakkoliv se pak válka stala v průběhu let baštou pro různé radikály. Opět tím dokázal značnou část světa zmást. A přežil. Zatím.