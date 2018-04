Mají stejný obal, svým obsahem se ale značně liší podle toho, na který evropský trh míří. Řeč je o mase, kečupech, mražených baleních pizzy, konzervách s ovocem, limonádách, pracích prášcích nebo i toaletních papírech. Všechny tyto výrobky dodávají nadnárodní výrobci potravin a drogistického zboží do Česka a dalších zemí střední a východní Evropy v nižší kvalitě, než jaká je běžná na západě kontinentu.

Výrobci většinou dvojí kvalitu zdůvodňují rozdílným apetitem spotřebitelů v odlišných evropských regionech. I přes četné testy kvality, které takové argumenty staví na hlavu, ale zatím obyvatelé nových členských zemí EU neměli mnoho možností, jak se proti podobným praktikám bránit. Evropská komise v minulých letech několikrát zopakovala, že se podobným problémem nehodlá zabývat. Loni ale kvůli tlaku zemí Visegrádu její šéf Jean-Claude Juncker otočil. Komise tak po dlouhém čekání tuto středu přišla s návrhem řešení, které po vzoru sociálního programu amerického prezidenta Franklina Roosevelta nazývá New Deal − nový úděl.

Stejná značka, vyšší cena, nižší kvalita − neveřejný reklamní slogan výrobců pro východní trhy funguje více než dvě desítky let. Ochranu spotřebitele měly zajistit informace s přesným složením výrobků. Velikost písma, kterým jsou tyto informace napsány, ovšem většinou vyžaduje elektronový mikroskop. To, že se Evropská komise konečně odhodlala po dvaceti letech ke změně, může být výsledkem tlaku spotřebitelů. Spíš jde ale o reakci na rostoucí nevoli nových členů s unií obecně. Rozpad EU kvůli rozdílnému obsahu párků nehodlá riskovat ani Jean-Claude Juncker.

"V návrhu, který je součástí širšího spotřebitelského balíčku, popisujeme, že je dvojí kvalita neférovou obchodní praktikou a že je třeba, aby se na základě testování pokutovala," řekla HN eurokomisařka Věra Jourová (ANO), pod niž v Evropské komisi spadá ochrana spotřebitelů.

Pokuty v desítkách i stovkách milionů korun

Změny by se měly promítnout v úpravě evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách a neměly by se týkat jen potravin. Nově má být ve směrnici uvedeno, že nabízení jakéhokoliv zboží, které je označeno shodně jako jinde v EU, ale má výrazně odlišné složení, porušuje unijní pravidla. Výrobcům či dovozcům šizených výrobků by měly od národních úřadů, jako je Česká obchodní inspekce, hrozit vysoké pokuty.

Co znamená větší než malé množství drogy, se v Česku probojovalo až k Ústavnímu i Nejvyššímu soudu. Co přesně znamená výrazně odlišné složení, které porušuje unijní pravidla, musí politici vyřešit co nejrychleji. A podstatně jednoznačněji, jinak se výrobci a spotřebitelé utopí v soudních sporech.

Za prohřešek, k němuž dojde ve více členských státech, by mohla provinilá firma zaplatit sankci až ve výši čtyř procent svého ročního obratu dosaženého v každé z dotčených zemí. Každý ze států osmadvacítky by pak měl možnost uvalit na hříšníka ještě další pokutu podle svých národních pravidel. A to by potravinářské či drogistické koncerny mohlo stát desítky až stovky milionů korun.

Vedle posílení pravomocí úřadů by silnější hlas měli získat i sami spotřebitelé. Ti budou nově moci prostřednictvím spotřebitelských organizací podávat hromadné žaloby na firmy, které poškodily jejich práva. Komise tím reaguje na aféru Dieselgate s dieselovými motory automobilky Volkswagen. Německý výrobce odmítl zasažené evropské majitele svých aut odškodnit právě proto, že na něj nepodali hromadnou žalobu. Stejně poškození Američané, kteří takovou možnost měli, ovšem na Volkswagenu vysoudili miliardy dolarů.

To by se mělo v budoucnu změnit a lidé by se díky kolektivním žalobám mohli domoci náhrady škod i výměny či opravy vadného zboží či kompenzace za nekvalitní služby. Stejně jako v případě prokázání dvojí kvality by provinilé společnosti musely mezi poškozené rozdělit sumu odpovídající až čtyřem procentům svého národního obratu.

Maďaři chtějí kvalitu na obalech, Češi si vystačí s testy

Co se týče výrobců méně kvalitního zboží, národní úřady dosud neměly možnost je pokutovat, pokud jejich výrobky přímo neohrožovaly zdraví spotřebitelů či neporušovaly národní normy. Kvůli jednotnému unijnímu trhu, na němž musí platit stejná pravidla, tak státy musely čekat až na rozhodnutí Bruselu. Třeba Maďaři už ale loni přišli s návrhem zákona, který má výrobcům nařídit, aby na obalech jasně uváděli, že má jejich zboží dodávané na tamní trh nižší kvalitu než na Západě.

Meglena Kunevová, bulharská komisařka pro ochranu spotřebitelů z let 2007−2010, doporučila zemím, aby se o rozdílnou kvalitu potravin se stejným názvem postaraly samy. Slovenský premiér Fico rozdílnou kvalitu srovnal s posezením v turistické třídě letadla za cenu byznys třídy a veřejným institucím důrazně doporučil používat pouze slovenské potraviny. Bojko Borisov, bulharský premiér, pak dvojí kvalitu potravin nazval apartheidem. Poláci dávají pro jistotu většinově přednost domácím potravinám. Jediné Maďarsko chce, aby na potravinách bylo varování: "Vyrobeno za použití různých potravin, ale pod stejnou značkou a se stejným vzhledem." A už dostalo varování, že tím může porušovat unijní pravidla.

České nebo slovenské úřady se oproti tomu zatím spokojují s prováděním testů kvality. Šetření z loňského října, které si nechalo zpracovat tuzemské ministerstvo zemědělství, třeba u 11 z 21 testovaných produktů prokázalo značné rozdíly ve složení stejného zboží určeného pro jiné trhy. Například německý kečup od řetězce Penny měl vyšší obsah rajčat než maďarský a český. V německé pizze prodávané v Globusu byl použit eidam a mozzarella, zatímco v té, kterou prodával řetězec v Česku, byla místo sýru náhražka z rostlinného tuku. Podobné výsledky přinesl i srovnávací test provedený loni na Slovensku nebo několik testů tuzemské spotřebitelské organizace dTest.

Hlavním cílem podobných šetření bylo na problém více upozornit spotřebitele. "Vytvořila ale také tlak na výrobce a obchodní řetězce. Některé z nich už slíbily, že kvalitu svých výrobků na různých trzích srovnají. Příkladem jsou řetězce Kaufland a Globus, které řekly, že sjednotí kvalitu zboží prodávaného pod jejich značkami," připomíná mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová. Dodává, že většina testů zatím prokázala, že za šizenými výrobky obvykle stojí nadnárodní výrobci ze západních členských zemí.

Důvodem, proč se dosud dvojí kvalita v unii neřešila, byly právě západní státy, jejichž představitelé hájili zájmy svých výrobních společností, a řešení problému proto blokovali. Podle komisařky Jourové už ovšem západní politici ustoupili ze svých původních pozic. Materiál nového údělu pro spotřebitele ve středu hladce prošel komisí a Jourová očekává, že podobně dopadne i rozhodování v Radě EU, kde jsou zastoupeny členské státy.

To, že vyšší cena neznamená vyšší kvalitu, spotřebitelé ve východní Evropě vědí velmi dobře. Argument, že kvalitnější zboží bude dražší (rozuměj: ještě dražší než to horší, za které často už nyní platí víc než jejich protějšky na Západě za to lepší), je zhruba stejný, jako když prodejci tvrdí, že za různou cenu stejného zboží v Rakousku a v České republice může velikost trhu. Stejné složení by konečně jako vedlejší efekt mohlo vést ke stejné ceně.

"Ministři ze západních zemí mi řekli, že si takový problém žádá řešení, což je obrovský posun oproti původním stanoviskům. Východní země samozřejmě opatření podporují, takže věřím, že radou směrnice projde," uvádí Jourová. Komise očekává, že balík spotřebitelských opatření začne v EU platit v příštím roce, tedy ještě předtím, než skončí její volební období.

Novým pravidlům musí ale ještě dát zelenou také Evropský parlament. "A tam se jistě objeví i nějaké lobbistické tlaky ze strany výrobců," upozorňuje europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která zákaz dvojí kvality prosazuje.

Nadnárodní potravinářské koncerny v minulosti uváděly, že by tlak na srovnání receptur jejich produktů ve východních státech EU mohl vést k jejich zdražení. Dvojí kvalitu přitom vedle odlišných chutí spotřebitelů zdůvodňují i rozdílnými požadavky národních regulátorů.

"Je jasné, že když nahradíte vepřové maso drůbežím separátem, tak jde o jasné klamání spotřebitele. Pak máte ale případ, kdy se do kakaa prodávaného v Česku přidávají vitaminy, zatímco do výrobku téže značky se v Německu vitaminy nedávají. Důvodem ale není šizení spotřebitele, ale fakt, že německý zákon obohacování kakaa vitaminy nedovoluje. A takové případy by měla směrnice zohlednit," uvádí Večeřová z Potravinářské komory. Zatím ovšem není jasné, jak přesně bude unie rozdílnou kvalitu posuzovat a zda bude ve své legislativě myslet i na rozdílné národní normy. Podle Jourové by měly úřady členských států dostat jednotnou metodiku pro testování zboží na stůl v květnu.

Kvalita potravin je s jistou nadsázkou tím jediným, na čem se nakonec dokáže Brusel s Visegrádem uspokojivě domluvit. Jako začátek proč ne, vztah k Evropě v mnoha zemích skutečně prochází žaludkem. Pocit občanů druhé kategorie ale srovnatelně kvalitní klobása či prací prášek nevyřeší.

Pokud všechna chystaná spotřebitelská opatření příští rok v Bruselu projdou, Češi si na zákaz dvojí kvality zboží budou muset přesto počkat do chvíle, než je tuzemští zákonodárci přejmou do národních zákonů.

