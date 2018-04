U něj musíte všechno dělit deseti, je to megaloman, který byznysu vůbec nerozumí − vyjádřil se na adresu Jaroslava Tvrdíka na začátku roku 2016 jeden z českých miliardářů. Bylo to v době, kdy to ještě vypadalo, že si čínská skupina CEFC, kterou v Česku řídí Tvrdík, koupí polovinu republiky. Od hotelů, pivovarů a strojírenských podniků po mediální domy, cestovky, fotbalové i hokejové kluby.

Ani zmíněnému miliardářovi však pochybnosti nezabránily, aby s českými zástupci čínských investorů zahájil jednání o možném kapitálovém vstupu do svých firem. Holt hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere. Tvrdík tehdy ještě rozhazoval svěřené miliardy na všechny strany a tvářil se, že čínské zdroje jsou bezedné.

Jak tenhle příběh investičního šílenství − který byl postaven spíše na emocích než na chladné ekonomické kalkulaci a důsledném prověřování účetnictví v nakupovaných podnicích − dopadne, bylo možné vytušit již v samém počátku. Však ti prozíravější již tehdy říkali, že opěvovaná čínská bublina brzy splaskne, což teď sledujeme v přímém přenosu.

Za nenaplněné plány si mohou Číňané zčásti sami, když se rozhodli vyvážet kapitál ze své komunistické vlasti do Evropy, aniž by cílovou destinaci pečlivě prozkoumali. Výrazně tomu všemu napomohl také český prezident Miloš Zeman, jenž chtěl Prahu přestavět na malý Peking, aby po boku samotného čínského prezidenta konečně prorazil i na světové politické scéně. Ale svou nezanedbatelnou roli sehrálo i velikášství bývalého vojáka z povolání Tvrdíka. Muže, který se managementu vyučil ve státní Volareze (Vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních), kde věru na návratnost investic nikdo nikdy hledět nemusel.

A v podobném duchu pokračoval i po odchodu z armády a neslavném konci na postu ministra obrany, kdy mu špidlovsko-grossovské vedení ČSSD zařídilo luxusní trafiku ve státem ovládaných aerolinkách ČSA. Zaměstnanci dodnes vzpomínají, jak tehdejší generální ředitel, přezdívaný Luftjarda, bez rozmyslu nakupoval za miliardy nová velká letadla. V doprovodu svých bývalých kolegů z obrany, které si do podniku přivedl, aniž by o letecké dopravě cokoliv věděli. Vypadalo to v počátku také jako velká expanze národní letecké společnosti, ale firma prudce navyšující mzdy, nakupující drahá auta a také utrácející stovky milionů za poradce brzy projedla všechny peníze, které měla v rezervách. Zadlužila se až po uši na mnoho let dopředu. To, že se ve výsledku staly ČSA zcela bezvýznamnou lokální společností, je i Tvrdíkovou nehynoucí "zásluhou".

Ovšem Jaroslav Tvrdík má kromě jiného i unikátní schopnost všechny své profesní prohry přetavit ve vítězství. A tak se po manažerském selhání v ČSA stal volebním manažerem a také nejvýznamnějším zákulisním hráčem ČSSD. Ani volební neúspěch v roce 2010 a divoký rozchod s tehdejším šéfem sociálních demokratů Jiřím Paroubkem mu nijak zvlášť neublížily. Jako bájný fénix opět velmi rychle povstal z popela.

Kdy a jak skončí čínská epizoda v Tvrdíkově životopise, odhadnout nelze. Jisté je, že bezhlavým investicím je opět konec. Zdroje vyschly, tak jako kdysi v ČSA, a Pekingem částečně zestátněná CEFC rozhodně nemůže jít stejnou cestou, jakou šla v předchozích letech. To neznamená, že teď zákonitě přijde Tvrdíkův pád. Tenhle manažer prokázal, že má vlastnosti akčního hrdiny. Když bude nejhůř, začne v jiné korporaci a třeba s ještě větším rozpočtem.

